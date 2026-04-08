DFC-financiering positioneert PELA om kritieke antimoontoevoer aan de Amerikaanse en geallieerde markten te leveren

PERTH, Australië, 8 april 2026 /PRNewswire/ -- Pela Global Limited (PELA), een in Australië gevestigd bedrijf voor kritieke en edelmetalen, heeft een financieringsovereenkomst voor projectontwikkeling gesloten met de Amerikaanse International Development Finance Corporation (DFC), waarbij maximaal vijf miljoen Amerikaanse dollar wordt gewaarborgd om het Krstov Dol Antimony Mine Restart Project in Noord-Macedonië te bevorderen. Deze deal markeert DFC's eerste antimooninvestering en eerste project in Noord-Macedonië en biedt een sterke validatie van de strategische en commerciële positionering van het project.

De overeenkomst omvat het potentieel voor vervolgfinanciering, onder voorbehoud van haalbaarheid en DFC-investeringscriteria, en duidt een traject aan met een sterk potentieel voor bouw en langetermijnontwikkelingssteun.

"DFC is trots om onze samenwerking met Pela aan te kondigen voor deze strategische overeenkomst voor projectonwikkeling, onze eerste in Noord-Macedonië," aldus de CEO van DFC, Ben Black. "Door de heropleving van de brownfield-antimoonmijn en de verwerkingsoperatie bij Krstov Dol te ondersteunen, zal dit project helpen om de wereldwijde aanbod van antimoon weg van China te diversifiëren en een betrouwbare bron van dit kritieke mineraal voor de VS en onze bondgenoten te garanderen".

De investering is verankerd in de strategische positionering van het Krstov Dol Mine (KDM)-project. KDM is een historisch antimoonproducerend activum die wordt ontwikkeld als een bron van aanbod op korte termijn voor de Amerikaanse en geallieerde markten. Antimoon is een kritieke grondstof in defensie-, halfgeleider- en energiesystemen, met een beperkte productiecapaciteit op korte termijn in geallieerde economieën. Daardoor kan het project profiteren van de verscherpte vraag-aanboddynamiek.

De DFC-financiering zal belangrijke haalbaarheidsmijlpalen ondersteunen, waaronder een JORC-conforme Mineral Resource Estimate en op internationale normen afgestemde beoordelingen, waardoor het project minder risico loopt en naar de ontwikkelingsfase wordt gebracht.

Als vervolg op de overeenkomst van DFC werkte PELA onlangs samen met PGM Processing, een in de VS gevestigd bedrijf, om een commerciële afnameovereenkomst te onderzoeken. In het kader van deze samenwerking is PGM Processing voornemens een aanzienlijk volume van antimoonconcentraat en -residuen van PELA in te kopen, onder voorbehoud van de succesvolle afronding van verwerkingsproeven en mijlpalen in de ontwikkeling van het project.

"Samen zullen de investering van DFC en het partnerschap met PGM Processing naar verwachting de ontwikkeling van antimoontoevoer voor de Verenigde Staten op korte termijn ondersteunen, verankerd in geallieerde productie en in de VS gebaseerde verwerking", aldus Nik Jovanovski, Managing Director van PELA Global.

Het project is gelegen in Noord-Macedonië, een NAVO-lid en kandidaat-lidstaat van de EU, en biedt een stabiel en strategisch afgestemd rechtsgebied voor investeringen. PELA Global ontwikkelt het project verder in overeenstemming met internationaal erkende milieu- en sociale normen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2951745/iMAGE1.jpg