Primeiro lançamento do Michter's US★1 Barrel Strength Sour Mash Kentucky Whiskey

LOUISVILLE, Kentucky, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Em maio, a Michter's Distillery está lançando o US★1 Barrel Strength Sour Mash Kentucky Whiskey pela primeira vez.

"Quando o Michter's era produzido nas décadas de 1970 e 1980, o uísque mais popular da destilaria, então localizada na Pensilvânia, era o 'Sour Mash'", afirmou Joseph J. Magliocco, presidente da Michter's. "O Michter's US★1 Sour Mash que fazemos em Kentucky hoje em dia é um uísque maravilhoso, e estamos muito animados por ter esta oportunidade de compartilhá-lo com o teor alcoólico original do barril."

Michter's US★1 Barrel Strength Sour Mash

Em 2019, o Michter's US★1 Sour Mash recebeu reconhecimento internacional quando se tornou o primeiro uísque americano a ser nomeado "Whisky of the Year" pela The Whisky Exchange, com sede em Londres.

De acordo com a Kentucky Distillers Association, "foi em 1818 que Catherine Carpenter, do condado de Casey, registrou a primeira receita conhecida do sour mash, uma técnica revolucionária que permitiu um processo de fabricação de uísque e um produto mais consistentes.". Dan McKee, mestre destilador da Michter's, observou: "A maior parte do uísque nos Estados Unidos é produzida pelo método sour mash."Mas o termo é um pouco impróprio. Nosso Sour Mash Whiskey é tudo menos azedo. Na verdade, é rico em deliciosas notas de caramelo e frutas de caroço."

O Michter's US★1 Barrel Strength Sour Mash tem um preço de varejo sugerido de US$ 120 por garrafa de 750 ml nos Estados Unidos. O teor alcoólico médio dos lotes oferecidos neste lançamento de 2026 é de 111,5 proof (55,75% ABV).

"O Michter's US★1 Small Batch Sour Mash Whiskey é conhecido por sua elegância consistente e repetível e qualidade deliciosamente suave a 86 proof", afirmou Andrea Wilson, mestre de maturação de Michter. "É um dos favoritos dos apreciadores de uísque, e nossos fãs agora poderão degustar este produto único com o teor alcoólico original do barril. "Com o intuito de preservar a consistência, a beleza e a elegância deste produto, decidimos oferecer este uísque na versão 'barrel strength' (teor alcoólico original do barril), em que o lote é elaborado, mas não é diluído, passando posteriormente pelo nosso protocolo de filtragem exclusivo."

Em outubro de 2025, o Michter's se tornou o primeiro uísque a ser eleito por três anos consecutivos como o uísque mais admirado do mundo por uma academia internacional de eleitores convocada pela Drinks International, sediada no Reino Unido. A Michter's possui uma longa e rica tradição no fornecimento de uísques americanos tradicionais de qualidade inigualável. Com cada uma de suas edições de produção limitada envelhecida até atingir o auge da maturidade, o aclamado portfólio da Michter's inclui bourbon, rye, sour mash whiskey e American whiskey. Para mais informações sobre a Michter's, visite michters.com e siga-nos no Instagram, Facebook e X.

Contato:

Joseph J. Magliocco

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FONTE Michter's Distillery