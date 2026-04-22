Première sortie de Michter's US★1 Barrel Strength Sour Mash Kentucky Whiskey

LOUISVILLE, Ky., 22 avril 2026 /PRNewswire/ -- En mai prochain, Michter's Distillery met en vente pour la première fois US★1 Barrel Strength Sour Mash Kentucky Whiskey.

« Lorsque Michter's était produit dans les années 1970 et 1980, le whisky le plus populaire de la distillerie de Pennsylvanie de l'époque était son Sour Mash », a déclaré le président de Michter's, Joseph J. Magliocco. « Le Michter's US★1 Sour Mash que nous fabriquons dans le Kentucky ces jours-ci est un merveilleux whiskey, et nous sommes ravis d'avoir l'occasion de le partager à la force du tonneau ».

Michter's US★1 Barrel Strength Sour Mash

En 2019, Michter's US★1 Sour Mash a reçu une reconnaissance internationale en devenant le premier whisky américain jamais nommé « Whisky de l'année » par The Whisky Exchange, basé à Londres.

Selon l'association des distillateurs du Kentucky, « c'est en 1818 que Catherine Carpenter, du comté de Casey, a enregistré la première recette connue de sour mash, une technique qui a changé la donne et qui a permis d'obtenir un processus de fabrication du whisky et un produit plus cohérents ». Le maître distillateur de Michter's, Dan McKee, a fait remarquer que « la plupart des whiskies aux États-Unis sont fabriqués selon la méthode du "sour mash", mais ce terme est un peu mal choisi. Notre whiskey Sour Mash est tout sauf acide. En fait, il est riche avec de délicieuses notes de caramel et de fruits à noyaux ».

Michter's US★1 Barrel Strength Sour Mash a un prix de vente conseillé de 120 $ par bouteille de 750 ml aux États-Unis. Le degré d'alcool moyen des lots proposés dans cette édition 2026 est de 111,5 (55,75 % ABV).

« Le Michter's US★1 Small Batch Sour Mash Whiskey est connu pour son élégance constante et reproductible et sa qualité délicieusement douce à 86 degrés d'alcool », a déclaré Andrea Wilson, maître de maturation chez Michter's. « Il s'agit d'un des produits préférés des amateurs de whisky, et nos fans pourront désormais déguster ce produit unique à la force du tonneau. Afin de préserver la cohérence, la beauté et l'élégance de ce produit, nous avons décidé de proposer ce whisky sous la forme d'un "barrel strength", dans lequel le lot est créé, mais n'est pas coupé et est ensuite soumis à notre protocole de filtration caractéristique ».

En octobre 2025, Michter's est devenu le premier whiskey à être nommé trois années consécutives « The World's Most Admired Whiskey » (le whiskey le plus admiré au monde) par une académie internationale de votants convoquée par l'organisation britannique Drinks International. Michter's a une longue et riche tradition de whiskeys américains traditionnels d'une qualité sans compromis. Chacun de ses produits de production limitée est vieilli jusqu'à sa maturité maximale. Le portefeuille de Michter's, qui jouit d'une grande renommée, comprend du bourbon, du seigle, du whisky « sour mash » et du whisky américain. Pour plus d'informations sur Michter's, veuillez consulter michters.com et nous suivre sur Instagram, Facebook, et X.

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Joseph J. Magliocco

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