โรงงานผลิตพลังงานใหม่ในต่างประเทศแห่งแรกของ XCMG เริ่มการผลิตในอินโดนีเซีย
News provided byXCMG Machinery
30 Jul, 2026, 13:35 CST
เวดา, อินโดนีเซีย, 30 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- XCMG (SHE: 000425) จัดพิธีเปิดฐานการผลิตพลังงานใหม่ในอินโดนีเซีย ("ฐานการผลิต") เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) จังหวัดมาลูกูเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย โดยอุปกรณ์พลังงานใหม่ชุดแรกได้เริ่มดำเนินการผลิตแล้ว ณ นิคมอุตสาหกรรม IWIP ของ Tsingshan Holding Group ซึ่งเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของ XCMG
XCMG กำลังเร่งการเปลี่ยนแปลงห้าด้านไปสู่การพัฒนาระดับโลกที่มีคุณภาพสูง อัจฉริยะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นการบริการ โดยมีธุรกิจระดับโลกและการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นสองเป้าหมายหลักเชิงกลยุทธ์ การเปิดโรงงานพลังงานใหม่แห่งแรกของ XCMG ในต่างประเทศถือเป็นก้าวสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่ขมวดรวมเป้าหมายเหล่านี้เข้าด้วยกัน
ฐานการผลิตแห่งนี้ผสานรวมการผลิตอุปกรณ์ครบวงจร การวิจัยและพัฒนาในท้องถิ่นที่ปรับให้เข้ากับสภาพการใช้งาน และบริการในท้องถิ่น ซึ่งช่วยร่นระยะเวลาการส่งมอบและรองรับการใช้งานในภาคส่วนต่าง ๆ ของอินโดนีเซีย เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ โครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์ในนิคมอุตสาหกรรม
ด้วยการใช้ประโยชน์จากศักยภาพการผลิตอัจฉริยะในท้องถิ่น ฐานการผลิตนี้ช่วยให้จัดหาเครื่องจักรกลก่อสร้างไฟฟ้าในสเกลใหญ่เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำของอุตสาหกรรมหลักในอินโดนีเซีย โดย XCMG กำลังพัฒนาระบบหมุนเวียนอุปกรณ์มือสองและการผลิตชิ้นส่วนใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้สูงสุด
การส่งมอบอุปกรณ์พลังงานใหม่ชุดแรกแสดงให้เห็นรูปแบบความร่วมมือระหว่าง XCMG และ IWIP ที่ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถานการณ์การใช้งาน และการผลิตเข้ากับความต้องการของตลาด โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของ XCMG ในการผลิตพลังงานอัจฉริยะ และระบบนิเวศอุตสาหกรรมและสถานการณ์การใช้งานของ IWIP ทั้งสองฝ่ายจึงดำเนินการก่อสร้างและเริ่มการผลิตได้ในระยะเวลาอันสั้น ความร่วมมือข้ามภาคส่วนนี้ยังนำเสนอรูปแบบใหม่เพื่อความร่วมมือระดับโลกในบรรดาบริษัทจีนอีกด้วย
ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีในอินโดนีเซีย XCMG ได้สร้างระบบธุรกิจและบริการที่ครอบคลุมและปรับเข้ากับท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายการขายและศูนย์บริการ รถบริการเฉพาะทางกว่า 100 คัน และระบบสนับสนุนอะไหล่และการบำรุงรักษาสามระดับ เพื่อให้อุปกรณ์ XCMG กว่า 30,000 เครื่องทั่วประเทศทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ
การเปิดใช้งานโรงงานแห่งนี้ถือเป็นการเติมเต็มห่วงโซ่การวิจัยและพัฒนา การผลิต การจัดจำหน่าย การขาย และบริการแบบบูรณาการของ XCMG ในอินโดนีเซีย โดยอุปกรณ์พลังงานใหม่ที่ผลิตในประเทศพร้อมจะเป็นเสาหลักในการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวคุณภาพสูงในประเทศ
พนักงานท้องถิ่นคิดเป็นเกือบ 80% ของพนักงานทั้งหมดของ XCMG ในอินโดนีเซีย ขณะที่กลุ่มบริษัทยังคงเดินหน้าสร้างงานและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะอย่างต่อเนื่อง ในปี 2569 XCMG Machinery ได้ติดโผรายชื่อ Fortune China ESG Impact List อีกครั้ง โดยยังคงเป็นบริษัทเครื่องจักรกลก่อสร้างเพียงแห่งเดียวในรายชื่อดังกล่าว
SOURCE XCMG Machinery
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