傍観者に留まる：この夏、成人のうち4分の3がサッカーを観戦する予定だが、3分の1は過去6ヶ月以上サッカーをしていないことがCarlsbergの調査により明らかに

デンマーク、コペンハーゲン, 2026年7月7日 /PRNewswire/ -- 成人の3分の1が、(31%) 過去6か月以上 サッカーを楽しんでいない*と認めている一方で、この夏にゲームを観戦する人は実に73％にも上ります。

サッカーの夏が今まさに盛り上がりを見せるなか、Carlsbergはこの状況を変え、人々が再び外に出てサッカーをする喜びを味わえるようにしようと試みています。

Carlsberg unveils Goal Posters (across the UK) to encourage everyone to pick up a ball and have experience the joy of a kickabout this summer. Carlsberg unveils Goal Posters (across the UK) to encourage everyone to pick up a ball and have experience the joy of a kickabout this summer. Carlsberg unveils Goal Posters (across the UK) to encourage everyone to pick up a ball and have experience the joy of a kickabout this summer.

Carlsbergが実施した調査によると、多くの人々（44％）がプレイする時間が足りないと感じており、また、一緒にプレイする仲間がいない（39％）、または遊ぶスペースがない（16％）と感じています。Carlsbergがやるべきことは単純明快です。それはつまり、再び気軽にゲームを楽しめるようにすることで、人々にゲームの楽しさを取り戻してもらうことです。

その結果、全国の都市の壁に「ゴールポスター」が次々と貼られるようになりました。シンプルなゴール型のポスターは、他の人と気軽にサッカーを始められる場所に設置されています。サッカーボールさえあれば、すぐに試合を始めることができます。

「ゴールポスター」は夏の期間中設置され、すでに数多くの即興の草サッカー場となり、人々にサッカーをする喜びを取り戻させています。 回答者の3分の2（60％）がサッカーを「恋しい」と答えています。

Carlsbergのグローバル・ブランド・ディレクターであるLynsey Woodsは次のように述べています。「多くの人にとってサッカーがますます手の届かないものになりつつある今、私たちは、誰もが共有できるサッカーの魅力を称えたいと考えました。もしCarlsbergがサッカーの最高のものを作り出すことができれば、もっと多くの人がサッカーをプレーするようになり、ただ観戦するだけの人ばかりにはならないでしょう。これは、ボールを拾って、サッカーを楽しむという私たちがそもそもサッカーに夢中になったきっかけとなる喜びを、楽しく、シンプルに思い出させてくれるものです。」

Carlsbergの「ゴールポスター」は現在、Sutton WalkとShoreditch Tunnels （ロンドン）、およびBridge Street（マンチェスター）で、期間限定で展示されています。プレイヤーの皆さんにはぜひ足を運んでいただき、見どころやその他のプレイの仕方にも注目していただきたいです。

この取り組みは、Carlsbergが掲げる「より多くの人々に、より多くの最高の体験を提供する」という目標を推進するものであり、その実現を妨げる障壁を特定し、一般の人々が最高の体験を楽しめるようにすることを目指しています。Carlsbergは、UEFA National Team FootballおよびUEFA EURO 2028™へのスポンサーシップの一環として、今後も障壁を取り払い、ファンが「美しいゲーム」の醍醐味を存分に楽しめるよう努めていきます。

編集者への注記

2026年6月、3GemがCarlsbergの委託を受け、米国、英国、ドイツ、インド、中国の一般市民のうち18歳以上の回答者10,000人を対象に調査が実施されました。

Carlsbergグループについて：

1847年に醸造家のJ.C. Jacobsenが設立したCarlsbergグループは、ビールやその他の飲料ブランドを含む魅力的なポートフォリオを持つ世界有数の醸造グループです。37,000人を超える従業員を擁し、150を超える市場で事業を展開する当グループは、より良い今日と明日のために醸造することを目的としています。責任を持って持続可能な方法で事業を行うことで、この目的を支え、株主と社会に価値を提供するための取り組みを推進しています。詳細については、 carlsberggroup.comをご覧ください。

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3004648/Carlsberg_Goal_Posters.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3004649/Carlsberg_Goal_Posters.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3004650/Carlsberg_Goal_Posters.jpg

SOURCE Carlsberg