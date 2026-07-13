Première explosion : Le retour en force du minerai de fer américain se fait sentir dans l'Iron Range

Mesabi Metallics lance une première offensive en faveur du « Patriot Pellet », mettant ainsi fin à la dépendance des États-Unis vis-à-vis des minerais étrangers de qualité DR, dont les réserves sont limitées

NASHWAUK, Minnesota, 13 juillet 2026 /PRNewswire/ -- L'exploitation minière du minerai de fer aux États-Unis est en pleine croissance. La société Mesabi Metallics Company LLC (Mesabi Metallics) a annoncé aujourd'hui la réussite de sa première explosion de production, une étape décisive dans la volonté de l'entreprise de devenir la première nouvelle mine de minerai de fer et usine de boulettes construite dans le Minnesota depuis cinquante ans, et une avancée conforme au calendrier en vue de la première production de boulettes prévue plus tard au cours du troisième trimestre.

L'explosion, réalisée selon un schéma de 66 trous, a fracturé environ 211 000 tonnes de minerai en une seule détonation, ce qui représente près de la moitié de la quantité totale de roche extraite pour sculpter le Mont Rushmore. Cela permet d'ouvrir la première rampe menant au fond de la fosse, ouvrant ainsi la voie aux camions de transport de 400 tonnes qui, pour la première fois, pourront extraire le minerai du sol.

« Ce premier dynamitage marque le moment où ce projet passe de la phase de préparation à celle de production », a déclaré Shane Holman, directeur général de la mine chez Mesabi Metallics. « Le minerai que nous avons extrait aujourd'hui sera transformé en pellets de qualité DR parmi les meilleurs au monde. »

« Chaque tonne de minerai extraite de cette mine représente des emplois américains, des investissements américains et une remise en service des capacités américaines », a déclaré Joe Broking, PDG de Mesabi Metallics. « Nous sommes déterminés à investir dans l'Iron Range afin de continuer à alimenter l'industrie sidérurgique américaine, les chantiers navals américains et le secteur de la défense américain. »

Cette annonce fait suite à celle faite par Mesabi Metallics le 4 juillet, jour du 250e anniversaire des États-Unis, concernant le « Patriot Pellet », la marque désignant les pellets de minerai de fer de qualité DR (Drill-Ready) de la plus haute qualité, entièrement produits dans l'Iron Range. Patriot Pellet, c'est un véritable symbole : Les mines américaines, les travailleurs américains et l'acier américain ne devraient pas être à la merci des chaînes d'approvisionnement étrangères. Chaque tonne produite est une tonne qui n'a pas besoin d'être importée.

Mesabi Metallics prévoit que les opérations de dynamitage hebdomadaires se poursuivront à mesure que la mine progressera vers une production à plein régime, afin d'approvisionner l'industrie sidérurgique en pellets de minerai de fer de qualité DR provenant de l'Iron Range, dans le Minnesota.

À propos de Mesabi Metallics Company LLC

Mesabi Metallics Company LLC, une société du groupe Essar, développe une mine de minerai de fer et une usine de bouletage de qualité DR à Nashwauk, au Minnesota. Une fois achevé, ce projet représentera un investissement d'environ 2,5 milliards de dollars et deviendra la première nouvelle mine de minerai de fer et usine de boulettes construite dans le Minnesota depuis près de cinquante ans. Mesabi devrait produire certaines des granules DR de la plus haute qualité au monde, fournissant un approvisionnement national sécurisé en matières premières essentielles nécessaires pour soutenir l'industrie sidérurgique américaine, la construction d'infrastructures, la construction navale, la base industrielle de défense et la résurgence de la fabrication en général.

Mesabi Metallics est la pierre angulaire d'une stratégie plus large visant à relocaliser les chaînes d'approvisionnement en acier essentielles et la production industrielle aux États-Unis.