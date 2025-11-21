Organisation au Brésil de l'événement PRI en personne 2025

Échange de points de vue sur les solutions économiques durables entre E Fund et des institutions internationales

SÃO PAULO, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Du 4 au 6 novembre s'est tenu à São Paulo, au Brésil, l'événement PRI en personne 2025, organisé par les Principes pour l'investissement responsable (PRI). Centré sur le thème « Défis mondiaux, stratégies de résilience, possibilités d'investissement », cet événement est la principale réunion annuelle de la communauté mondiale de l'investissement responsable. Il a également été reconnu comme une composante officielle du Forum des affaires et des finances de la COP30.

Cheng Jie, Head of ESG Research at E Fund (3rd from left), participates in the main forum discussion At the breakout session hosted by E Fund.

La conférence a réuni à São Paulo près de 1 300 participants issus d'organismes de réglementation, d'institutions financières et universitaires de premier plan, venus se pencher sur les moyens d'accélérer l'émergence de solutions économiques durables grâce aux entreprises et à la finance. E Fund Management Co., Ltd., une société de gestion d'actifs qui a adopté très tôt des pratiques d'investissement responsable en Chine pour devenir l'une des premières institutions chinoises à adhérer aux PRI en 2017, intègre en permanence dans ses activités l'investissement et la recherche relatifs aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). À travers une gestion rigoureuse et responsable, E Fund aide les entreprises chinoises à améliorer leurs performances ESG et participe activement à des forums internationaux afin de partager des informations pratiques sur l'expérience de la Chine en matière d'investissement responsable. Saluée comme un leader dans le domaine ESG en Chine, la société E Fund a été invitée pour la troisième année consécutive à la conférence, où elle a pu engager le dialogue avec des participants du monde entier.

Les marchés asiatiques sont le moteur de l'expansion économique mondiale. Une séance clé du forum, intitulée « Faire face aux risques et libérer les potentiels dans les marchés à forte croissance d'Asie », a été consacrée à l'examen des tendances et des défis liés au développement durable dans la région. Jane Cheng, responsable de la recherche sur les critères ESG chez E Fund, s'est jointe à la conversation en qualité de représentante des institutions chinoises, aux côtés de participants des sociétés Neuberger Berman, Seviora Group (une société de Temasek), de la société indienne DSP Asset Managers et de PRI Asie-Pacifique. Mme Cheng a fait remarquer que si le développement du domaine ESG avait commencé plus tard en Asie que dans certaines autres régions, les cadres réglementaires s'étaient renforcés ces dernières années, et que l'innovation était continue. La Chine, en particulier, a fait des progrès considérables en ce qui concerne la politique ESG, l'accessibilité des données, les compétences des gestionnaires d'actifs et la sensibilisation des entreprises. Guidés par les objectifs de la stratégie « double carbone » (pic de carbone puis neutralité carbone), la structure industrielle et le système financier de la Chine connaissent une évolution constante vers des voies de développement respectueuses de l'environnement, inclusives et à faible émission de carbone. Les gestionnaires d'actifs passent de l'étude des concepts et des stratégies ESG à leur application dans la prise de décision d'investissement, les améliorations de la gouvernance d'entreprise produisent des résultats et les perspectives restent favorables.

Les marchés émergents jouent un rôle central dans la promotion du développement durable au niveau mondial. Lors d'un événement parallèle intitulé « Pratique de l'investissement responsable dans les marchés émergents - Chine et Brésil », Wilson Wei, analyste ESG en chef chez E Fund, a animé une table ronde avec des invités de l'initiative FAIRR, de HSBC Asset Management, d'Itaú Asset Management et de B3 (Brasil Bolsa Balcao, la Bourse brésilienne). Partant de la chaîne d'approvisionnement transfrontière qui relie la Chine et le Brésil, la séance a associé les points de vue mondial et local pour repérer les pratiques ESG innovantes sur les deux marchés et discuter des moyens de renforcer la coopération en faveur du développement durable.

Au cours de l'événement parallèle, E Fund et Itaú Asset Management ont annoncé conjointement la publication du livre blanc sur l'investissement responsable en Chine et au Brésil. Le livre blanc décrit l'évolution récente et des exemples pratiques de cadres d'information sur le développement durable, de normes de taxonomie et de lignes directrices sur les produits dans les deux pays.

