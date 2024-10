Le président de la FIVB, le Dr. Ary S. Graça, reçoit le prix humanitaire KISS

BHUBANESWAR, Inde, 7 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le président de la Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), le Dr. Ary S. Graça, s'est vu décerner le prestigieux KISS Humanitarian Award 2020 le 4 octobre 2024 en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la promotion du jeu à travers le monde. Le prix humanitaire KISS est une prestigieuse distinction internationale annuelle décernée par le Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) à Bhubaneswar, en Inde. Conçu par le professeur Achyuta Samanta, visionnaire de l'humanitaire et de l'éducation, fondateur du KIIT et du KISS, ce prix récompense des personnes pour leur service exemplaire et distingué à l'humanité dans le monde entier.

Hon'ble Governor of Odisha, Raghubar Das, Deputy Chief Minister of Odisha, K. V. Singhdeo (left), and Founder of KIIT & KISS, Dr. Achyuta Samanta (extreme right, presenting the prestigious KISS Humanitarian Award to Dr. Ary S. Graça, President of the International Volleyball Federation (FIVB), in Bhubaneswar, Odisha, on October 4.

Le prix a été remis par le gouverneur de l'Odisha, Raghubar Das, en présence du vice-ministre principal Kanak Vardhan Singh Deo. Bien que le prix ait été annoncé en 2020, le Dr Graça n'a pas pu le recevoir à ce moment-là en raison de la pandémie de COVID-19.

Dans son discours, le gouverneur a admiré l'engagement de M. Graca à promouvoir le volley-ball dans le monde entier et à apporter un changement positif à la société par le biais de ce sport. Il a déclaré que le prix humanitaire KISS reflétait les valeurs humanitaires et sociales, encourageant les personnes travaillant dans ces domaines dans le monde entier à poursuivre leurs efforts. M. Singh Deo, quant à lui, a félicité M. Graça pour son prix et a loué les efforts de M. Samanta pour avoir institué le prix humanitaire de la KISS.

Achyuta Samanta, fondateur du KIIT et du KISS et ancien président de la Fédération indienne de volley-ball, a présenté le Dr Graça, notant que ce Brésilien de 81 ans a été président de la FIVB pendant plus de 12 ans. La FIVB est la plus grande fédération sportive au monde, avec 222 nations membres. Samanta a exprimé sa fierté de voir le Dr Graça recevoir le prix humanitaire KISS, soulignant qu'il s'agit d'un symbole de reconnaissance des efforts déployés dans les domaines humanitaires et sociaux à l'échelle mondiale.

Le Dr Graça a toujours admiré les efforts du Dr Samanta pour développer le volley-ball dans le pays et il est venu en Inde pour la première fois spécialement pour recevoir le prix. Le Dr. Graça a déclaré que son objectif principal à travers le jeu était d'apporter la paix et l'harmonie à travers le monde. "Ma passion est de continuer à chérir les valeurs d'autonomisation, de travail d'équipe et d'opportunités et de servir le monde par le biais du volley-ball."

Le prix humanitaire KISS a déjà été décerné à d'éminents dirigeants mondiaux, à des lauréats du prix Nobel et à des personnalités de premier plan dans de nombreux domaines, ce qui souligne son importance et son prestige à l'échelle internationale.

