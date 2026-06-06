A parceria combina a experiência da XCMG em equipamentos agrícolas com a tecnologia de transmissão powershift da ZF

FRIEDRICHSHAFEN, Alemanha, 6 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG Group) e a ZF Friedrichshafen AG (ZF) assinaram um acordo de joint venture em Friedrichshafen, na Alemanha, em 2 de junho. A parceria tem como objetivo oferecer soluções adaptadas localmente para o mercado de máquinas agrícolas da China e acelerar a inovação em tecnologia agrícola no país.

XCMG Group e ZF estabelecem joint venture de máquinas agrícolas (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Segundo o acordo, as partes irão estabelecer a ZF (Xuzhou) Machinery Co., Ltd., com sede na Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Xuzhou (XETDZ), na província de Jiangsu. Este acordo marca uma conquista significativa no fortalecimento da parceria entre as duas empresas e na expansão da colaboração em tecnologia de equipamentos agrícolas.

"O setor de máquinas agrícolas da China está mudando para equipamentos maiores, mais avançados e mais inteligentes, enquanto a tecnologia de transmissão powershift para tratores e outros equipamentos agrícolas entra em uma fase crítica de crescimento", disse Yang Dongsheng, presidente do XCMG Group e da XCMG Machinery.

"Prosseguiremos com esta colaboração de forma aberta e pragmática, aproveitando os pontos fortes da XCMG em máquinas agrícolas de alto padrão e a experiência da ZF em tecnologia powershift. Junto com a ZF, nosso objetivo é desenvolver soluções globalmente competitivas para o mercado de máquinas agrícolas de alto padrão e fortalecer o setor interno de equipamentos agrícolas da China", acrescentou Yang.

A ZF (Xuzhou) irá combinar padrões globais de tecnologia com soluções adaptadas ao mercado chinês e concentrar-se na produção de sistemas avançados de transmissão powershift para aplicações agrícolas. Ambos planejam desenvolver novos componentes e soluções de sistemas integrados que ajudem a modernizar o setor de máquinas agrícolas da China, fortalecendo sua competitividade nos mercados internacionais.

Comentando sobre o acordo, Andreas Moser, membro do Conselho de Administração da ZF, destacou a importância estratégica da China para os planos de crescimento de longo prazo da ZF.

Ele observou que as quatro décadas e meia de operações da ZF na China refletem tanto seu compromisso de longa data com o mercado quanto seu investimento em inovação local. A nova joint venture, disse ele, irá expandir a produção local de tecnologias avançadas de transmissão powershift e apoiar o desenvolvimento da próxima geração de máquinas agrícolas de alto desempenho.

A ZF é uma empresa global de tecnologia que fornece produtos e sistemas de mobilidade para automóveis de passageiros, veículos comerciais e aplicações industriais. Ela concentra-se em melhorar a eficiência, reduzir as emissões, aprimorar o desempenho ambiental e aumentar a segurança dos veículos. Além das aplicações automotivas, a ZF atende aos setores de equipamentos de construção, máquinas agrícolas, energia eólica, propulsão marítima e ferroviária por meio de suas tecnologias de transmissão, propulsão e testes.

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FONTE XCMG Machinery