Le premier magasin de lampes de poche au monde ouvre ses portes à Las Vegas

LAS VEGAS, 15 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Olight, une marque qui s'est engagée à devenir un chef de file mondial des lampes de poche milieu et haut de gamme, a ouvert le premier magasin d'expérience de lampes de poche au monde au Fashion Show Las Vegas. Le même jour, la société a organisé un événement de lancement de nouveaux produits et un festival pour ses fidèles clients.

Une révolution dans le commerce de détail

Olight Fall Event 2024 Olight Experience Store at Fashion Show Las Vegas

Le magasin adopte un modèle de vente au détail numérique avancé qui intègre les canaux en ligne et hors ligne. En s'appuyant sur le cloud, le big data, l'IoT et d'autres technologies de pointe, Olight a créé un système unifié pour l'entreposage, la logistique, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la vente au détail. Cette approche optimise l'efficience opérationnelle et permet aux consommateurs de commander en ligne et de retirer leur commande en magasin, offrant ainsi une expérience d'achat plus pratique et plus efficace.

« Olight s'est toujours concentré sur le marché américain et a obtenu des résultats remarquables en ligne. Nous voulons que notre première boutique virtuelle ne se contente pas de présenter nos produits, mais qu'elle serve également de pont entre le monde en ligne et le monde hors ligne, en connectant notre marque à nos clients », déclare Mavis Xiao, CMO, Olight.

Lancement de nouveaux produits

Olight a dévoilé cinq nouveaux produits lors de l'événement : Arkfeld Ultra, Baton Turbo, Perun 3, Sphere et Arkfeld Pro (Paw Edition). L'Arkfeld Ultra utilise un nouveau matériau à base d'aluminium, ce qui en fait l'une des lampes de poche les plus robustes et les plus résistantes aux rayures au monde. Olight a également utilisé ce matériau pour créer un cadeau spécial pour chaque participant.

Avec la sortie de l'Arkfeld Pro (Paw Edition), Olight a annoncé un projet de soutien d'au moins deux ans à une association protectrice des animaux dans 13 pays, visant à défendre le bien-être des animaux. Pour chaque Arkfeld Pro (Paw Edition) vendu, Olight fera un don de 5 dollars à des associations caritatives locales de protection des animaux. Cette initiative vise à collecter des fonds pour la protection des animaux et à accroître la sensibilisation et l'action sociales.

O-Fan Day : célébration de la communauté

L'O-Fan Day était un festival de fans au cours duquel Olight a exprimé sa reconnaissance aux O-Fans, qu'Olight considère comme la force motrice de la croissance de la marque. Olight a organisé une cérémonie de remise de prix aux fans afin de récompenser ceux qui ont contribué de manière exceptionnelle au soutien et à la promotion de la marque. Plus de 200 O-Fans ont participé au festival, en compagnie de la direction d'Olight et des équipes de R&D.

L'Olight Fall Event 2024 a été l'événement le plus important de l'année pour la marque. En tant que marque ambitionnant de devenir le chef de file mondial des lampes de poche, Olight ose sortir des sentiers battus. Cet événement automnal a démontré la détermination d'Olight à redéfinir l'industrie des lampes de poche par l'innovation et à promouvoir le développement de l'ensemble de l'industrie.

À propos d'Olight :

Olight s'est engagé à devenir un leader mondial des lampes de poche milieu et haut de gamme et à promouvoir le secteur. Sa gamme de produits diversifiée répond à différents scénarios, du transport quotidien aux aventures en plein air, et est disponible dans toute l'Europe, aux Amériques et au-delà.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2505893/5895b95e_ce34_4664_a9d1_8d595bcd0115_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2505894/d38df204_4119_4269_98d7_115c79b0621e.jpg