Marokkanischer Premierminister lobt die fortschrittlichen Batterielösungen von Gotion bei Staatsbesuch

HEFEI, China, 12. September 2024 /PRNewswire/ -- Am 6. September besuchte der marokkanische Premierminister Aziz Akhannouch zusammen mit Vertretern des Investitionsministeriums, der AMDIE und der CGEM die Anlagen von Gotion High-Tech. Während des gesamten Besuchs lobte Aziz Akhannouch das technologische Know-how und die Produktkapazitäten von Gotion und bezeichnete sie wiederholt als „Formidable!" (Ausgezeichnet).

Prime Minister Aziz Akhannouch commends the line-up of electric vehicles powered by Gotion batteries

Am Nachmittag besichtigte die marokkanische Delegation das Volkswagen UC-Werk von Gotion, die Ausstellungshalle der Baohe-Zentrale und das Validation Engineering Institute. Besonders beeindruckt waren sie von der Batterieforschung und -entwicklung von Gotion sowie von den umfassenden Fertigungsmöglichkeiten des Unternehmens. Der Premierminister verwies auf die jahrzehntelange Sammlung von Batteriedaten am Institut und sagte: „Es ist offensichtlich, dass Gotion in diesem Bereich einen Vorsprung von mindestens zehn Jahren hat."

Während ihres Besuchs in der Baohe-Zentrale besichtigte die Delegation eine Reihe von Elektrofahrzeugen, die mit Gotion-Batterien betrieben werden, darunter Fahrzeuge der Hersteller Chery, Geely, SGMW, JAC, Leap Motor, Hozon, Changan und Great Wall. Der Premierminister nahm die Fahrzeuge genau unter die Lupe, und als er erfuhr, dass sie alle mit Gotion-Batterien ausgestattet waren, zeigte er sich begeistert und rief „Formidable!" aus, während er symbolisch den Daumen nach oben streckte.

Als Geste des guten Willens kündigte der Vorsitzende von Gotion, Li Zhen, an, alle ausgestellten Fahrzeuge der marokkanischen Regierung zu spenden und damit das Engagement Chinas bei der Unterstützung der marokkanischen Elektrifizierungsbemühungen zu unterstreichen. Premierminister Akhannouch bedankte sich und hob hervor, dass die Fahrzeuge auf die Bedürfnisse Marokkos abgestimmt seien. Er zeigte sich optimistisch, dass solche Fahrzeuge in absehbarer Zeit in marokkanischen Fabriken hergestellt werden könnten.

