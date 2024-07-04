第 28 屆 Fair Play Menarini International Award 慶祝活動揭幕

一如往年，今年接受了 Fair Play 邀請的知名人物，在職業生涯中都表現出「公平競賽」的精神。第一位也是唯一一位獲得 NBA 冠軍的 Marco Belinelli 將代表籃球隊領獎，而曾兩次獲得歐洲杯冠軍的國家男子排球隊前主教練 Gian Paolo Montali 將代表排球隊領獎。領獎的冠軍級人馬，還有代表冬季運動的歐洲速度滑冰金牌得主 Francesca Lollobrigida。代表田徑運動的是 2024 年巴黎殘奧會意大利代表團旗手 Ambra Sabatini，還有世界 4x100 米接力銀牌得主 Roberto Rigali。代表賽車運動的是標誌性人物 Cesare Fiorio，而世界重量級業餘拳擊冠軍和奧運副冠軍 Clemente Russo 將獲得拳擊榮譽。新聞業界的 Fair Play 榮譽將由 Federico Buffa 獲得，他是非凡體育人物及其成就的熱情敘述者。

世界著名球星Didier Drogba 和 Samuel Eto'o 都是有史以來最偉大的非洲球員，將代表足球世界，與多位意大利球員接受榮譽：金球獎 (Ballon d'Or) 得主兼 2006 年世界杯冠軍隊隊長 Fabio Cannavaro、在 1994 年世界杯上與薩基的意大利隊一起獲得亞軍的 Alessandro Costacurta、1990 年 Italian line-up 中的明星兼 2000 年歐洲杯亞軍 Ciro Ferrara，以及前 1982 年世界杯冠軍 Giuseppe Dossena. 前意大利隊主教練、2012 年歐洲杯亞軍得主 Cesare Prandelli 為球隊的獲獎陣容畫上圓滿句號。

頒獎典禮將由 Rachele Sangiuliano 和 Omar Schillaci 共同主持，與嘉賓天后 Federica Pellegrini 一同見證。Fair Play Menarini 大使的成員為歷屆得獎者和最後晚會嘉賓，包括傑出花劍冠軍 Elisa Di Francisca，佛羅倫斯足球隊的招牌球員 Giancarlo Antognoni 以及意大利首位雙腿截肢的跑手 Giusy Versace。

與 Sky TG24 合作組織的活動錄音將於 Sportitalia 播放。

「我們非常高興和自豪地迎來了 2024 年 Fair Play Menarini International Award，」 Fair Play Menarini Foundation 理事會成員 Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi 和 Ennio Troiano表示：「今年，我們將見證數量空前的冠軍聚首一堂。眾星雲集，和本獎項背後的基本元素，即體育和生活中的公平競爭，團結一致。」

以下是第 28 屆 Fair Play Menarini International Award 得主名單：

DIDIER DROGBA

SAMUEL ETO'O

MARCO BELINELLI

FEDERICO BUFFA

FABIO CANNAVARO

ALESSANDRO COSTACURTA

GIUSEPPE DOSSENA

CIRO FERRARA

CESARE FIORIO

FRANCESCA LOLLOBRIGIDA

GIAN PAOLO MONTALI

CESARE PRANDELLI

ROBERTO RIGALI

CLEMENTE RUSSO

AMBRA SABATINI

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite