Livros como pontes: aprofundando o intercâmbio cultural entre China e Egito e o aprendizado mútuo entre civilizações

CAIRO, 16 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") entregou 1.000 livros cuidadosamente selecionados à Universidade do Cairo como parte da iniciativa "Silk Road Book House – China Bookshelf". A coleção, organizada em conjunto pela Sinopec e pela Universidade do Cairo, abrange cultura tradicional chinesa, finanças, economia, administração, marketing digital e ensino da língua chinesa. Essa entrega segue a doação de livros feita pela Sinopec, em 2023, à Universidade Chinesa do Egito, ampliando ainda mais o intercâmbio cultural por meio da literatura.

A Sinopec fornece 1.000 livros para a Universidade do Cairo com o lançamento da Silk Road Book House – China Bookshelf. (PRNewsfoto/SINOPEC)

A cerimônia de lançamento contou com a presença do sr. Lu Chunsheng, ministro-conselheiro da embaixada da China no Egito; do sr. Yu Yongsheng, diretor-gerente do departamento de branding do Grupo Sinopec; da profª. dra. Naglaa Raafat, decana da Faculdade de Artes da Universidade do Cairo; e de mais de 260 professores e alunos da universidade.

Lu Chunsheng enfatizou que os livros registram, disseminam e enriquecem a cultura, enquanto a cultura define, sustenta e impulsiona o desenvolvimento da civilização. "Sem encontros culturais e compreensão mútua, não pode haver aprendizado mútuo entre civilizações. O compartilhamento de livros fornece um canal essencial para o intercâmbio cultural, estabelecendo uma base sólida para o diálogo entre civilizações", disse ele.

Esse evento representa um passo concreto na promoção do intercâmbio civilizacional entre China e Egito, no fortalecimento da parceria estratégica abrangente entre as duas nações e na contribuição para um futuro compartilhado para a humanidade.

Yu Yongsheng afirmou que, como uma empresa global líder em energia e produtos químicos, a Sinopec cumpre ativamente suas responsabilidades sociais ao se engajar profundamente na cooperação internacional em educação, cultura e desenvolvimento comunitário, a fim de apoiar o progresso social e melhorar a qualidade de vida nos países onde atua. Desde 2019, a Sinopec implementou o projeto "Silk Road Book House – China Bookshelf" em oito países, fornecendo mais de 12.000 livros em chinês e em outros idiomas. "Esperamos usar este evento como uma oportunidade para ampliar ainda mais a colaboração entre universidade e empresa com a Universidade do Cairo", acrescentou.

A profª. Naglaa Raafat descreveu a iniciativa como uma parceria sábia e importante. "A Sinopec não apenas forneceu livros, mas também criou uma plataforma de intercâmbio cultural para a Faculdade de Artes", disse ela. Observando a longa cooperação e amizade entre a faculdade e parceiros chineses – que já incluíram diversos projetos relacionados à China – ela expressou a esperança de que este evento sirva como ponto de partida para uma colaboração mais ampla em outras áreas, reforçando os laços inseparáveis entre intercâmbio econômico, educacional e cultural.

