La première usine de XCMG à l'étranger dédiée aux énergies nouvelles entre en production en Indonésie

WEDA, Indonésie, 30 juillet 2026 /PRNewswire/ -- XCMG (SHE : 000425) a organisé le 27 juillet une cérémonie d'inauguration de sa base de production dédiée aux énergies nouvelles en Indonésie (la « Base »), implantée au sein du parc industriel de Weda Bay (IWIP), dans la province des Moluques du Nord. Avec la sortie de la chaîne de production du premier lot d'équipements à énergies nouvelles et sa livraison à l'IWIP du partenaire stratégique Tsingshan Holding Group, la première usine de XCMG à l'étranger dédiée aux nouvelles énergies a commencé ses activités de production.

XCMG's First Overseas New Energy Factory Commences Production in Indonesia

XCMG accélère sa transformation articulée autour de cinq axes vers un développement haut de gamme, intelligent, écologique, international et axé sur les services, les activités internationales et le développement industriel vert constituant deux priorités stratégiques centrales. Le lancement de la première usine de XCMG à l'étranger dédiée aux énergies nouvelles constitue une initiative stratégique qui concilie ces priorités.

La Base intègre la fabrication complète d'équipements, des activités locales de recherche et développement adaptées aux conditions d'exploitation, ainsi que des services locaux, ce qui permet de réduire les délais de livraison et de répondre aux besoins des secteurs de l'exploitation minière, des infrastructures et de la logistique des parcs industriels en Indonésie.

En s'appuyant sur des capacités locales en matière de fabrication intelligente, la Base permet la fourniture à grande échelle d'engins de chantier électriques afin de soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone d'industries clés en Indonésie. XCMG met en place un système de mise en circulation d'équipements d'occasion et de reconditionnement de pièces afin d'optimiser l'utilisation des ressources.

La livraison du premier lot d'équipements liés aux énergies nouvelles illustre un modèle de collaboration entre XCMG et IWIP qui allie la technologie aux scénarios d'application, ainsi que la production à la demande du marché. En s'appuyant sur l'expertise de XCMG dans la fabrication intelligente de produits à énergies nouvelles et sur l'écosystème industriel ainsi que les scénarios d'application d'IWIP, les deux parties ont achevé la construction et lancé la production dans un délai très court. Cette collaboration intersectorielle offre également un nouveau modèle de partenariats mondiaux entre entreprises chinoises.

Présente depuis plus de 30 ans en Indonésie, XCMG a mis en place un système commercial et de service après-vente complet et adapté au marché local, comprenant un réseau de points de vente et de service après-vente, plus de 100 véhicules de service spécialisés, ainsi qu'un système de support à trois niveaux pour les pièces détachées et la maintenance, garantissant ainsi le fonctionnement fiable de plus de 30 000 équipements XCMG à travers le pays.

La mise en service de cette usine vient parachever la chaîne intégrée de R&D, de production, d'approvisionnement, de vente et de service de XCMG en Indonésie. Les équipements liés aux énergies nouvelles fabriqués localement sont appelés à devenir un pilier essentiel du développement de haute qualité des infrastructures vertes dans le pays.

Les employés locaux représentent près de 80 % des effectifs de XCMG en Indonésie, tandis que le Groupe continue de créer des emplois et de former des talents qualifiés. En 2026, XCMG Machinery a de nouveau été inscrite au palmarès Fortune China ESG Impact List, demeurant la seule entreprise d'engins de chantier à y figurer.