PRI in Person 2025 realizado no Brasil

O Fundo Econômico Europeu (E Fund) troca opiniões com instituições internacionais sobre soluções econômicas sustentáveis.

SÃO PAULO, 22 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- De 4 a 6 de novembro, o PRI in Person 2025, organizado pelos Princípios para o Investimento Responsável (PRI), ocorreu em São Paulo, Brasil. O evento serve como a principal reunião anual da comunidade global de investimentos responsáveis e tem como tema "Desafios globais, estratégias resilientes, oportunidades de investimento." Foi também reconhecido como componente oficial do Fórum de Negócios e Finanças da COP30.

Cheng Jie, chefe de pesquisa ESG do E Fund (terceiro da esquerda para a direita), participa da discussão principal do fórum (PRNewsfoto/E Fund) Na sessão paralela organizada pelo E Fund. (PRNewsfoto/E Fund)

A conferência reuniu quase 1.300 participantes de reguladores, instituições financeiras e acadêmicas líderes em São Paulo para explorar maneiras de acelerar soluções econômicas sustentáveis por meio dos negócios e das finanças. A E Fund Management Co., Ltd., uma empresa de gerenciamento de ativos que adotou práticas de investimento responsável no início da China e se tornou uma das primeiras instituições chinesas a ingressar no PRI em 2017, mantém a integração contínua de investimento e pesquisa ESG. Por meio de um gerenciamento robusto e responsável, o E Fund apoia empresas chinesas na melhoria de seu desempenho ESG e participa ativamente de fóruns internacionais para compartilhar insights práticos sobre a experiência da China em investimento responsável. Como líder reconhecida no campo ESG na China, o E Fund foi convidado para a conferência pelo terceiro ano consecutivo, participando de diálogos com participantes de todo o mundo.

Os mercados asiáticos são uma força motriz por trás da expansão econômica global. Uma sessão importante do fórum, "Navegando pelo Risco e Desbloqueando Oportunidades nos Mercados de Alto Crescimento da Ásia", analisou tendências e desafios de sustentabilidade em toda a região. Jane Cheng, chefe de pesquisa ESG do E Fund, participou da conversa como representante das instituições chinesas, ao lado de participantes da Neuberger Berman, Seviora Group (uma empresa da Temasek), DSP Asset Managers da Índia e PRI Ásia-Pacífico. Cheng observou que, embora o desenvolvimento ESG na Ásia tenha começado mais tarde do que em algumas regiões, os quadros regulatórios se fortaleceram nos últimos anos e novas inovações continuam surgindo. A China, em particular, fez progressos consideráveis em seu sistema de políticas ESG, acessibilidade de dados, expertise de gestores de ativos e conscientização corporativa. Guiada pelas metas "Carbono Duplo" (pico de carbono e neutralidade de carbono), a estrutura industrial e o sistema financeiro da China estão passando por uma mudança contínua em direção a caminhos de desenvolvimento ambientalmente responsáveis, inclusivos e de baixo carbono. Os gerentes de ativos estão passando do estudo de conceitos e estratégias ESG para sua aplicação na tomada de decisões de investimento, melhorias na governança corporativa estão gerando resultados e as perspectivas permanecem favoráveis.

Os mercados emergentes desempenham um papel central no avanço do desenvolvimento sustentável global. Em um evento paralelo intitulado "Prática de Investimento Responsável em Mercados Emergentes – China e Brasil", Wilson Wei, analista-chefe ESG do E Fund, moderou um painel com convidados do FAIRR, HSBC Asset Management, Itaú Asset Management e B3 (Brasil Bolsa Balcão, a Bolsa de Valores Brasileira). Partindo das ligações da cadeia de suprimentos transfronteiriça entre China e Brasil, a sessão combinou perspectivas globais e locais para identificar práticas ESG inovadoras em ambos os mercados e discutir maneiras de fortalecer a cooperação em sustentabilidade.

Durante o evento paralelo, o E Fund e a Itaú Asset Management lançaram conjuntamente o Artigo Técnico sobre Investimento Responsável na China & Brasil. O artigo técnico apresenta os desenvolvimentos recentes e exemplos práticos em ambos os países sobre estruturas de divulgação de sustentabilidade, padrões de taxonomia e diretrizes de produtos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829581/Cheng_Jie_Head_ESG_Research_E_Fund__3rd_left__participates.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829582/1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2085383/_Logo.jpg

FONTE E Fund