Presidente FIVB Dr. Ary S. Graça Conferiu Prêmio Humanitário KISS

BHUBANESWAR, Índia, 7 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- O Presidente da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), Dr. Ary S. Graça, recebeu o prestigioso Prêmio Humanitário KISS 2020 no dia 4 de outubro de 2024 em reconhecimento à sua excelente contribuição para a promoção do esporte em todo o mundo. O Prêmio Humanitário KISS é uma honra internacional anual de prestígio conferida pelo Instituto de Ciências Sociais de Kalinga (KISS) em Bhubaneswar, Índia. Conceituado pelo visionário humanista e educador Prof. Achyuta Samanta, fundador do KIIT e do KISS, o prémio reconhece as pessoas pelo seu serviço exemplar e distinto à humanidade em todo o mundo.

Hon'ble Governor of Odisha, Raghubar Das, Deputy Chief Minister of Odisha, K. V. Singhdeo (left), and Founder of KIIT & KISS, Dr. Achyuta Samanta (extreme right, presenting the prestigious KISS Humanitarian Award to Dr. Ary S. Graça, President of the International Volleyball Federation (FIVB), in Bhubaneswar, Odisha, on October 4.

O prêmio foi entregue pelo governador de Odisha Raghubar Das na presença do vice-ministro-chefe Kanak Vardhan Singh Deo. Embora o prêmio tenha sido anunciado em 2020, a Dra. Graça não pôde recebê-lo naquele momento devido à pandemia da COVID-19.

O Governador, em seu discurso, admirou o compromisso do Dr. Graça em promover o voleibol em todo o mundo e trazer uma mudança positiva para a sociedade através do jogo. Ele disse que o Prêmio Humanitário KISS reflete os valores humanitários e sociais, incentivando as pessoas que trabalham nesses campos em todo o mundo a se esforçarem para obter mais conquistas. O Sr. Singh Deo, por outro lado, felicitou o Dr. Graça pelo prémio e elogiou os esforços do Dr. Samanta por instituir o prémio humanitário KISS.

Durante o evento, o Dr. Achyuta Samanta, fundador do KIIT e do KISS e ex-presidente da Federação de Voleibol da Índia, forneceu informações sobre o Dr. Graça, observando que o brasileiro de 81 anos atua como presidente da FIVB há mais de 12 anos. A FIVB é a maior federação esportiva do mundo, com 222 países membros. A Samanta expressou orgulho pelo Dr. Graça ter recebido o Prêmio Humanitário KISS, destacando-o como um símbolo de reconhecimento pelos esforços feitos nos campos humanitário e social em todo o mundo.

A Dra. Graça sempre admirou os esforços da Dra. Samanta para desenvolver o voleibol no país e veio à Índia pela primeira vez especificamente para receber o prêmio. O Dr. Graça disse que seu principal objetivo através do jogo é trazer paz e harmonia em todo o mundo. "Minha paixão é continuar valorizando os valores de empoderamento, trabalho em equipe e oportunidades e servir o mundo através do voleibol".

Notavelmente, o Prêmio Humanitário KISS já foi conferido a vários líderes globais ilustres, ganhadores do Prêmio Nobel e figuras notáveis em vários campos, ressaltando seu significado e prestígio internacional.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2524409/KISS_Humanitarian_Award.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1507512/KISS_Logo.jpg

FONTE KISS