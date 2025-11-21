PRI in Person 2025 gehouden in Brazilië

E Fund en internationale instellingen delen hun standpunten over duurzame economische oplossingen

SAO PAULO, 21 november 2025 /PRNewswire/ -- Van 4 tot 6 november vond PRI in Person 2025 plaats, georganiseerd door de PRI (Principles for Responsible Investment), in São Paulo, Brazilië. Het evenement geldt als de belangrijkste jaarlijkse bijeenkomst voor de wereldwijde gemeenschap voor verantwoord beleggen en heeft als thema "Wereldwijde uitdagingen, veerkrachtige strategieën, investeringsmogelijkheden". Het werd ook erkend als officieel onderdeel van het COP30 Business & Finance Forum.

Cheng Jie, Head of ESG Research at E Fund (3rd from left), participates in the main forum discussion At the breakout session hosted by E Fund.

De conferentie bracht in São Paulo bijna 1.300 deelnemers bijeen, afkomstig van regelgevende instanties, toonaangevende financiële en academische instellingen, om manieren te verkennen om duurzame economische oplossingen via bedrijven en financiën te versnellen. E Fund Management Co., Ltd., een vermogensbeheerder die al vroeg in China met verantwoord beleggen is begonnen en in 2017 als een van de eerste Chinese instellingen tot de PRI toetrad, heeft ESG-beleggingen en -onderzoek voortdurend geïntegreerd. Door middel van robuust en verantwoord beheer ondersteunt E Fund Chinese bedrijven bij het verbeteren van hun ESG-prestaties en neemt het actief aan internationale forums deel om praktische inzichten te delen in China's ervaring met verantwoord beleggen. Als erkend leider op gebied van ESG in China werd E Fund voor het derde jaar op rij voor de conferentie uitgenodigd, waar het deelnam aan dialogen met deelnemers van over de hele wereld.

De Aziatische markten zijn een drijvende kracht achter de wereldwijde economische expansie. Een belangrijke sessie van het forum, "Navigating Risk and Unlocking Opportunities in Asia's High Growth Markets", onderzocht duurzaamheidstrends en -uitdagingen in de hele regio. Jane Cheng, hoofd ESG-onderzoek bij E Fund, nam aan het gesprek deel als vertegenwoordiger van Chinese instellingen, naast deelnemers van Neuberger Berman, Seviora Group (een bedrijf van Temasek), het Indiase DSP Asset Managers en PRI Asia Pacific. Cheng merkte op dat de ontwikkeling van ESG in Azië weliswaar later is begonnen dan in andere regio's, maar dat de regelgevende kaders de afgelopen jaren zijn versterkt en dat er nieuwe innovaties blijven komen. Vooral China heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt op gebied van ESG-beleid, toegankelijkheid van gegevens, expertise van vermogensbeheerders en bewustwording van bedrijven. Geleid door de "Dual Carbon"-doelstellingen (koolstofpiek en koolstofneutraliteit), ondergaan de industriële structuur en het financiële systeem van China een continue verschuiving naar milieuvriendelijke, inclusieve en koolstofarme ontwikkelingstrajecten. Vermogensbeheerders maken de overstap van het bestuderen van ESG-concepten en -strategieën naar het toepassen ervan in beleggingsbeslissingen. Verbeteringen in bedrijfsgovernance leveren resultaten op en de vooruitzichten blijven gunstig.

Opkomende markten spelen wereldwijd een centrale rol in het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Tijdens een nevenevenement getiteld "Emerging Market Responsible Investment Practice - China and Brazil" modereerde Wilson Wei, Chief ESG Analyst bij E Fund, een panel met gasten van de FAIRR, HSBC Asset Management, Itaú Asset Management en B3 (Brasil Bolsa Balcao, de Braziliaanse beurs). Uitgaande van de grensoverschrijdende banden tussen de toeleveringsketen van China en Brazilië, werden tijdens de sessie wereldwijde inzichten gecombineerd met lokale perspectieven om innovatieve ESG-praktijken in beide markten te identificeren en manieren te bespreken om samenwerking op gebied van duurzaamheid te verbeteren.

Tijdens het nevenevenement publiceerden E Fund en Itaú Asset Management gezamenlijk de whitepaper Responsible Investment in China & Brazil. Deze whitepaper schetst recente ontwikkelingen en praktische voorbeelden in beide landen op gebied van kaders voor duurzaamheidsinformatie, taxonomienormen en productrichtlijnen.

