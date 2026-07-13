PROGRAMA DE ESTILO DE VIDA DA ALZHEIMER'S ASSOCIATION INTERNATIONAL CONFERENCE 2026 MELHORA A SAÚDE CEREBRAL ENTRE IDOSOS EM RISCO DE DEMÊNCIA EM TODA A AMÉRICA LATINA

- Os resultados do estudo LatAm-FINGERS confirmam e expandem os resultados DO TESTE POINTER dos EUA -

- Mostrar estratégias estruturadas de redução de risco de demência adaptáveis em todas as culturas -

Principais conclusões

O estudo LatAm-FINGERS mostra que intervenções de estilo de vida adaptadas em culturas, sistemas de saúde e comunidades latino-americanas podem melhorar a memória, o pensamento e a função cognitiva geral em idosos em risco de declínio cognitivo e demência.

Os resultados reforçam os achados do estudo U.S. POINTER, mostrando que uma intervenção de estilo de vida multicomponente com orientação estruturada, coaching e apoio de colegas melhora a função cognitiva mais do que uma abordagem autoguiada em idosos em risco.

LONDRES, 13 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Iniciativa Latino-Americana de Intervenção no Estilo de Vida para Prevenir o Declínio Cognitivo (LatinAm-FINGERS), financiada pela Alzheimer's Association, descobriu que duas intervenções de estilo de vida culturalmente adaptadas melhoraram a memória, o pensamento e a função cognitiva geral em idosos em risco de demência em 11 países da América Latina, com os maiores ganhos observados em participantes que receberam apoio e treinamento estruturados.

Os resultados do estudo de dois anos relatado hoje na Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®) 2026 em Londres e os resultados do Estudo dos EUA para Proteger a Saúde do Cérebro Através da Intervenção no Estilo de Vida para Reduzir o Risco (U.S. POINTER), demonstram que as intervenções no estilo de vida em vários domínios — incluindo atividade física, alimentação saudável, treinamento cognitivo e engajamento social — podem ser adaptadas com sucesso em diversas culturas, sistemas de saúde e comunidades. O estudo também está sendo publicado simultaneamente no The Lancet.

"Os resultados demonstram, pela primeira vez na América Latina, que as intervenções de estilo de vida culturalmente adaptadas podem ser implementadas com sucesso em diversos países e comunidades e oferecem benefícios cognitivos para populações que muitas vezes estão sub-representadas na pesquisa clínica", disse Lucia Crivelli, Ph.D., principal autora do estudo e pesquisadora principal do Fleni, um instituto neurológico em Buenos Aires, Argentina.

"Não traduzimos simplesmente o modelo de PONTEIRO dos EUA para espanhol e português. Nós o adaptamos às culturas e hábitos locais, preservando seus elementos centrais — tornando o programa prático, acessível e viável como estratégia de saúde pública ", acrescentou Crivelli.

Grupos de trabalho multinacionais com representantes de cada país participante identificaram quais componentes precisavam permanecer padronizados e quais poderiam ser adaptados localmente com base na cultura, clima, disponibilidade de alimentos, acesso à tecnologia e preferências dos participantes.

Os programas de atividade física incorporaram atividades culturalmente familiares, como salsa e tango, e exercícios em grupo ao ar livre em parques públicos. O aconselhamento nutricional adaptou a dieta MIND às tradições alimentares regionais, confiando mais em alimentos como abacate, quinoa, açaí, aguaymanto, chia e sementes de abóbora como alternativas acessíveis localmente. Os materiais do estudo foram traduzidos e adaptados culturalmente, com apoio adicional para participantes com experiência digital limitada.

"LatAm-FINGERS included significant racial and ethnic diversity, and a wide range in education and socioeconomic status (SES). Os resultados demonstram que a saúde cerebral pode ser melhorada em diversas comunidades, representando diferentes culturas e com acesso variável a recursos ", disse Laura D. Baker, Ph.D., professora de gerontologia e geriatria, medicina interna, na Wake Forest University School of Medicine e Advocate Health, e pesquisadora principal DO U.S. POINTER. "Agora temos uma segunda descoberta forte em uma parte completamente diferente do mundo, o que sugere que a fórmula do PONTEIRO dos EUA pode ser adaptada para qualquer pessoa."

"Estou confiante de que podemos usar com sucesso a intervenção estruturada da POINTER dos EUA para expandir nossas ferramentas e recursos para envolver ainda mais as comunidades latinas e hispânicas nos EUA — e além disso para outras comunidades — e o programa será igualmente eficaz", disse Baker.

