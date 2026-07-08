Atrapados en el banquillo: Carlsberg revela que tres cuartos de los adultos verán fútbol este verano, pero un tercero no ha jugado un partido en seis meses o más

COPENHAGUE, Dinamarca, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Un tercio de los adultos (31%) admiten que no han tenido una patada en seis meses o más*, en comparación con el enorme 73% que verá un juego este verano.

Con el verano del fútbol en pleno apogeo, Carlsberg ha tratado de cambiar esto y hacer que la gente vuelva a salir y experimente la alegría de jugar al fútbol.

Carlsberg unveils Goal Posters (across the UK) to encourage everyone to pick up a ball and have experience the joy of a kickabout this summer. Carlsberg unveils Goal Posters (across the UK) to encourage everyone to pick up a ball and have experience the joy of a kickabout this summer. Carlsberg unveils Goal Posters (across the UK) to encourage everyone to pick up a ball and have experience the joy of a kickabout this summer.

Según la investigación realizada por Carlsberg, la mayoría (44%) siente que no tiene suficiente tiempo, el equipo con el que juega (39%) o el espacio (16%) para jugar. Y, por lo tanto, el papel de Carlsberg es simple: devolverle a la gente la alegría de jugar el juego, haciéndolo fácil de volver a jugar.

Como resultado, los "carteles de objetivos" han aparecido en las paredes de ciudades de todo el país. Los sencillos flyposters con forma de portería están ubicados en espacios donde es fácil comenzar una patada con los demás; todo lo que alguien necesita es un balón de fútbol y un juego.

Permaneciendo en su lugar durante todo el verano, los "Goal Posters" ya han acogido una serie de patadas espontáneas, devolviendo la alegría de jugar al fútbol al público. Una alegría que dos tercios (60%) dicen que extrañan.

Lynsey Woods, Directora de Marca Global de Carlsberg, dice: "En un momento en que el fútbol puede sentirse cada vez más fuera del alcance de muchos, queríamos celebrar la parte del juego que pertenece a todos. Si Carlsberg hiciera lo mejor del fútbol, más personas lo jugarían, no solo lo verían. Este es un divertido y sencillo recordatorio de la alegría que nos hizo enamorarnos del fútbol en primer lugar: coger una pelota y dar una patada ".

Los "carteles de gol" de Carlsberg se pueden encontrar actualmente en los túneles de Sutton Walk y Shoreditch (Londres) y Bridge Street (Manchester) solo por tiempo limitado. Se anima a los jugadores a bajar la cabeza antes de que sea demasiado tarde y a estar atentos a los sitios y otras formas de jugar.

La actividad continúa con la ambición de Carlsberg de proporcionar más acceso a más de las mejores experiencias, identificando las barreras que se interponen en el camino y dando al público acceso a las mejores. Como parte de su patrocinio de la Selección Nacional de Fútbol de la UEFA y la UEFA EURO 2028™, Carlsberg continuará derribando barreras y dando a los aficionados más acceso a las mejores partes del hermoso juego.

Notas para los editores

Investigación realizada en junio de 2026 por 3Gem en nombre de Carlsberg con 10 000 encuestados en EE. UU., Reino Unido, Alemania, India y China entre la población general de 18 años o más.

Acerca del Carlsberg Group:

Fundado en 1847 por la cervecera J.C. Jacobsen, el Grupo Carlsberg es uno de los principales grupos cerveceros del mundo, con una atractiva cartera de cervezas y otras marcas de bebidas. Con más de 37.000 empleados, y con presencia en más de 150 mercados, el Grupo tiene el propósito de elaborar cerveza para un mejor hoy y mañana. Hacer negocios de manera responsable y sostenible respalda ese propósito e impulsa los esfuerzos para ofrecer valor a los accionistas y a la sociedad. Para más información, visite carlsberggroup.com

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FUENTE Carlsberg