Primera explosión: el regreso del mineral de hierro de Estados Unidos escuchado en la cordillera del hierro

Mesabi Metallics dispara la primera ráfaga hacia "Patriot Pellet", poniendo fin a la dependencia de Estados Unidos de los escasos minerales extranjeros de grado DR

NASHWAUK, Minnesota, 13 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La minería estadounidense de mineral de hierro está creciendo. Mesabi Metallics Company LLC (Mesabi Metallics) anunció hoy la finalización exitosa de su primera voladura de producción, un hito definitorio en el impulso de la compañía para convertirse en la primera nueva mina de mineral de hierro y planta de pellets construida en Minnesota en cincuenta años, y un paso programado hacia la primera producción de pellets más adelante en el tercer trimestre.

La explosión utilizó un patrón de 66 agujeros y fracturó aproximadamente 211,000 toneladas de mineral en un solo disparo, lo que representa casi la mitad de la roca total extraída para tallar el Monte Rushmore. Abre la primera rampa hacia el fondo del pozo, despejando el camino para que los camiones de transporte de 400 toneladas saquen el mineral del suelo por primera vez.

"Esta primera explosión es el momento en que este proyecto deja de ser de preparación y comienza a ser de producción", dijo Shane Holman, gerente general de Mina, Mesabi Metallics. "El mineral que explotamos hoy se procesará en algunos de los gránulos de grado DR de mayor calidad del mundo".

"Cada tonelada de mineral que sale de esta mina representa empleos estadounidenses, inversión estadounidense y capacidad estadounidense que se vuelve a poner a trabajar", dijo Joe Broking, CEO de Mesabi Metallics. Estamos comprometidos a invertir en la Cordillera del Hierro para seguir impulsando el acero de Estados Unidos, los astilleros de Estados Unidos y la base industrial de defensa de Estados Unidos ".

La explosión sigue al anuncio de Mesabi Metallics el 4 de julio, el 250 aniversario de Estados Unidos, del "Pellet Patriot", la marca de pellets de mineral de hierro de grado DR de la más alta calidad producidos en su totalidad en Iron Range. Patriot Pellet es una declaración: las minas estadounidenses, los trabajadores estadounidenses y el acero estadounidense no deben estar a merced de las cadenas de suministro extranjeras. Cada tonelada producida es una tonelada que no necesita ser importada.

Mesabi Metallics espera que las voladuras semanales continúen a medida que la mina avanza hacia la producción a gran escala, suministrando a la industria siderúrgica gránulos de mineral de hierro de alta calidad de la Cordillera de Hierro de Minnesota.

Acerca de Mesabi Metallics Company LLC

Mesabi Metallics Company LLC, una empresa de Essar Group, desarrolla una mina de mineral de hierro de grado de reducción directa y una planta de pellets de última generación en Nashwauk, Minnesota. Una vez finalizado, el proyecto representará una inversión de aproximadamente $ 2.5 mil millones y se convertirá en la primera nueva mina de mineral de hierro y planta de pellets desarrollada en Minnesota en casi cincuenta años. Se prevé que Mesabi produzca algunos de los pellets de reducción directa de mayor grado en el mundo, lo que proporcionará un suministro nacional seguro de materias primas críticas necesarias para respaldar la industria siderúrgica estadounidense, el desarrollo de infraestructura, la construcción naval, la base industrial de defensa y el resurgimiento manufacturero en general.

Mesabi Metallics es la piedra angular de una estrategia más amplia destinada a relocalizar las cadenas de suministro de acero críticas y recuperar la producción industrial de Estados Unidos.

FUENTE Mesabi Metallics Co. LLC