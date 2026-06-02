XCMG garante mais de US$ 1 bilhão em pedidos durante o 8º Festival Internacional do Cliente e expande parcerias globais

XUZHOU, China, 2 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A XCMG encerrou seu 8º Festival Internacional do Cliente, realizado de 19 a 23 de maio em Xuzhou, com a participação de mais de 2.500 clientes e parceiros de negócios de todo o mundo. Durante o evento, os pedidos formalizados ultrapassaram US$ 1 bilhão, estabelecendo um novo recorde para o Festival Internacional do Cliente da XCMG e refletindo o reconhecimento global contínuo de seus produtos, tecnologias e soluções integradas.

A XCMG fecha mais de US$ 1 bilhão em pedidos no Oitavo Festival Internacional de Clientes, ampliando suas parcerias globais (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

"O desenvolvimento da XCMG foi construído com base na confiança de longo prazo de clientes e parceiros em todo o mundo", disse Yang Dongsheng, presidente do Conselho do XCMG Group e da XCMG Machinery. "Olhando para o futuro, a XCMG continuará focada em inovação tecnológica, desenvolvimento sustentável e transformação inteligente, trabalhando em conjunto com parceiros globais para impulsionar o desenvolvimento de alta qualidade da indústria de máquinas de construção e gerar maior valor em diferentes mercados e cenários de aplicação."

Os pedidos recordes abrangeram um amplo leque de categorias estratégicas, incluindo máquinas de elevação, equipamentos de terraplenagem, máquinas para mineração, equipamentos rodoviários e plataformas aéreas de trabalho, o que evidencia a diversificação do portfólio da XCMG e sua base global de clientes.

Os produtos voltados para energia verde e mineração inteligente apresentaram desempenho especialmente forte, com os pedidos da linha "Qingshan Green" (o conjunto de produtos sustentáveis e de baixo carbono da XCMG) representando uma parcela significativamente maior do total. Os resultados refletem a crescente demanda global por equipamentos de construção movidos a novas energias, inteligentes e com baixas emissões de carbono, ao mesmo tempo em que destacam a competitividade da XCMG na transformação verde e inteligente.

Atuando como uma importante plataforma de conexão entre a XCMG, seus clientes e parceiros globais, o Festival proporcionou aos participantes de diferentes mercados regionais a oportunidade de compreender melhor o portfólio de produtos, as capacidades tecnológicas e o suporte de serviços da empresa.

A edição deste ano também destacou as soluções integradas da XCMG para diferentes cenários de construção civil. Em oito cenários de aplicação, incluindo terraplenagem inteligente, energia verde, resgate de emergência e agricultura inteligente, a XCMG apresentou soluções completas voltadas a diferentes condições de operação e a todo o ciclo de vida dos equipamentos, permitindo aos clientes uma avaliação mais próxima por meio de experiências no local.

O feedback dos clientes refletiu a confiança construída ao longo de anos de cooperação, além do reconhecimento da confiabilidade dos produtos, dos avanços tecnológicos e do suporte de serviços localizados da XCMG.

"Os produtos da XCMG se tornaram ainda mais inteligentes desde minha última visita", afirmou um cliente que retornou ao evento.

"Trabalhar com a XCMG é como fazer parte de uma família", disse um cliente da África.

Um cliente da Arábia Saudita também expressou o desejo de visitar a China a cada três meses de agora em diante.

Com a crescente participação de clientes globais e os resultados recordes em pedidos formalizados, a rede global de parcerias da XCMG continua se aprofundando e se expandindo.

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FONTE XCMG Machinery