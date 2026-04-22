Michter's US★1 桶強酸麥芽肯德基威士忌首度推出

肯德基州路易斯維爾2026年4月23日 /美通社/ -- 今年 5 月，Michter's 蒸餾酒廠首度推出 US★1 桶強酸麥芽肯德基威士忌。

Michter's 總裁 Joseph J. Magliocco 說：「回溯 1970 年代及 1980 年代 Michter's 的釀造歲月，那時候仍在賓夕凡尼亞州的蒸餾酒廠最風行的威士忌，正是其酸麥芽威士忌。 我們目前在肯德基州製作的 Michter's US★1 酸麥芽威士忌非常出色，能有此機會以桶強版本推出，我們深感興奮。」

Michter's US★1 桶強酸麥芽

2019 年，Michter's US★1 酸麥芽威士忌獲得國際認可，成為首款獲倫敦 The Whisky Exchange 評為「年度威士忌」(Whisky of the Year) 的美國威士忌。

根據 Kentucky Distillers Association，「1818 年，凱西縣的 Catherine Carpenter 記下了現存最早的酸麥芽配方，這項技術堪稱革命性突破，讓威士忌的釀造過程和出品更加穩定一致。」 Michter's 首席蒸餾大師 Dan McKee 觀察道：「美國絕大多數威士忌，皆以酸麥芽方法釀製。然而，此用詞並不恰當。 我們的酸麥芽威士忌絕不帶有酸味， 而是蘊含拖肥糖及有核水果的馥郁滋味。」

Michter's US★1 桶強酸麥芽威士忌在美國的建議零售價為每瓶 750 毫升 120 美元。 2026 年推出的這批酒品，平均酒精濃度為 111.5（55.75% 酒精體積百分比 (ABV)）。

Michter's 熟成總監 Andrea Wilson 表示：「Michter's US★1 小批量酸麥芽威士忌，素以其恒久不變的優雅韻味，以及於平均酒精濃度 86 下醇厚的特質而馳名。 這是威士忌知音者的最愛，而我們現在將以桶強版本，讓愛好者得以品嚐到這款獨特產品。 為保持此產品的一致特質、美感及典雅韻味，我們決定將這款威士忌以桶強形式呈現，批次完成後保留原樣不加水稀釋，再經過我們別具特色的過濾工序。」

2025 年 10 月，Michter's 締造歷史，成為首款連續三年榮獲英國 Drinks International 國際評審團評選為「全球最受推崇威士忌」(The World's Most Admired Whiskey) 的產品。 Michter's 傳承悠久歷史，始終如一地提供品質優越、堅守傳統的美國威士忌。 Michter's 旗下備受好評的產品線，涵蓋波本、黑麥、酸麥芽及美國威士忌，每款限量出品均在顛峰狀態下熟成。 如欲深入了解 Michter's，歡迎瀏覽 michters.com 網頁，或關注我們的 Instagram、Facebook 及 X 專頁。

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Joseph J. Magliocco

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SOURCE Michter's Distillery