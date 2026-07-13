AUS DER INTERNATIONALEN KONFERENZ DER ALZHEIMER'S ASSOCIATION 2026: EIN LEBENSSTILPROGRAMM VERBESSERT DIE GEHIRNGESUNDHEIT BEI ÄLTEREN ERWACHSENEN MIT DEM RISIKO EINER DEMENZ IN GANZ LATEINAMERIKA

- Die Ergebnisse der LatAm-FINGERS-Studie bestätigen und erweitern die Ergebnisse der US-amerikanischen POINTER-Studie –

– zeigen, dass strukturierte Strategien zur Senkung des Demenzrisikos kulturübergreifend anwendbar sind –

Wichtigste Erkenntnisse

Die LatAm-FINGERS-Studie zeigt, dass auf die verschiedenen lateinamerikanischen Kulturen, Gesundheitssysteme und Gemeinschaften zugeschnittene Lebensstilinterventionen das Gedächtnis, das Denkvermögen und die kognitiven Funktionen insgesamt bei älteren Menschen verbessern können, bei denen das Risiko eines kognitiven Abbaus und einer Demenz besteht.

Die Ergebnisse bestätigen die Erkenntnisse der US-amerikanischen POINTER-Studie, wonach eine aus mehreren Komponenten bestehende Lebensstilintervention mit strukturierter Beratung, Coaching und Unterstützung durch Gleichaltrige die kognitiven Funktionen bei älteren Menschen aus der Risikogruppe stärker verbessert als ein eigenständiger Ansatz.

LONDON, 13. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die von der Alzheimer's Association finanzierte lateinamerikanische Initiative für Lebensstilinterventionen zur Vorbeugung kognitiver Einschränkungen (LatAm-FINGERS) ergab, dass zwei kulturell angepasste Lebensstilinterventionen das Gedächtnis, das Denkvermögen und die allgemeine kognitive Funktion bei älteren Erwachsenen mit Demenzrisiko in elf lateinamerikanischen Ländern verbesserten, wobei die stärksten Verbesserungen bei den Teilnehmern zu verzeichnen waren, die strukturierte Unterstützung und Betreuung erhielten.

Die Ergebnisse der zweijährigen Studie, die heute auf der internationalen Konferenz der Alzheimer's Association® (AAIC®) 2026 in London und online vorgestellt wurden, bauen auf den Ergebnissen der US-amerikanischen Studie zum Schutz der Gehirngesundheit durch Lebensstilinterventionen zur Risikominderung (U.S. POINTER) auf und bekräftigen diese. Sie zeigen, dass multidimensionale Lebensstilinterventionen – darunter körperliche Aktivität, gesunde Ernährung, kognitives Training und soziale Teilhabe – erfolgreich an verschiedene Kulturen, Gesundheitssysteme und Gemeinschaften angepasst werden können. Die Studie wird gleichzeitig auch in der Fachzeitschrift veröffentlicht.

„Die Ergebnisse zeigen zum ersten Mal in Lateinamerika, dass kulturell angepasste Lebensstilinterventionen in verschiedenen Ländern und Gemeinschaften erfolgreich umgesetzt werden können und kognitive Vorteile für Bevölkerungsgruppen bringen, die in der klinischen Forschung oft unterrepräsentiert sind", sagte Dr. Lucia Crivelli, Hauptautorin der Studie und leitende Forscherin am Fleni, einem neurologischen Institut in Buenos Aires, Argentinien.

„Wir haben das US-amerikanische POINTER-Modell nicht einfach ins Spanische und Portugiesische übersetzt. „Wir haben es an die lokalen Kulturen und Gewohnheiten angepasst und dabei seine Kernelemente beibehalten – so ist das Programm praxisnah, erschwinglich und als Strategie im Bereich der öffentlichen Gesundheit umsetzbar", fügte Crivelli hinzu.

Multinationale Arbeitsgruppen mit Vertretern aus jedem teilnehmenden Land legten fest, welche Komponenten standardisiert bleiben mussten und welche je nach Kultur, Klima, Verfügbarkeit von Lebensmitteln, Zugang zu Technologie und Präferenzen der Teilnehmer lokal angepasst werden konnten.

