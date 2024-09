Primeira loja de lanternas do mundo começa em Las Vegas

LAS VEGAS, 15 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Olight, uma marca comprometida em se tornar líder global em lanternas de médio a alto padrão, abriu a primeira loja de lanternas do mundo no Fashion Show Las Vegas. No mesmo dia, organizou um grande evento de lançamento de novos produtos e um festival de fãs para seus clientes fiéis.

Uma revolução no varejo

Olight Fall Event 2024 Olight Experience Store at Fashion Show Las Vegas

A loja adota um modelo avançado de varejo digital que se integra perfeitamente aos canais online e offline. Aproveitando a computação em nuvem, big data, IoT e outras tecnologias de ponta, a Olight criou um sistema unificado para armazenamento, logística, gerenciamento da cadeia de suprimentos e varejo. Isso aumenta a eficiência operacional e permite que os consumidores façam pedidos online e retirem na loja, oferecendo uma experiência de compra mais conveniente e eficiente.

"AOlight se concentrou consistentemente no mercado dos EUA e alcançou excelentes resultados on-line. Queremos que nossa primeira loja de experiências não apenas mostre nossos produtos, mas também sirva como uma ponte entre o online e o offline, conectando nossa marca com nossos clientes ", disse Mavis Xiao, CMO da Olight.

Lançamentos de novos produtos

A Olight revelou cinco novos produtos no evento: Arkfeld Ultra, Baton Turbo, Perun 3, Sphere e o Arkfeld Pro (Paw Edition). A Arkfeld Ultra usa um novo material de alumínio, tornando-a uma das lanternas mais resistentes e resistentes a arranhões do mundo. Olight também usou esse material para criar um presente especial para cada membro do público.

Com o lançamento do Arkfeld Pro (Paw Edition), Olight anunciou um projeto de caridade animal em 13 países, dedicado a apoiar o bem-estar animal por pelo menos dois anos. Para cada Arkfeld Pro (Paw Edition) vendido, Olight doará US $ 5 para instituições de caridade animais locais. Esta iniciativa visa arrecadar fundos para a proteção animal e aumentar a conscientização e a ação social.

O-Fan Day: Celebrando a Comunidade

O O-Fan Day foi um festival de fãs onde Olight expressou seu apreço aos O-Fans, que Olight acredita serem a força motriz por trás do crescimento da marca. Olight realizou uma cerimônia de premiação de fãs para reconhecer os fãs que fizeram contribuições notáveis para apoiar e promover a marca. Mais de 200 O-Fans participaram do festival, celebrando com a gerência da Olight, equipes de P&D e muito mais.

O Olight Fall Event 2024 foi o evento mais importante do ano para a marca. Como uma marca dedicada a se estabelecer como líder global em lanternas, Olight é ousada em quebrar o molde. Este Evento de Outono demonstrou a determinação da Olight em redefinir a indústria de lanternas através da inovação e promover o desenvolvimento de toda a indústria.

Sobre a Olight:

A Olight está empenhada em se tornar líder global em lanternas de médio a alto padrão e impulsionar o setor. Sua gama diversificada de produtos atende a vários cenários, desde transporte diário até aventuras ao ar livre, e está disponível em toda a Europa, Américas e além.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2505893/5895b95e_ce34_4664_a9d1_8d595bcd0115_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2505894/d38df204_4119_4269_98d7_115c79b0621e.jpg

FONTE Olight Group Co.,Ltd