PRÊMIO INTERNACIONAL FAIR PLAY MENARINI, COMEÇAM AS COMEMORAÇÕES DA 28ª EDIÇÃO

FLORENÇA, Itália, 3 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A 28ª edição do Prêmio Internacional Fair Play Menarini está prestes a começar. Os preparativos estão em andamento nas cidades de Florença e Fiesole para sediar os inúmeros campeões que iluminarão a edição de 2024, focados nos verdadeiros valores do esporte. Um evento que este ano promete estar repleto de ainda mais histórias e lendas esportivas, todas ligadas pelo tema comum da ética, lealdade e respeito.

The Roman Theatre in Fiesole

O tradicional jantar de gala abrirá oficialmente o evento de dois dias, programado para ser realizado esta noite na Piazzale Michelangelo, um dos locais mais deslumbrantes de Florença. O momento-chave será amanhã, na quinta-feira, 4 de julho, às 20h30, quando os vencedores ocuparão o centro do palco na cerimônia de premiação, no cenário atemporal do Teatro Romano de Fiesole.

Mais uma vez este ano, figuras de prestígio que mostraram que incorporam o espírito de "fair play" ao longo de suas carreiras, responderam ao convite do Fair Play. Marco Belinelli, o primeiro e único italiano a vencer a NBA, representará o basquetebol, enquanto Gian Paolo Montali, ex-treinador da equipa nacional masculina de voleibol, duas vezes vencedora da Taça dos Campeões Europeus, representará o voleibol. Também será dado espaço aos esportes de inverno com Francesca Lollobrigida, medalhista de ouro europeia em patinação de velocidade. O atletismo de campo contará com a participação de Ambra Sabatini, porta-bandeira do contingente italiano nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, e do velocista Roberto Rigali, medalhista mundial de prata no revezamento 4x100m. O automobilismo pode contar com a figura icônica de Cesare Fiorio, enquanto Clemente Russo, campeão mundial de boxe amador e vice-campeão olímpico, será homenageado pelo boxe. O Fair Play para o jornalismo vai para Federico Buffa, narrador fervoroso de figuras esportivas extraordinárias e suas façanhas.

Estrelas mundialmente famosas, Didier Drogba e Samuel Eto'o, dois dos maiores jogadores africanos de todos os tempos, representarão o mundo do futebol e serão acompanhados por vários jogadores italianos: Fabio Cannavaro, Bola de Ouro e capitão da equipe vencedora da Copa do Mundo de 2006, Alessandro Costacurta, vice-campeão na Copa do Mundo de 1994 com a equipe italiana de Sacchi, Ciro Ferrara, estrela da "formação italiana de 1990" e vice-campeão na Copa da Europa de 2000, além do ex-vencedor da Copa do Mundo de 1982, Giuseppe Dossena. A formação premiada é completada pelo ex-treinador italiano, Cesare Prandelli, vice-campeão da Copa da Europa com o time italiano em 2012.

A cerimônia de premiação será apresentada por Rachele Sangiuliano e Omar Schillaci, juntamente com a "Divina" Federica Pellegrini, estrela convidada do Prêmio. Os Embaixadores do Fair Play Menarini, vencedores de edições anteriores e convidados da noite final, incluem a excelente campeã de florete, Elisa Di Francisca, jogadora icônica do time de futebol da Fiorentina, Giancarlo Antognoni e Giusy Versace, primeiro corredor amputado duplo da Itália.

Uma gravação do evento, organizada em parceria com a Sky TG24, será transmitida pela Sportitalia.

"Estamos entusiasmados e orgulhosos por inaugurar a edição de 2024 do Prêmio Internacional Fair Play Menarini" – dizem Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi e Ennio Troiano, membros do Conselho da Fundação Fair Play Menarini – "Este ano testemunharemos um encontro de um número sem precedentes de campeões. Um desfile de estrelas, unidos pelo elemento fundamental que está por detrás do Prémio, nomeadamente o fair play, no desporto e na vida".

Aqui está a lista dos vencedores do 28º Prêmio Internacional Fair Play Menarini:

DIDIER DROGBA

SAMUEL ETO'O

MARCO

BELINELLI FEDERICO BUFFA

FABIO CANNAVARO

ALESSANDRO COSTACURTA

GIUSEPPE DOSSENA

CIRO FERRARA

CESARE FIORIO

FRANCESCA LOLLOBRIGIDA

GIAN PAOLO MONTALI

CESARE PRANDELLI

ROBERTO RIGALI

CLEMENTE RUSSO

AMBRA SABATINI

