Primeiro-ministro marroquino aplaude as soluções avançadas de baterias da Gotion durante visita de Estado

HEFEI, China, 12 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Em 6 de setembro, o primeiro-ministro marroquino, Aziz Akhannouch, acompanhado por funcionários do Ministério do Investimento, AMDIE e CGEM, visitou as instalações da Gotion High-Tech. Ao longo da visita, Aziz Akhannouch elogiou a experiência tecnológica e as capacidades de produtos da Gotion, descrevendo-os repetidamente como "Formidáveis!".

O primeiro-ministro Aziz Akhannouch elogia a linha de veículos elétricos movidos a baterias Gotion (PRNewsfoto/)

À tarde, a delegação marroquina visitou a fábrica da Volkswagen UC da Gotion, o salão de exposições da sede da Baohe e o Instituto de Engenharia de Validação. Eles ficaram particularmente impressionados com a pesquisa e desenvolvimento de baterias da Gotion, bem como com suas capacidades abrangentes de fabricação. O primeiro-ministro observou a coleta de dados de bateria de uma década no Instituto, dizendo: "É evidente que a Gotion tem pelo menos dez anos de vantagem neste domínio."

Durante sua visita à sede da Baohe, a delegação inspecionou uma linha de EVs movidos a baterias Gotion, incluindo carros fabricados pela Chery, Geely, SGMW, JAC, Leap motor, Hozon, Changan e Great Wall. O primeiro-ministro examinou os veículos de perto e, ao saber que todos estavam equipados com baterias Gotion, expressou seu entusiasmo, exclamando "Formidável!" enquanto fazia um sinal de positivo simbólico.

Em um gesto de boa vontade, o presidente da Gotion, Li Zhen, anunciou a doação de todos os veículos exibidos ao governo marroquino, significando o compromisso da China em apoiar os esforços de eletrificação do Marrocos. O primeiro-ministro Akhannouch expressou gratidão e destacou o alinhamento dos veículos com as necessidades do Marrocos , expressando otimismo de que, em um futuro previsível, tais veículos possam ser produzidos em fábricas marroquinas.