Como a doença de Alzheimer e outras demências são influenciadas por vários fatores de saúde e estilo de vida, os pesquisadores acreditam que abordar vários fatores de risco juntos pode oferecer o maior benefício para a saúde do cérebro. À medida que as taxas de demência aumentam em todo o mundo, os resultados destacam o potencial de estratégias práticas de redução de risco com programas baseados em estilo de vida acessíveis e adaptáveis, particularmente em áreas que incluem países de baixa e média renda.

"Os resultados DO LatAm-FINGERS ampliam as evidências para a América Latina e fortalecem o argumento de que essas intervenções comportamentais e de estilo de vida podem ser adaptadas para diversas populações e comunidades em todo o mundo", disse Heather M. Snyder, Ph.D., vice-presidente sênior de relações médicas e científicas da Alzheimer's Association.

"Uma mensagem importante deste estudo é que a estrutura e o apoio social são importantes", continuou Snyder. "Abordar vários fatores de estilo de vida pode impactar positivamente a saúde do cérebro e pode, eventualmente, ser combinado com terapias medicamentosas emergentes para reduzir o declínio cognitivo e o risco de demência."

A análise do estudo incluiu 1.065 participantes em 12 locais na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, México, Peru e Uruguai. Os participantes foram distribuídos aleatoriamente em um dos dois grupos de intervenção, que diferiram em estrutura, intensidade e nível de apoio:

Os 539 participantes do grupo de Intervenção Sistemática no Estilo de Vida (SLI) receberam treinamento e apoio contínuos, incluindo exercícios supervisionados, aconselhamento nutricional com base em uma dieta MENTAL adaptada, treinamento cognitivo computadorizado, monitoramento de risco cardiovascular e 38 reuniões de grupo para conexão social e responsabilidade.

Os 526 participantes do grupo de Intervenção de Estilo de Vida Flexível (FLI) receberam educação periódica em saúde e recomendações gerais de estilo de vida. Ao longo do período de dois anos, eles participaram de quatro reuniões do grupo, onde receberam recomendações sobre dieta, atividade física, envolvimento cognitivo e social e gerenciamento de risco vascular sem orientação ou supervisão contínua.

Após dois anos, os participantes do grupo del demonstraram melhora cognitiva significativamente maior do que os do grupo FLI. O grupo SLI apresentou uma melhora 55% maior em uma medida composta de cognição global do que o grupo FLI. Os participantes do grupo del também demonstraram melhorias significativamente maiores na memória, função executiva e velocidade de processamento.

O LatAm-FINGERS e o U.S. POINTER fazem parte da rede World-Wide FINGER, com base no estudo FINGER finlandês original, que mostra que as intervenções no estilo de vida em múltiplos domínios podem ajudar a proteger a função cognitiva em idosos em risco de declínio.

A Alzheimer's Association investiu mais de $ 81 milhões na LatAm-FINGERS e na US POINTER e recentemente lançou várias iniciativas públicas de saúde cerebral informadas por essas descobertas, incluindo a ferramenta de avaliação Brain Health Habit Builder, Alzheimer's Association Brain Health Roundtable e Brain Health at Work. A recém-lançada iniciativa (re)think your brain™ ajuda as pessoas a passar da conscientização sobre a saúde cerebral para a ação e fornece uma "receita" para comportamentos saudáveis com base nos resultados DO PONTEIRO dos EUA.

Sobre AAIC

A AAIC é o maior encontro mundial de pesquisadores focados em Alzheimer e outras doenças que causam demência. Como parte do programa de pesquisa da Alzheimer's Association, a AAIC serve como um catalisador para gerar novos conhecimentos sobre demência e promover uma comunidade de pesquisa vital e colegiada.

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Sobre a Alzheimer's Association

A Alzheimer's Association é uma organização mundial de saúde voluntária dedicada aos cuidados, apoio e pesquisa de Alzheimer. Nossa missão é liderar o caminho para acabar com o Alzheimer e todas as outras demências — acelerando a pesquisa global, promovendo a redução de riscos e a detecção precoce, e maximizando o tratamento e o apoio de qualidade. Nossa visão é um mundo sem Alzheimer e todas as outras demências®. Acesse alz.org ou ligue para +1 800.272.3900.

FONTE Alzheimer’s Association