Le Premier ministre marocain acclame les solutions de batteries avancées de Gotion lors d'une visite d'État

HEFEI, Chine, 12 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 6 septembre, le Premier ministre marocain Aziz Akhannouch, accompagné de représentants du ministère de l'Investissement, de l'AMDIE et de la CGEM, a visité les installations de Gotion High-Tech. Tout au long de la visite, Aziz Akhannouch a fait l'éloge de l'expertise technologique et des capacités de produits de Gotion, les qualifiant à plusieurs reprises de "Formidables".

Dans l'après-midi, la délégation marocaine a visité la Volkswagen UC Plant de Gotion, le hall d'exposition du siège de Baohe et l'Institut d'ingénierie de validation. Ils ont été particulièrement impressionnés par la recherche et le développement de Gotion dans le domaine des batteries, ainsi que par ses capacités de production étendues. Le Premier ministre a souligné que l'Institut recueillait des données sur les batteries depuis dix ans et a déclaré : "Il est évident que Gotion a au moins dix ans d'avance dans ce domaine."

Au cours de sa visite au siège de Baohe, la délégation a inspecté une série de véhicules électriques alimentés par des batteries Gotion, notamment des voitures fabriquées par Chery, Geely, SGMW, JAC, Leap motor, Hozon, Changan et Great Wall. Le Premier ministre a examiné les véhicules de près et, lorsqu'il a appris qu'ils étaient tous équipés de batteries Gotion, il a exprimé son enthousiasme en s'exclamant "Formidable" et en levant symboliquement le pouce.

Dans un geste de bonne volonté, le président de Gotion, Li Zhen, a annoncé le don de tous les véhicules exposés au gouvernement marocain, signifiant ainsi l'engagement de la Chine à soutenir les efforts d'électrification du Maroc. Le Premier ministre Akhannouch a exprimé sa gratitude et a souligné l'alignement des véhicules sur les besoins du Maroc, exprimant son optimisme quant à la possibilité que, dans un avenir proche, de tels véhicules soient produits dans des usines marocaines.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2501445/image_5016066_28144561.jpg