Primer lanzamiento del whisky US★1 Sour Mash de Michter's hecho en Kentucky con graduación alcohólica de barrica

LOUISVILLE, Kentucky, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Este mes de mayo, Michter's Distillery lanzará por primera vez el whisky US★1 Sour Mash de Kentucky con graduación alcohólica de barrica.

"Cuando Michter's se producía en los años 70 y 80, el whisky más popular de la entonces destilería de Pensilvania era su Sour Mash", afirmó Joseph J. Magliocco, presidente de Michter's. "El US★1 Sour Mash de Michter's que elaboramos en Kentucky en la actualidad es un whisky maravilloso y nos complace tener esta oportunidad de compartirlo con la graduación alcohólica de la barrica".

Whisky US★1 Sour Mash de Michter's con graduación alcohólica de barrica

En 2019, el US★1 Sour Mash de Michter's recibió reconocimiento internacional cuando se convirtió en el primer whisky estadounidense en ser proclamado como "Whisky del año" por The Whisky Exchange, con sede en Londres.

Según la Asociación de Destiladores de Kentucky: "En 1818, Catherine Carpenter, del condado de Casey, registró la primera receta conocida de macerado ácido (sour mash), una técnica innovadora que permitió un proceso y un producto de elaboración de whisky más consistentes". El maestro destilador de Michter's, Dan McKee, señaló: "La mayor parte del whisky en Estados Unidos se elabora con el método de macerado ácido (sour mash).Pero el término es un poco engañoso. Nuestro whisky Sour Mash es todo menos ácido. De hecho, tiene deliciosas notas de caramelo y frutas de hueso".

El US★1 Sour Mash de Michter's con graduación alcohólica de barrica tiene un precio de venta sugerido de 120 dólares por botella de 750 ml en Estados Unidos. La graduación alcohólica promedio de los lotes que se ofrecen en esta versión de 2026 es de 111.5 grados (55,75 % vol.).

"El whisky US★1 Sour Mash de Michter's en lote pequeño es conocido por su elegancia consistente y repetible y su calidad deliciosa y suave con 86 de graduación alcohólica", declaró Andrea Wilson, maestra de Maduración de Michter's. "Es uno de los favoritos de los entusiastas del whisky y nuestros aficionados ahora podrán probar este producto único con graduación alcohólica de barrica. En el espíritu de mantener la consistencia, la belleza y la elegancia de este producto, decidimos ofrecer este whisky directo de la barrica que se elabora sin diluir y luego se somete a nuestro protocolo de filtración exclusivo".

En octubre de 2025, Michter's se convirtió en el primer whisky en ser proclamado por tres años consecutivos como el whisky más admirado del mundo por una academia internacional de votantes convocada por Drinks International, con sede en Reino Unido. Michter's tiene un legado rico y de larga data de ofrecer whiskeys americanos tradicionales de calidad sin igual. Con cada uno de sus productos de producción limitada añejados hasta su máxima madurez, la aclamada cartera de Michter's incluye bourbon, whisky de centeno, whisky sour mash y whisky americano. Para obtener más información sobre Michter's, visite michters.com y síganos en Instagram, Facebook y X.

Contacto:

Joseph J. Magliocco

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FUENTE Michter's Distillery