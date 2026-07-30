WEDA, Indonésia, 30 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A XCMG (SHE: 000425) realizou, em 27 de julho, uma cerimônia de inauguração de sua Base de Fabricação de Novas Energias na Indonésia (a "Base") no dia 27 de julho, no Parque Industrial da Baía de Weda (IWIP), na província de Maluku do Norte. Com a saída da linha de produção e a entrega do primeiro lote de equipamentos para novas energias ao IWIP, operado pelo parceiro estratégico Tsingshan Holding Group, a primeira fábrica internacional de equipamentos para novas energias da XCMG entrou oficialmente em operação.

Primeira fábrica internacional de novas energias da XCMG entra em operação na Indonésia.

A XCMG está acelerando sua transformação em cinco frentes rumo a um desenvolvimento sofisticado, inteligente, sustentável, global e orientado a serviços, tendo as operações globais e o desenvolvimento industrial sustentável como duas de suas principais prioridades estratégicas. A inauguração da primeira fábrica internacional de equipamentos para novas energias da XCMG representa um marco estratégico alinhado a essas prioridades.

A base integra a fabricação completa de equipamentos, o P&D é localizado e adaptado às condições operacionais, e são oferecidos serviços locais, o que reduz os prazos de entrega e atende a aplicações nos setores de mineração, infraestrutura e logística de parques industriais da Indonésia.

Aproveitando as capacidades locais de fabricação inteligente, a Base possibilita o fornecimento em larga escala de máquinas elétricas para a construção civil, apoiando a transição para uma economia de baixo carbono em setores-chave da indústria indonésia. A XCMG está desenvolvendo um sistema de circulação de equipamentos usados e remanufatura de peças para maximizar a eficiência dos recursos.

A entrega do primeiro lote de equipamentos para novas energias evidencia um modelo de colaboração entre a XCMG e o IWIP que integra tecnologia às aplicações práticas e alinha a capacidade de fabricação à demanda do mercado. Aproveitando a experiência da XCMG em manufatura inteligente de equipamentos para novas energias, como também o ecossistema industrial e as aplicações desenvolvidas no IWIP, as duas partes concluíram a construção da unidade e deram início às operações em um curto espaço de tempo. A colaboração intersetorial estabelece um novo paradigma de cooperação internacional entre empresas chinesas.

Com mais de 30 anos de atuação na Indonésia, a XCMG desenvolveu uma estrutura abrangente de operações e serviços locais, composta por uma rede de vendas e pós-venda, mais de 100 veículos de serviço especializados e um sistema trinível de suporte para peças de reposição e serviços de manutenção, garantindo a operação confiável de mais de 30.000 equipamentos da XCMG em todo o país.

Com a entrada em operação da fábrica, a XCMG completa sua cadeia integrada de P&D, produção, fornecimento, vendas e serviços na Indonésia. Os equipamentos para novas energias fabricados localmente estão prestes a consolidar-se como um dos principais pilares do desenvolvimento de uma infraestrutura verde de alta qualidade no país.

Os funcionários locais já representam quase 80% da força de trabalho da XCMG na Indonésia, ao mesmo tempo que o Grupo segue ampliando a geração de empregos e promovendo a formação de profissionais qualificados. Em 2026, a XCMG Machinery foi novamente reconhecida na lista de impacto ESG da Fortune China, consolidando-se como a única empresa do setor de máquinas para construção a integrar o ranking.

FONTE XCMG Machinery