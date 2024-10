FIVB-Präsident Dr. Ary S. Graça erhält KISS-Humanitärpreis

BHUBANESWAR, Indien, 7. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Der Präsident des Internationalen Volleyball-Verbandes (FIVB), Dr. Ary S. Graça, wurde am 4. Oktober 2024 in Anerkennung seines herausragenden Beitrags zur Förderung des Spiels in der ganzen Welt mit dem angesehenen KISS Humanitarian Award 2020 ausgezeichnet. Der KISS Humanitarian Award ist eine prestigeträchtige internationale Auszeichnung, die jährlich vom Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) in Bhubaneswar, Indien, verliehen wird. Der Preis wurde von dem visionären Humanisten und Pädagogen Prof. Achyuta Samanta, dem Gründer von KIIT und KISS, ins Leben gerufen und zeichnet Personen für ihren beispielhaften und herausragenden Dienst an der Menschheit weltweit aus.

Hon'ble Governor of Odisha, Raghubar Das, Deputy Chief Minister of Odisha, K. V. Singhdeo (left), and Founder of KIIT & KISS, Dr. Achyuta Samanta (extreme right, presenting the prestigious KISS Humanitarian Award to Dr. Ary S. Graça, President of the International Volleyball Federation (FIVB), in Bhubaneswar, Odisha, on October 4.

Der Preis wurde vom Gouverneur von Odisha, Raghubar Das, in Anwesenheit des stellvertretenden Ministerpräsidenten Kanak Vardhan Singh Deo überreicht. Obwohl der Preis für 2020 angekündigt war, konnte Dr. Graça ihn zu diesem Zeitpunkt aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht entgegennehmen.

Der Gouverneur bewunderte in seiner Rede das Engagement von Dr. Graca für die Förderung des Volleyballsports in der ganzen Welt und für die positive Veränderung der Gesellschaft durch den Sport. Er sagte, der KISS Humanitarian Award spiegele humanitäre und soziale Werte wider und ermutige Personen, die in diesen Bereichen weltweit tätig sind, sich um weitere Erfolge zu bemühen. Herr Singh Deo wiederum gratulierte Dr. Graça zu der Auszeichnung und lobte die Bemühungen von Dr. Samanta, den humanitären KISS-Preis ins Leben zu rufen.

Während der Veranstaltung gab Dr. Achyuta Samanta, Gründer von KIIT und KISS und ehemaliger Präsident des indischen Volleyball-Verbandes, Einblicke in die Arbeit von Dr. Graça und wies darauf hin, dass der 81-jährige Brasilianer seit über 12 Jahren Präsident der FIVB ist. Die FIVB ist mit 222 Mitgliedsländern der größte Sportverband der Welt. Samanta drückte seinen Stolz darüber aus, dass Dr. Graça den KISS-Humanitärpreis erhalten hat, und betonte, dass dies ein Symbol der Anerkennung für die Bemühungen in humanitären und sozialen Bereichen weltweit sei.

Dr. Graça hatte die Bemühungen von Dr. Samanta um die Entwicklung des Volleyballsports in Indien stets bewundert und kam eigens nach Indien, um die Auszeichnung entgegenzunehmen. Dr. Graça sagte, sein Hauptziel sei es, mit dem Spiel Frieden und Harmonie in die Welt zu bringen. "Meine Leidenschaft ist es, weiterhin die Werte der Selbstbestimmung, der Teamarbeit und der Chancengleichheit hochzuhalten und der Welt durch Volleyball zu dienen".

Der KISS Humanitarian Award wurde in der Vergangenheit bereits an verschiedene weltweit führende Persönlichkeiten, Nobelpreisträger und namhafte Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen verliehen, was seine internationale Bedeutung und sein Prestige unterstreicht.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2524409/KISS_Humanitarian_Award.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1507512/KISS_Logo.jpg