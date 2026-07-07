Coincé sur la touche : Carlsberg révèle que les trois quarts des adultes regarderont le football cet été, mais qu'un tiers d'entre eux n'ont pas joué depuis six mois ou plus

COPENHAGUE, Danemark, 7 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Un tiers des adultes (31%) admettent ne pas avoir joué au football depuis six mois ou plus*, alors que pas moins de 73% d'entre eux regarderont un match cet été.

Alors que la saison estivale de football bat désormais son plein, Carlsberg a souhaité changer la donne et inciter les gens à sortir à nouveau pour redécouvrir le plaisir de jouer au football.

Carlsberg unveils Goal Posters (across the UK) to encourage everyone to pick up a ball and have experience the joy of a kickabout this summer. Carlsberg unveils Goal Posters (across the UK) to encourage everyone to pick up a ball and have experience the joy of a kickabout this summer. Carlsberg unveils Goal Posters (across the UK) to encourage everyone to pick up a ball and have experience the joy of a kickabout this summer.

D'après l'étude menée par Carlsberg, la plupart des personnes interrogées (44%) estiment ne pas avoir assez de temps, d'amis avec qui jouer (39%) ou d'espace (16%) pour jouer. Le rôle de Carlsberg est donc simple : redonner aux gens le plaisir de jouer, en leur permettant de s'y remettre facilement.

C'est ainsi que des « Goal Posters » ont fait leur apparition sur les murs des villes de tout le pays. Ces affiches simples, en forme de but, sont placées dans des endroits où il est facile de faire une petite partie de foot avec d'autres personnes ; il suffit d'un ballon pour que la partie commence.

Restées en place tout au long de l'été, les « Goal Posters » ont déjà été le théâtre de nombreuses parties de foot improvisées, redonnant au public le plaisir de jouer au football. Une joie qui manque à deux tiers (60%) des personnes interrogées.

Lynsey Woods, directrice mondiale de la marque chez Carlsberg, déclare : « À une époque où le football peut sembler de plus en plus inaccessible pour beaucoup, nous avons voulu mettre à l'honneur cet aspect du jeu qui appartient à tout le monde. Si Carlsberg était le meilleur dans le domaine du football, il y aurait plus de gens qui y joueraient, et pas seulement qui le regarderaient. Voici un petit rappel simple et amusant de cette joie qui nous a fait tomber amoureux du football au départ : prendre un ballon et taper un peu dans le ballon. »

Les « Goal Posters » de Carlsberg sont actuellement exposés à Sutton Walk et Shoreditch Tunnels (Londres) ainsi qu'à Bridge Street (Manchester), pour une durée limitée. Les joueurs sont invités à s'y rendre avant qu'il ne soit trop tard, et à rester à l'affût des lieux et des autres façons de jouer.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité de l'ambition de Carlsberg d'offrir un accès plus large à davantage d'expériences exceptionnelles, en identifiant les obstacles qui s'y opposent et en permettant au public d'accéder au meilleur. Dans le cadre de son partenariat avec le football des équipes nationales de l'UEFA et l'UEFA EURO 2028™, Carlsberg continuera à faire tomber les barrières et à offrir aux supporters un accès accru aux meilleurs moments de ce sport magnifique.

Notes à l'attention des rédacteurs

Étude réalisée en juin 2026 par 3Gem pour le compte de Carlsberg auprès de 10 000 personnes interrogées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Inde et en Chine, issues de la population générale âgée de 18 ans et plus.

À propos du groupe Carlsberg :

Fondée en 1847 par le brasseur J.C. Selon Jacobsen, le groupe Carlsberg est l'un des principaux groupes brassicoles au monde, avec un portefeuille attractif de marques de bière et d'autres boissons. Avec plus de 37 000 collaborateurs et une présence sur plus de 150 marchés, le Groupe s'est donné pour mission de brasser pour un présent et un avenir meilleurs. Une conduite responsable et durable de nos activités va dans ce sens et soutient nos efforts visant à créer de la valeur pour nos actionnaires et la société. Pour plus d'informations, rendez-vous sur carlsberggroup.com

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