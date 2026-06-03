Mesabi Metallics monetiza parte dos juros de royalties por US$ 265 milhões

A mina de minério de ferro de baixo custo e orçamento mundial de US$ 2,5 bilhões posiciona o setor siderúrgico dos EUA para se libertar das importações estrangeiras do Brasil e de outros países

NASHWAUK, Minnesota, 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Mesabi Metallics Company LLC (Mesabi Metallics), apoiada pelo Essar Group, concordou em vender 50% de sua participação em royalties para The Metals Royalty Company Inc. (TMCR) por uma consideração total de US$ 265 milhões, o que implica uma avaliação de mais de US$ 500 milhões para a plataforma de royalties. A transação com a TMCR será concluída em duas parcelas iguais, no valor de US$ 132,5 milhões cada: a primeira parcela foi fechada em 1o de junho de 2026, e o fechamento da segunda parcela está previsto para ocorrer no prazo de 60 dias. A maior parte dos lucros dessa transação será destinada ao crescimento futuro da Mesabi Metallics.

A Mesabi Metallics está desenvolvendo uma mina de minério de ferro grau DR de última geração e planta de pellets em Nashwauk, Minnesota. (PRNewsfoto/Mesabi Metallics Co. LLC)

A transação valida ainda mais a qualidade excepcional, escala e importância estratégica de longo prazo da mina de minério de ferro de grau Direct Reduction (DR) de classe mundial da Mesabi Metallics, planta de beneficiamento e planta de pellets em Minnesota, que deve iniciar a produção no terceiro trimestre de 2026.

Uma vez operacional, a Mesabi Metallics se tornará uma das poucas produtoras nacionais significativas de pellets de minério de ferro grau DR para comerciantes na América do Norte. Esses pellets são um insumo crítico para a produção de aço em fornos de arco elétrico, mas os Estados Unidos atualmente dependem fortemente de importações do Brasil e de outros países para o fornecimento. A produção da Mesabi Metallics ajudará a fortalecer a competitividade na manufatura doméstica, ao mesmo tempo em que apoia setores críticos, incluindo infraestrutura, automotiva, construção naval, defesa e energia.

Na startup, a Mesabi Metallics estará entre os produtores de minério de ferro de menor custo do mundo. Essa vantagem estrutural é impulsionada pelo teor e escala excepcionais de seu corpo de minério, sua infraestrutura moderna de processamento e sua localização estratégica no coração do Meio-Oeste dos Estados Unidos. A Mesabi Metallics foi projetada para produzir entre os pellets de mais alto grau DR e de mais alta qualidade do mundo, tornando a produção da empresa a matéria-prima preferida para os fabricantes de aço em fornos de arco elétrico.

A transação vem na sequência de compromissos de financiamento recentemente anunciados no valor de mais de US$ 670 milhões, incluindo US$ 520 milhões da Breakwall Capital e US$ 150 milhões do Macquarie Group. A Mesabi Metallics também recebeu uma indicação de apoio do Banco de Exportação-Importação dos Estados Unidos (EXIM) de até US$ 10 bilhões. Juntos, esses financiamentos ressaltam a crescente confiança institucional em um dos projetos de desenvolvimento de minerais críticos e setor mais significativos dos Estados Unidos. Esses financiamentos refletem uma confiança ampla e crescente nos ativos, equipe de gerenciamento e importância estratégica da Mesabi para a nação.

"O investimento da TMCR constitui um forte reconhecimento da qualidade e da importância estratégica da Mesabi por parte de terceiros", afirmou Artem Matyushok, membro do conselho da Mesabi Metallics. "À medida que os Estados Unidos trabalham para reconstruir a capacidade industrial doméstica e garantir cadeias de suprimentos críticas, o minério de ferro de grau DR tornou-se um recurso estratégico cada vez mais importante. A Mesabi está em uma posição única para fornecer esse recurso a partir de um ativo americano de longa duração, ao mesmo tempo em que cria valor substancial para nossos investidores."

"Mesabi Metallics representa um dos projetos de mineração mais estrategicamente importantes em desenvolvimento na América do Norte", declarou Brian Paes-Braga, fundador, presidente e CEO da TMCR. "O projeto combina escala, qualidade, longa vida útil na mina e exposição direta à reindustrialização dos Estados Unidos. Acreditamos que a Mesabi desempenhará um papel fundamental no abastecimento do setor siderúrgico nacional pelas próximas décadas."

O Scotiabank atuou como consultor financeiro exclusivo da Mesabi Metallics e de suas afiliadas no âmbito da transação.

Sobre a Mesabi Metallics Company LLC

A Mesabi Metallics Company LLC, uma empresa do Essar Group, está desenvolvendo uma mina de minério de ferro e planta de pellets de última geração de grau DR em Nashwauk, Minnesota. Após a conclusão, o projeto representará um investimento de aproximadamente US$ 2,5 bilhões e se tornará a primeira nova mina de minério de ferro e planta de pellets desenvolvida em Minnesota em quase cinquenta anos. Espera-se que a Mesabi produza alguns dos pellets grau DR de mais alta qualidade do mundo, proporcionando um suprimento doméstico seguro de matérias-primas críticas necessárias para apoiar o setor siderúrgico americano, a construção de infraestrutura, a construção naval, a base industrial de defesa e o ressurgimento mais amplo da manufatura.

A Mesabi Metallics é a base de uma estratégia mais ampla para redirecionar cadeias críticas de suprimentos de aço e produção industrial de volta aos Estados Unidos.

Sobre a The Metals Royalty Company Inc.

The Metals Royalty Company Inc. (NASDAQ: TMCR) é uma plataforma de financiamento construída especialmente para o avanço da segurança dos minerais críticos dos EUA e da reindustrialização. A empresa adquire e administra royalties de metais e minerais, contratos de compartilhamento de receitas e participações estruturadas semelhantes em toda a cadeia de valor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2992757/Mesabi_Metallics_developing_a_state_of_the_art_DR_grade_iron_ore_mine.jpg

FONTE Mesabi Metallics Co. LLC