Die Bewegungsprogramme umfassten kulturell vertraute Aktivitäten wie Salsa und Tango sowie Gruppensport im Freien in öffentlichen Parks. Im Rahmen der Ernährungsberatung wurde die MIND-Diät an regionale Ernährungstraditionen angepasst, indem verstärkt auf Lebensmittel wie Avocado, Quinoa, Açaí, Aguaymanto, Chia und Kürbiskerne als lokal verfügbare Alternativen zurückgegriffen wurde. Die Lernmaterialien wurden übersetzt und kulturell angepasst, wobei Teilnehmer mit begrenzten digitalen Kenntnissen zusätzliche Unterstützung erhielten.

„LatAm-FINGERS zeichnete sich durch eine große rassische und ethnische Vielfalt sowie ein breites Spektrum an Bildungsniveaus und sozioökonomischen Status (SES) aus. Die Ergebnisse zeigen, dass die Gehirngesundheit in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, die verschiedene Kulturen repräsentieren und über unterschiedlichen Zugang zu Ressourcen verfügen, verbessert werden kann", sagte Dr. Laura D. Baker, Professorin für Gerontologie und Geriatrie sowie Innere Medizin an der Wake Forest University School of Medicine und bei Advocate Health sowie Hauptforscherin des US-amerikanischen POINTER-Projekts. „Wir haben nun einen zweiten aussagekräftigen Befund aus einem völlig anderen Teil der Welt, der darauf hindeutet, dass die US-amerikanische POINTER-Formel für jeden angepasst werden kann."

„Ich bin zuversichtlich, dass wir das strukturierte Interventionsprogramm ‚POINTER' aus den USA erfolgreich nutzen können, um unsere Instrumente und Ressourcen zu erweitern und so die lateinamerikanischen und hispanischen Gemeinschaften in den USA – und darüber hinaus auch andere Gemeinschaften – stärker einzubinden, und dass das Programm dort ebenso wirksam sein wird", sagte Baker.

Da Alzheimer und andere Demenzerkrankungen von zahlreichen Gesundheits- und Lebensstilfaktoren beeinflusst werden, gehen Forscher davon aus, dass die gleichzeitige Bekämpfung mehrerer Risikofaktoren den größten Nutzen für die Gesundheit des Gehirns bieten könnte. Angesichts weltweit steigender Demenzraten unterstreichen die Ergebnisse das Potenzial für praktische Strategien zur Risikominderung durch leicht zugängliche und anpassungsfähige Programme, die auf dem Lebensstil basieren, insbesondere in Regionen, zu denen auch Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen gehören.

„Die Ergebnisse der LatAm-FINGERS-Studie ergänzen die Erkenntnisse der US-amerikanischen POINTER-Studie, indem sie die Belege auf Lateinamerika ausweiten und die These untermauern, dass diese Verhaltens- und Lebensstilinterventionen an unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und Gemeinschaften weltweit angepasst werden können", sagte Dr. Heather M. Snyder, Ph.D., Senior Vice President für medizinische und wissenschaftliche Beziehungen bei der Alzheimer's Association.

„Eine wichtige Erkenntnis aus dieser Studie ist, dass Struktur und soziale Unterstützung eine Rolle spielen", fuhr Snyder fort. „Die Berücksichtigung verschiedener Lebensstilfaktoren kann sich positiv auf die Gesundheit des Gehirns auswirken und könnte letztendlich mit neuen medikamentösen Therapien kombiniert werden, um den kognitiven Verfall und das Demenzrisiko zu verringern."

Die Analyse der Studie umfasste 1.065 Teilnehmer an 12 Standorten in Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, der Dominikanischen Republik, Ecuador, Mexiko, Peru und Uruguay. Die Teilnehmer wurden nach dem Zufallsprinzip einer von zwei Interventionsgruppen zugeordnet, die sich hinsichtlich Struktur, Intensität und Umfang der Unterstützung unterschieden:

Die 539 Teilnehmer der „Systematic Lifestyle Intervention" (SLI)-Gruppe erhielten fortlaufendes Coaching und Unterstützung, darunter betreutes Training, Ernährungsberatung auf der Grundlage einer angepassten MIND-Diät, computergestütztes kognitives Training, Überwachung kardiovaskulärer Risiken sowie 38 Gruppentreffen zur Förderung sozialer Kontakte und zur gegenseitigen Motivation.

