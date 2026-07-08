Preso à margem: Carlsberg revela que três quartos dos adultos assistirão ao futebol neste verão, mas um terceiro não joga há seis meses ou mais

COPENHAGUE, Dinamarca, 7 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Um terço dos adultos (31%) admite que não se diverte há seis meses ou mais*, em comparação com os 73% que assistirão a um jogo neste verão.

Com o verão do futebol em pleno andamento, a Carlsberg procurou mudar isso e fazer com que as pessoas voltassem e experimentassem a alegria de jogar futebol.

Carlsberg unveils Goal Posters (across the UK) to encourage everyone to pick up a ball and have experience the joy of a kickabout this summer. Carlsberg unveils Goal Posters (across the UK) to encourage everyone to pick up a ball and have experience the joy of a kickabout this summer. Carlsberg unveils Goal Posters (across the UK) to encourage everyone to pick up a ball and have experience the joy of a kickabout this summer.

De acordo com a pesquisa realizada pela Carlsberg, a maioria (44%) sente que não tem tempo suficiente, a equipe para jogar (39%) ou o espaço (16%) para jogar. E, portanto, o papel da Carlsberg é simples: trazer a alegria de jogar de volta às pessoas, facilitando o jogo novamente.

Como resultado, "Cartazes de Metas" apareceram em paredes em cidades de todo o país. Os flyposters simples em forma de gol estão localizados em espaços onde é fácil começar um kick-about com os outros; tudo o que alguém precisa é de uma bola de futebol e está jogando.

Permanecendo no lugar durante todo o verão, os "Cartazes de Objetivo" já foram palco de uma série de kick-abouts espontâneos, trazendo de volta ao público a alegria de jogar futebol. Uma alegria que dois terços (60%) dizem sentir falta.

Lynsey Woods, Diretor Global de Marcas da Carlsberg, diz: "Em um momento em que o futebol pode parecer cada vez mais fora do alcance de muitos, queríamos celebrar a parte do jogo que pertence a todos. Se a Carlsberg fizesse o melhor do futebol, mais pessoas estariam jogando, não apenas assistindo. Este é um lembrete divertido e simples da alegria que nos fez apaixonar pelo futebol em primeiro lugar: pegar uma bola e dar um chute."

Os 'Cartazes de Objetivo' da Carlsberg podem ser encontrados atualmente nos Túneis de Sutton Walk e Shoreditch (Londres) e Bridge Street (Manchester) por tempo limitado. Os jogadores são incentivados a descer antes que seja tarde demais e manter os olhos abertos para os locais e outras maneiras de jogar.

A atividade continua a ambição da Carlsberg de fornecer mais acesso a mais das melhores experiências – identificando barreiras que se interpõem no caminho e dando ao público acesso ao melhor. Como parte do seu patrocínio da UEFA National Team Football e da UEFA euro 2028™, a Carlsberg continuará a quebrar barreiras e a dar aos adeptos mais acesso às melhores partes do belo jogo.

Notas aos editores

Pesquisa realizada em junho de 2026 pela 3Gem em nome da Carlsberg usando 10.000 entrevistados nos EUA, Reino Unido, Alemanha, Índia e China na população em geral com 18 anos ou mais.

Sobre o Carlsberg Group:

Fundado em 1847 pelo cervejeiro J.C. Jacobsen, o Grupo Carlsberg é um dos principais grupos cervejeiros do mundo, com um portfólio atraente de marcas de cerveja e outras bebidas. Com mais de 37.000 funcionários e presença em mais de 150 mercados, o Grupo tem o propósito de preparar para um melhor hoje e amanhã. Fazer negócios de forma responsável e sustentável apoia esse propósito – e impulsiona os esforços para agregar valor aos acionistas e à sociedade. Para obter mais informações, acesse carlsberggroup.com

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FONTE Carlsberg