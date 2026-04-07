Le financement de DFC permet à PELA de fournir un approvisionnement critique en antimoine aux marchés américains et alliés

PERTH, Australie, 8 avril 2026 /PRNewswire/ -- Pela Global Limited (PELA), une société de métaux critiques et précieux basée en Australie, a signé un accord de financement de développement de projet avec la Société financière de développement international (DFC) des États-Unis, garantissant jusqu'à 5 millions de dollars US pour faire avancer son projet de redémarrage de la mine d'antimoine de Krstov Dol en Macédoine du Nord. Cette opération constitue le premier investissement de DFC dans l'antimoine et le premier projet en Macédoine du Nord, ce qui confirme le positionnement stratégique et commercial du projet.

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L'accord prévoit la possibilité d'un financement complémentaire, sous réserve de la faisabilité et des critères d'investissement de la DFC, et indique une voie à fort potentiel vers la construction et le soutien au développement à long terme.

« DFC est fière d'annoncer son partenariat avec Pela dans le cadre de cet accord stratégique de développement de projet, son premier en Macédoine du Nord », a déclaré Ben Black, PDG de DFC. « En soutenant la relance de la mine d'antimoine et de l'usine de traitement de Krstov Dol, ce projet contribuera à diversifier l'approvisionnement mondial en antimoine par rapport à la Chine et à garantir une source fiable de ce minéral essentiel pour les États-Unis et leurs alliés. »

L'investissement est ancré dans le positionnement stratégique du projet Krstov Dol Mine (KDM) . KDM est un gisement d'antimoine historiquement productif qui est présenté comme une source d'approvisionnement à court terme pour les marchés des États-Unis et des pays alliés. L'antimoine est un élément essentiel des systèmes de défense, de semi-conducteurs et d'énergie, dont la capacité de production à court terme est limitée dans les économies alliées, ce qui permettra au projet de bénéficier d'un resserrement de la dynamique de l'offre et de la demande.

Le financement de la DFC soutiendra les étapes clés de la faisabilité, notamment une estimation des ressources minérales conforme à la norme JORC et des évaluations alignées sur les normes internationales, ce qui contribuera à réduire les risques du projet et à le faire progresser vers son développement.

Dans le prolongement de l'accord de DFC, PELA a récemment collaboré avec PGM Processing, une société américaine, afin d'étudier la possibilité d'un accord d'exploitation commerciale. Dans le cadre de cet engagement, PGM Processing a l'intention de se procurer un volume important de concentré et de résidus d'antimoine auprès de PELA, sous réserve de la réussite des essais de traitement et des étapes de développement du projet.

« Ensemble, l'investissement de DFC et le partenariat avec PGM Processing devraient soutenir le développement de l'approvisionnement en antimoine à court terme pour les États-Unis, ancré dans la production alliée et le traitement basé aux États-Unis », Nik Jovanovski, directeur général de PELA Global.

Situé en Macédoine du Nord, pays membre de l'OTAN et candidat à l'adhésion à l'UE, le projet offre une juridiction stable et stratégiquement alignée pour les investissements. PELA Global, fait avancer le projet dans le respect des normes environnementales et sociales internationalement reconnues.

Pela Global Limited est une société australienne de métaux critiques et précieux qui se concentre sur le développement responsable des ressources minérales dans la ceinture métallogénique de Tethyan en Europe du Sud-Est.

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