올해의 PRI in Person, 브라질에서 개최

E펀드매니지먼트, 국제기관들과 지속 가능한 경제 해법 논의

상파울루, 브라질 2025년 11월 23일 /PRNewswire/ -- PRI in Person 2025가 책임투자원칙(Principles for Responsible Investment, PRI)의 주최로 지난 11월 4일부터 6일까지 브라질 상파울루에서 진행됐다. 이번 행사에서는 전 세계 책임투자 전문가들이 모이는 유수의 연례 회의답게 '범세계적 당면 과제, 회복 탄력적 전략, 투자 기회'를 주요 의제로 다뤘다. 아울러 이번 콘퍼런스는 COP30 비즈니스 및 금융 포럼(COP30 Business and Finance Forum)의 공식 행사로 인정받기도 했다.

Cheng Jie, Head of ESG Research at E Fund (3rd from left), participates in the main forum discussion (PRNewsfoto/E Fund) At the breakout session hosted by E Fund. (PRNewsfoto/E Fund)

이번 콘퍼런스에서는 상파울루의 규제 당국, 내로라하는 금융 기관과 학술 기관의 관계자 약 1300명이 참석해 기업 활동과 투자 활동을 통해 지속 가능한 경제 해법을 하루빨리 마련할 방안을 모색했다. 중국 자산운용사로는 드물게 초기부터 책임투자 관행을 실천하고 2017년 PRI에 가입한 E펀드매니지먼트(E Fund Management Co., Ltd.)는 ESG(Environment, Social, Governance) 투자 및 연구 통합 체제를 꾸준히 유지해 왔다. E펀드매니지먼트는 적극적이고 책임감 있는 주주권 행사를 통해 중국 기업의 ESG 성과 개선을 돕는 한편, 국제 포럼에 적극적으로 참여해 중국의 책임투자 성공 사례와 실용적인 통찰을 공유하는 데 관심을 기울이고 있다. 중국 ESG 분야를 선도하는 기업으로 인정받는 E펀드매니지먼트는 3년 연속 콘퍼런스에 초청되어 전 세계 참가자와 활발하게 교류했다.

아시아 시장은 세계 경제 성장을 이끄는 원동력이다. PRI in Person 2025의 핵심 포럼 일정인 '아시아 고성장 시장의 위험 탐구 및 기회 발굴(Navigating Risk and Unlocking Opportunities in Asia's High Growth Markets)'에서는 아시아 전역의 지속가능성 동향과 당면 과제를 중점적으로 논의했다. 제인 청(Jane Cheng) E펀드매니지먼트 ESG 연구 총괄은 중국 기관을 대표하여 노이버거 버먼(Neuberger Berman), 테마섹(Temasek)의 계열사인 세비오라 그룹(Seviora Group), 인도의 DSP 에셋 매니저스(DSP Asset Managers), 그리고 PRI 아시아 태평양 지부의 관계자와 사안을 논의했다. 제인 청 총괄은 아시아의 ESG 발전 역사가 비교적 짧지만, 최근 몇 년 사이 규제가 강화되고 혁신 사례가 잇따라 등장하고 있다고 강조했다. 특히 중국은 ESG에 관한 정책, 데이터 접근성, 자산 운용사의 전문성, 기업의 인식 측면에서 뚜렷한 진전을 이루었다. 중국은 '듀얼 카본(Dual Carbon)', 즉 탄소 정점 및 탄소 중립 목표를 길잡이 삼아 산업 구조와 금융 제도를 환경친화적이고 포용적이며 저탄소 중심의 발전 방향으로 꾸준히 경로를 수정하고 있다. 자산 운용사들은 ESG 개념과 전략을 연구하는 선에서 그치지 않고, 이를 투자 결정의 근거로 삼고 있으며, 기업들의 지배구조 개선 노력 또한 결실을 보고 있어 전망이 낙관적이다.

범세계적으로 지속 가능한 발전에서 진전을 이루려면 신흥 시장의 역할이 중요하다. 윌슨 웨이(Wilson Wei) E펀드매니지먼트 최고 ESG 분석가는 '신흥 시장 책임투자 사례 - 중국과 브라질(Emerging Market Responsible Investment Practice - China and Brazil)'이라는 제목의 부대 행사에서 FAIRR, HSBC HSBC 에셋 매니지먼트(HSBC Asset Management), 이타우 에셋 매니지먼트(Itaú Asset Management), B3(브라질 증권거래소) 소속 전문가들과 토론을 진행했다. 중국과 브라질의 공급망 연결을 화두로 내세운 이 토론에서는 전 세계의 동향과 현지 상황을 함께 고려해 두 국가의 혁신적인 ESG 사례를 파악하고 지속가능성이라는 공동의 목표를 달성하기 위한 협력 증진 방안을 논의했다.

이 부대 행사 기간에 E펀드매니지먼트와 이타우 에셋 매니지먼트는 '중국 및 브라질 책임투자 백서(Responsible Investment in China & Brazil Whitepaper)'를 공동으로 발간했다. 백서는 지속가능성 정보 공개 체계, 친환경 분류 기준, 제품 지침과 관련한 중국과 브라질의 최근 발전 동향과 구체적인 사례를 다루고 있다.

SOURCE E Fund