世界首家手電體驗店在拉斯維加斯盛大開業

這家體驗店採用了先進的數字零售模式，完美融合了線上和線下渠道。Olight運用了雲計算、大數據、物聯網等尖端技術，打造了一套統一的倉儲、物流、供應鏈管理和零售系統。這一模式提升了營運效率，讓消費者可以通過線上下單並在店內提貨，提供了更加便捷高效的購物體驗。

Olight首席營銷官Mavis Xiao表示：「Olight一直專注於美國市場，並在線上取得了顯著的成績。我們希望首家體驗店不僅僅是展示我們的產品，更是連接線上和線下、聯結品牌與顧客的橋樑。」

新品發布

在活動中，Olight發布了五款新品：Arkfeld Ultra、Baton Turbo、Perun 3、Sphere及Arkfeld Pro（Paw版）。其中，Arkfeld Ultra採用了全新鋁合金材料，成為全球最堅固耐刮的手電筒之一。Olight還特別用這種材料為現場觀眾制作了紀念品。

在發布Arkfeld Pro（Paw版）時，Olight宣布將在13個國家啟動一項為期兩年的動物慈善項目。每售出一隻Arkfeld Pro（Paw版），Olight將向當地的動物慈善機構捐贈5美元。該項目旨在為動物保護籌集資金，並提高公眾的社會意識和行動力。

O-Fan日：慶祝社區

O-Fan日是一個粉絲節，Olight借此向支持品牌發展的傲雷粉絲表達感謝。Olight還舉辦了粉絲頒獎典禮，以表彰那些為支持品牌推廣做出突出貢獻的粉絲。超過200名傲雷粉絲參與了此次慶典，與Olight的管理層、研發團隊等共同歡慶。

2024年Olight秋季活動是品牌全年最重要的活動。作為致力於成為全球手電筒領導者的品牌，Olight勇於打破常規。本次秋季活動展現了Olight通過創新重新定義手電筒行業的決心，推動整個行業的發展。

關於Olight：

Olight致力於成為全球中高端手電筒的領導者，推動行業進步。其多樣化的產品線涵蓋了從日常攜帶到戶外探險等多個場景，產品已銷往歐洲、美洲等全球各地。

SOURCE Olight Group Co.,Ltd