Eerste release van Michter's US★1 Barrel Strength Sour Mash Kentucky Whiskey

LOUISVILLE, Kentucky, 22 april 2026 /PRNewswire/ -- In mei brengt de distilleerderij Michter's voor het eerst de US★1 Barrel Strength Sour Mash Kentucky Whiskey uit.

"Toen Michter's in de jaren 1970 en 1980 werd geproduceerd, was Sour Mash de populairste whiskey van de toenmalige distilleerderij in Pennsylvania," aldus Joseph J. Magliocco, president van Michter's. "De Michter's US1 Sour Mash die we tegenwoordig in Kentucky produceren, is een uitstekende whiskey, en we zijn verheugd deze nu op vatsterkte te kunnen aanbieden."

Michter's US★1 Barrel Strength Sour Mash

In 2019 kreeg Michter's US★1 Sour Mash internationale erkenning toen het als eerste Amerikaanse whiskey ooit werd uitgeroepen tot "Whisky of the Year" door het in Londen gevestigde The Whisky Exchange.

Volgens de Kentucky Distillers Association "was het in 1818 dat Catherine Carpenter uit Casey County het eerste bekende recept voor sour mash vastlegde, een baanbrekende techniek die een consistenter productieproces en product mogelijk maakte." Michter's Master Distiller Dan McKee merkte op: "De meeste whiskey in de Verenigde Staten wordt gemaakt volgens de sour mash-methode. Maar de term is enigszins misleidend. Onze Sour Mash Whiskey is allesbehalve zuur. Integendeel, hij is rijk aan heerlijke tonen van toffee en steenvruchten."

Michter's US★1 Barrel Strength Sour Mash heeft een aanbevolen verkoopprijs van 120 USD per fles van 750 ml in de Verenigde Staten. Het gemiddelde alcoholpercentage van de batches in deze release van 2026 bedraagt 111,5 proof (55,75% ABV).

"De Michter's US★1 Small Batch Sour Mash Whiskey staat bekend om zijn consistente, herhaalbare elegantie en aangenaam zachte karakter bij 86 proof," aldus Andrea Wilson, Master of Maturation bij Michter's. "Het is een favoriet onder whiskeyliefhebbers, en onze fans krijgen nu de kans om dit unieke product op vatsterkte te proeven. In lijn met de consistentie, schoonheid en elegantie van dit product hebben we ervoor gekozen deze whiskey in vatsterkte aan te bieden, waarbij de batch wordt samengesteld maar niet wordt verdund en vervolgens ons kenmerkende filtratieproces ondergaat."

In oktober 2025 werd Michter's de eerste whisky die drie jaar op rij werd uitgeroepen tot 'The World's Most Admired Whiskey' door een internationale academie van stemmers bijeengeroepen door het in het VK gevestigde Drinks International. Michter's heeft een lange en rijke geschiedenis in het aanbieden van traditionele Amerikaanse whisky's van onberispelijke kwaliteit. Elk product uit het beperkte aanbod van Michter's wordt gerijpt tot het perfect op dronk is. Het veelgeprezen portfolio omvat bourbon, rye, sour mash whisky en Amerikaanse whisky. Voor meer informatie over Michter's kunt u terecht op michters.com en ons volgen op Instagram, Facebook en X.

