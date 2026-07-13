Primeira detonação: o retorno do minério de ferro da América ouvido na região de Iron Range

A Mesabi Metallics dispara a primeira explosão em direção ao "Patriot Pellet", acabando com a dependência dos EUA de minério estrangeiro escasso de grau DR

NASHWAUK, Minnesota, 13 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- mineração de minério de ferro nos Estados Unidos está crescendo. A Mesabi Metallics Company LLC (Mesabi Metallics) anunciou hoje a conclusão bem-sucedida de sua primeira explosão de produção, um marco decisivo no esforço da empresa para se tornar a primeira nova mina de minério de ferro e fábrica de pelotas construída em Minnesota em cinquenta anos, e um passo programado para a primeira produção de pelotas no final do terceiro trimestre.

A explosão usou um padrão de 66 furos e fraturou aproximadamente 211.000 toneladas de minério em um único tiro, o que representa quase metade do total de rocha removida para esculpir o Monte Rushmore. Ele abre a primeira rampa para o fundo do poço, abrindo caminho para caminhões de transporte de 400 toneladas retirarem minério do solo pela primeira vez.

"Esta primeira explosão é o momento em que este projeto deixa de ser sobre preparação e começa a ser sobre produção", disse Shane Holman, Gerente Geral – Mina, Mesabi Metallics. "O minério que explodimos hoje será processado em algumas das pelotas de grau DR da mais alta qualidade do mundo."

"Cada tonelada de minério que sai desta mina representa empregos americanos, investimentos americanos e capacidade americana sendo colocada de volta ao trabalho", disse Joe Broking, CEO da Mesabi Metallics. Estamos comprometidos em investir na Faixa de Ferro para continuar alimentando o aço da América, os estaleiros da América e a base industrial de defesa da América."

A explosão segue o anúncio da Mesabi Metallics em 4de julho, 250º aniversário da América, da "Patriot Pellet", a marca da mais alta qualidade de pelotas de minério de ferro de grau DR produzidas inteiramente na Iron Range. A Patriot Pellet é uma declaração: as minas americanas, os trabalhadores americanos e o aço americano não devem estar à mercê de cadeias de suprimentos estrangeiras. Cada tonelada produzida é uma tonelada que não precisa ser importada.

A Mesabi Metallics espera que o desmonte semanal continue à medida que a mina avança em direção à produção em larga escala, fornecendo à indústria siderúrgica pelotas de minério de ferro de alta qualidade da Iron Range de Minnesota.

Sobre a Mesabi Metallics Company LLC

A Mesabi Metallics Company LLC, uma empresa do Essar Group, está desenvolvendo uma mina de minério de ferro e planta de pellets de última geração de grau DR em Nashwauk, Minnesota. Após a conclusão, o projeto representará um investimento de aproximadamente $ 2,5 bilhões e se tornará a primeira nova mina de minério de ferro e planta de pelotas desenvolvida em Minnesota em quase cinquenta anos. Espera-se que a Mesabi produza alguns dos pellets grau DR de mais alta qualidade do mundo, proporcionando um suprimento doméstico seguro de matérias-primas críticas necessárias para apoiar o setor siderúrgico americano, a construção de infraestrutura, a construção naval, a base industrial de defesa e o ressurgimento mais amplo da manufatura.

A Mesabi Metallics é a base de uma estratégia mais ampla para redirecionar cadeias críticas de suprimentos de aço e produção industrial de volta aos Estados Unidos.

FONTE Mesabi Metallics Co. LLC