Die 526 Teilnehmer der „Flexible Lifestyle Intervention" (FLI)-Gruppe erhielten in regelmäßigen Abständen Gesundheitsaufklärung und allgemeine Empfehlungen zum Lebensstil. Im Laufe dieses Zweijahreszeitraums nahmen sie an vier Gruppentreffen teil, bei denen sie Empfehlungen zu Ernährung, körperlicher Aktivität, kognitiver und sozialer Aktivität sowie zum Management vaskulärer Risiken erhielten, ohne dass dabei eine fortlaufende Begleitung oder Betreuung stattfand.

Nach zwei Jahren zeigten die Teilnehmer der SLI-Gruppe eine deutlich stärkere kognitive Verbesserung als die Teilnehmer der FLI-Gruppe. Die SLI-Gruppe zeigte bei einem zusammengesetzten Maß für die allgemeine kognitive Leistungsfähigkeit eine um 55 % stärkere Verbesserung als die FLI-Gruppe. Die Teilnehmer der SLI-Gruppe zeigten zudem deutlich größere Verbesserungen in den Bereichen Gedächtnis, exekutive Funktionen und Verarbeitungsgeschwindigkeit.

LatAm-FINGERS und U.S. POINTER sind Teil des weltweiten FINGERS-Netzwerks, das auf der ursprünglichen finnischen FINGER-Studie basiert, welche gezeigt hat, dass multidomäne Lebensstilinterventionen dazu beitragen können, die kognitiven Funktionen bei älteren Erwachsenen zu schützen, bei denen das Risiko eines Leistungsabfalls besteht.

Die Alzheimer's Association hat mehr als 81 Millionen US-Dollar in die Projekte „LatAm-FINGERS" und „U.S. POINTER" investiert und kürzlich mehrere öffentliche Initiativen zur Gehirngesundheit ins Leben gerufen, die auf diesen Erkenntnissen basieren. Dazu gehören das Bewertungsinstrument „ Brain Health Habit Builder" , der Alzheimer's Association sowie die Initiative „Brain Health at Work". Die kürzlich gestartete Initiative (re)think your brain™ hilft Menschen dabei, ihr Bewusstsein für die Gesundheit des Gehirns in konkrete Maßnahmen umzusetzen, und bietet ein „-Rezept" für gesundheitsfördernde Verhaltensweisen, das auf den Ergebnissen der US-amerikanischen POINTER-Studie basiert.

Über die AAIC

Die AAIC ist die weltweit größte Zusammenkunft von Forschern aus aller Welt, die sich mit Alzheimer und anderen demenzauslösenden Erkrankungen befassen. Als Teil des Forschungsprogramms der Alzheimer's Association fungiert die AAIC als Impulsgeber für die Gewinnung neuer Erkenntnisse über Demenz und die Förderung einer lebendigen, kollegialen Forschungsgemeinschaft.

AAIC 2026: alz.org/aaic

AAIC 2026 – Pressebereich: alz.org/aaic/pressroom.asp

Hashtag zur AAIC 2026: #AAIC26

Über die Alzheimer's Association

Die Alzheimer's Association ist eine weltweite ehrenamtliche Gesundheitsorganisation, die sich der Pflege, Unterstützung und Forschung im Bereich Alzheimer widmet. Unsere Mission ist es, den Weg zur Bekämpfung von Alzheimer und allen anderen Demenzerkrankungen zu ebnen – indem wir die weltweite Forschung vorantreiben, Maßnahmen zur Risikominderung und Früherkennung fördern und die Qualität der Pflege und Betreuung maximieren. Unsere Vision ist eine Welt ohne Alzheimer und alle anderen Demenzerkrankungen®. Besuchen Sie alz.org, oder rufen Sie unter +1 800.272.3900 an.