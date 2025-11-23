إقامة (اجتماع "مبادئ الاستثمار المستدام" لعام 2025 حضوريًا) في البرازيل

E Fund يتبادل وجهات النظر مع المؤسسات الدولية بشأن الحلول الاقتصادية المستدامة

ساو باولو ، 22 نوفمبر ، 2025 /PRNewswire/ -- في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر ، أقيم (اجتماع "مبادئ الاستثمار المستدام" لعام 2025 حضوريًا)، الذي نظمته منظمة "مبادئ الاستثمار المسؤول" (PRI) ، في ساو باولو ، البرازيل. يشكل هذا الحدث الاجتماع السنوي الرائد لمجتمع الاستثمار العالمي المسؤول ويركز على موضوع "التحديات العالمية ، والاستراتيجيات المرنة ، والفرص الاستثمارية". كما تم الاعتراف به كعنصر رسمي لمنتدى الأعمال والمال "مؤتمر الأطراف الثلاثون (COP30).

Cheng Jie, Head of ESG Research at E Fund (3rd from left), participates in the main forum discussion At the breakout session hosted by E Fund.

جمع المؤتمر ما يقرب من 1300 مشارك من الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والأكاديمية الرائدة في ساو باولو لاستكشاف سبل تسريع الحلول الاقتصادية المستدامة من خلال الأعمال التجارية والتمويل. حافظت شركة "إي فاند مانجمنت كو ليمتد" (E Fund Management Co., Ltd.)، وهي شركة لإدارة الأصول تبنّت ممارسات الاستثمار المسؤولة في وقت مبكر في الصين وأصبحت واحدة من أولى المؤسسات الصينية التي انضمت إلى منظمة "مبادئ الاستثمار المستدام" في عام 2017 ، على التكامل المستمر للاستثمارات والأبحاث في مجال المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة. من خلال الإشراف القوي والمسؤول ، تدعم شركة "إي فاند" الشركات الصينية في تحسين أدائها للمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة وتشارك بنشاط في المنتديات الدولية لتبادل الأفكار العملية حول تجربة الصين في الاستثمار المسؤول. بصفتها رائدة معترف بها في مجال المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة في الصين ، تمت دعوة "إي فاند" إلى المؤتمر للسنة الثالثة على التوالي ، والانضمام إلى الحوارات مع المشاركين في جميع أنحاء العالم.

تعتبر الأسواق الآسيوية قوة دافعة وراء التوسع الاقتصادي العالمي. بحثت جلسة المنتدى الرئيسية ، "استكشاف المخاطر وفتح الآفاق للفرص في أسواق النمو المرتفعة في آسيا" ، اتجاهات الاستدامة والتحديات في جميع أنحاء المنطقة. انضمت "جين تشينغ"، رئيس أبحاث المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة في "إي فاند" ، إلى المحادثة كممثل للمؤسسات الصينية ، إلى جانب المشاركين من "نيوبرجر برمان" (Neuberger Berman)، و"سفيورا جروب" (Seviora Group) [شركة تابعة لشركة "تيماسيك" (Temasek )]، و"دي إس بي أسيت مانيجرز" (DSP Asset Managers) من الهند، وقسم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمنظمة "مبادئ الاستثمار المسؤول". وأشارت "تشينغ" إلى أنه على الرغم من أن تطوير المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة في آسيا بدأ في وقت لاحق مقارنةً ببعض المناطق ، إلا أن الأطر التنظيمية قد تعززت في السنوات الأخيرة ولا تزال الابتكارات الجديدة تظهر. حققت الصين، على وجه الخصوص، تقدمًا كبيرًا في نظام سياسة المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة ، وإمكانية الوصول إلى البيانات، وخبرة مديري الأصول، ووعي الشركات. وبإرشاد أهداف "الكربون المزدوج" (ذروة الكربون وحياد الكربون) ، فإن الهيكل الصناعي والنظام المالي في الصين يشهدان تحولاً مستمرًا نحو مسارات التنمية ذات المسؤولية البيئية والشاملة والمنخفضة الكربون. يتحول مديرو الأصول من دراسة مفاهيم واستراتيجيات المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة إلى تطبيقها في اتخاذ القرارات الاستثمارية ، بينما تحصد التحسينات في حوكمة الشركات النتائج ، ولا تزال التوقعات مواتية.

تلعب الأسواق الناشئة دورًا أساسيًا في تعزيز التنمية المستدامة على الصعيد العالمي. في حدث جانبي بعنوان "الممارسة الاستثمارية المسؤولة في الأسواق الناشئة - الصين والبرازيل" ، قام "ويلسون وي" ، كبير محللي المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة في "إي فاند" ، بتنظيم لجنة مع ضيوف من مبادرة FAIRR، و"إتش إس بي سي أسيت مانجمنت" (HSBC Asset Management)، و"إيتاو آسيت مانجمنت" (Itaú Asset Management)، وB3 (Brasil Bolsa Balcao، البورصة البرازيلية). بدءًا من روابط سلسلة التوريد عبر الحدود بين الصين والبرازيل ، جمعت الجلسة بين رؤى عالمية ووجهات نظر محلية لتحديد ممارسات المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة المبتكرة في كلا السوقين ومناقشة طرق تعزيز التعاون في مجال الاستدامة.

خلال الحدث الجانبي ، أصدرت "إي فاند" و"إيتاو آسيت مانجمنت" بشكل مشترك الورقة البيضاء التي حملت عنوان "الاستثمار المسؤول في الصين والبرازيل". تحدد الورقة البيضاء التطورات الأخيرة والأمثلة العملية في كلا البلدين بشأن أطر الإفصاح عن الاستدامة ومعايير التصنيف ومبادئ توجيهية المنتجات.

