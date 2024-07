PRIX INTERNATIONAL MENARINI DU FAIR-PLAY : DÉBUT DES CÉLÉBRATIONS DE LA 28E ÉDITION

FLORENCE, Italie, 3 juillet 2024 /PRNewswire/ -- La 28e édition du prix international Fair Play Menarini est sur le point de démarrer. Les préparatifs sont en cours dans les villes de Florence et de Fiesole pour accueillir les nombreux champions qui illumineront l'édition 2024, axée sur les vraies valeurs du sport. Un événement qui, cette année, promet d'être encore plus riche en histoires et légendes du sport, toutes liées par le thème commun de l'éthique, de la loyauté et du respect.

The Roman Theatre in Fiesole Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi and Ennio Troiano, members of Fair Play Menarini Foundation

Le traditionnel dîner de gala ouvrira officiellement la manifestation de deux jours, qui se tiendra ce soir sur la Piazzale Michelangelo, l'un des sites les plus époustouflants de Florence. Le moment clé sera demain, le jeudi 4 juillet à 20h30, lorsque les lauréats seront au centre de la cérémonie de remise des prix , dans le cadre intemporel du Théâtre romain de Fiesole.

Cette année encore, des personnalités prestigieuses qui ont montré qu'elles incarnaient l'esprit du "fair play" au cours de leur carrière, ont répondu à l'invitation Fair Play. Marco Belinelli, le premier et seul Italien à avoir remporté la NBA, représentera le basket-ball, tandis que Gian Paolo Montali, ancien entraîneur de l'équipe nationale masculine de volley-ball, deux fois vainqueur de la Coupe d'Europe, représentera le volley-ball. Les sports d'hiver seront également à l'honneur avec Francesca Lollobrigida, médaillée d'or européenne en patinage de vitesse. L'athlétisme de compétition verra la participation de Ambra Sabatini, porte-drapeau du contingent italien aux Jeux Paralympiques de Paris 2024, et du sprinter, Roberto Rigali, médaillé d'argent mondial du relais 4x100m. Le sport automobile pourra compter sur la figure emblématique de Cesare Fiorio, tandis que Clemente Russo, champion du monde de boxe amateur poids lourds et vice-champion olympique, sera honoré pour la boxe. Le prix Fair Play pour le journalisme sera décerné à Federico Buffa, fervent narrateur des figures sportives extraordinaires et de leurs exploits.

Des stars mondialement connues, Didier Drogba et Samuel Eto'o, deux des plus grands joueurs africains de tous les temps, représenteront le monde du football et seront rejoints par un certain nombre de joueurs italiens : Fabio Cannavaro, Ballon d'Or et capitaine de l'équipe victorieuse de la Coupe du monde 2006, Alessandro Costacurta, finaliste de la Coupe du monde 1994 avec l'équipe italienne de Sacchi, Ciro Ferrara, star de la "formation italienne de 1990" et finaliste de la Coupe d'Europe 2000, ainsi que l'ancien vainqueur de la Coupe du monde 1982, Giuseppe Dossena. L'ancien sélectionneur italien, Cesare Prandelli, finaliste de la Coupe d'Europe avec l'équipe italienne en 2012, complète l'équipe primée.

La cérémonie de remise des prix sera animée par Rachele Sangiuliano et Omar Schillaci, ainsi que par la "Divina" Federica Pellegrini, , invitée vedette du prix. Les Fair Play Menarini Ambassadors, vainqueurs des éditions précédentes et invités de la soirée finale, comprennent une championne de fleuret hors pair, Elisa Di Francisca, joueuse emblématique de l'équipe de football de la Fiorentina, Giancarlo Antognoni et Giusy Versace, premier coureur italien doublement amputé.

Un enregistrement de l'événement, organisé en partenariat avec Sky TG24, sera diffusé sur Sportitalia.

"Nous sommes à la fois ravis et fiers d'inaugurer l'édition 2024 du Prix International Fair Play Menarini " - disent Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi et Ennio Troiano, Membres du Conseil de la Fondation Fair Play Menarini - "Nous assisterons cette année à la réunion d'un nombre sans précédent de champions. Un défilé de stars, unies par l'élément fondamental qui se cache derrière le Prix, à savoir le fair-play, dans le sport et dans la vie".

Voici la liste des lauréats du 28e prix international Fair Play Menarini :

DIDIER DROGBA

SAMUEL ETO'O

MARCO BELINELLI

FEDERICO BUFFA

FABIO CANNAVARO

ALESSANDRO COSTACURTA

GIUSEPPE DOSSENA

CIRO FERRARA

CESARE FIORIO

FRANCESCA LOLLOBRIGIDA

GIAN PAOLO MONTALI

CESARE PRANDELLI

ROBERTO RIGALI

CLEMENTE RUSSO

AMBRA SABATINI

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2453503/Menarini_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2453502/Menarini_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2443704/4794690/28th_edition_fair_play_menarini_international_award_Logo.jpg