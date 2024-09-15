世界首家手電體驗店在拉斯維加斯盛大開業

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Olight Group Co.,Ltd

15 9月, 2024, 23:00 CST

拉斯維加斯2024年9月15日 /美通社/ -- 致力於成為全球中高端手電領導品牌的Olight（傲雷）在拉斯維加斯時尚秀購物中心開設了全球首家手電筒體驗店。當日，Olight還舉辦了重要的新產品發布會及粉絲節，以回饋其忠實用戶。

零售革命

Olight Fall Event 2024
Olight Fall Event 2024
Olight Experience Store at Fashion Show Las Vegas
Olight Experience Store at Fashion Show Las Vegas
Olight Fall Event 2024 Olight Experience Store at Fashion Show Las Vegas

這家體驗店採用了先進的數字零售模式，完美融合了線上和線下渠道。Olight運用了雲計算、大數據、物聯網等尖端技術，打造了一套統一的倉儲、物流、供應鏈管理和零售系統。這一模式提升了營運效率，讓消費者可以通過線上下單並在店內提貨，提供了更加便捷高效的購物體驗。

Olight首席營銷官Mavis Xiao表示：「Olight一直專注於美國市場，並在線上取得了顯著的成績。我們希望首家體驗店不僅僅是展示我們的產品，更是連接線上和線下、聯結品牌與顧客的橋樑。」

新品發布

在活動中，Olight發布了五款新品：Arkfeld Ultra、Baton Turbo、Perun 3、Sphere及Arkfeld Pro（Paw版）。其中，Arkfeld Ultra採用了全新鋁合金材料，成為全球最堅固耐刮的手電筒之一。Olight還特別用這種材料為現場觀眾制作了紀念品。

在發布Arkfeld Pro（Paw版）時，Olight宣布將在13個國家啟動一項為期兩年的動物慈善項目。每售出一隻Arkfeld Pro（Paw版），Olight將向當地的動物慈善機構捐贈5美元。該項目旨在為動物保護籌集資金，並提高公眾的社會意識和行動力。

O-Fan日：慶祝社區

O-Fan日是一個粉絲節，Olight借此向支持品牌發展的傲雷粉絲表達感謝。Olight還舉辦了粉絲頒獎典禮，以表彰那些為支持品牌推廣做出突出貢獻的粉絲。超過200名傲雷粉絲參與了此次慶典，與Olight的管理層、研發團隊等共同歡慶。

2024年Olight秋季活動是品牌全年最重要的活動。作為致力於成為全球手電筒領導者的品牌，Olight勇於打破常規。本次秋季活動展現了Olight通過創新重新定義手電筒行業的決心，推動整個行業的發展。

關於Olight

Olight致力於成為全球中高端手電筒的領導者，推動行業進步。其多樣化的產品線涵蓋了從日常攜帶到戶外探險等多個場景，產品已銷往歐洲、美洲等全球各地。

SOURCE Olight Group Co.,Ltd

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