EXTRAIT DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE L'ASSOCIATION ALZHEIMER 2026 : UN PROGRAMME AXÉ SUR LE MODE DE VIE AMÉLIORE LA SANTÉ CÉRÉBRALE CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES À RISQUE DE DÉMENCE EN AMÉRIQUE LATINE

- Les conclusions de l'étude LatAm-FINGERS confirment et complètent les résultats de l'essai américain POINTER -

- Elles démontrent que les stratégies structurées de réduction du risque de démence sont adaptables à différentes cultures -

Points essentiels

L'étude LatAm-FINGERS montre que des interventions axées sur le mode de vie, adaptées aux différentes cultures, aux systèmes de santé et aux communautés d'Amérique latine, peuvent améliorer la mémoire, les capacités cognitives et les fonctions cognitives globales chez les personnes âgées présentant un risque de déclin cognitif et de démence.

Ces résultats viennent corroborer les conclusions de l'essai américain POINTER, qui montrent qu'une intervention sur le mode de vie à plusieurs volets, associant un accompagnement structuré, un encadrement et le soutien par les pairs, améliore davantage les fonctions cognitives qu'une approche autogérée chez les personnes âgées à risque.

LONDRES, 13 juillet 2026 /PRNewswire/ -- L'initiative latino-américaine pour l'intervention sur le mode de vie visant à prévenir le déclin cognitif (LatAm-FINGERS), financée par l'Association Alzheimer, a révélé que deux interventions sur le mode de vie adaptées à la culture locale avaient amélioré la mémoire, la réflexion et les fonctions cognitives globales chez les personnes âgées présentant un risque de démence dans 11 pays d'Amérique latine, les progrès les plus marqués ayant été observés chez les participants bénéficiant d'un accompagnement et d'un encadrement structurés.

Les conclusions de cette étude menée sur deux ans, présentées aujourd'hui lors de la Conférence internationale de l'Association Alzheimer® (AAIC®) 2026 à Londres et en ligne, s'appuient sur les résultats d'une étude américaine « Study to Protect Brain Health Through Lifestyle Intervention to Reduce Risk » (U.S. POINTER), démontrant que les interventions multidomaines sur le mode de vie — notamment l'activité physique, une alimentation saine, l'entraînement cognitif et l'engagement social — peuvent être adaptées avec succès à diverses cultures, divers systèmes de santé et diverses communautés. Cette étude est également publiée simultanément dans The Lancet.

« Ces résultats démontrent pour la première fois en Amérique latine que des interventions axées sur le mode de vie et adaptées à la culture locale peuvent être mises en œuvre avec succès dans divers pays et communautés, et apporter des bénéfices cognitifs à des populations souvent sous-représentées dans la recherche clinique », a déclaré Lucia Crivelli, Ph.D., auteure principale de l'étude et chercheuse principale au Fleni, un institut de neurologie situé à Buenos Aires, en Argentine.

« Nous ne nous sommes pas contentés de traduire le modèle américain POINTER en espagnol et en portugais. » « Nous l'avons adapté aux cultures et aux habitudes locales tout en préservant ses éléments fondamentaux, ce qui en fait un programme concret, abordable et réalisable en tant que stratégie de santé publique », a ajouté M. Crivelli.

Des groupes de travail multinationaux, composés de représentants de chaque pays participant, ont déterminé quels éléments devaient rester standardisés et lesquels pouvaient être adaptés au niveau local en fonction de la culture, du climat, de la disponibilité alimentaire, de l'accès aux technologies et des préférences des participants.

Les programmes d'activité physique intégraient des activités culturellement familières, telles que la salsa et le tango, ainsi que des séances d'exercice en groupe en plein air dans les parcs publics. Les conseils nutritionnels ont adapté le régime MIND aux traditions alimentaires régionales en privilégiant davantage des aliments tels que l'avocat, le quinoa, l'açaï, l'aguaymanto, le chia et les graines de potiron, qui constituent des alternatives disponibles localement. Les supports pédagogiques ont été traduits et adaptés au contexte culturel, et un accompagnement supplémentaire a été proposé aux participants ayant une expérience limitée du numérique.

« L'étude LatAm-FINGERS a mis en évidence une grande diversité raciale et ethnique, ainsi qu'un large éventail de niveaux d'éducation et de statuts socio-économiques (SES). Les résultats montrent qu'il est possible d'améliorer la santé cérébrale au sein de communautés diverses, issues de cultures différentes et disposant d'un accès variable aux ressources », a déclaré Laura D. Baker, Ph.D., professeure de gérontologie et de gériatrie, ainsi que de médecine interne, à la faculté de médecine de l'université de Wake Forest et chez Advocate Health, et chercheuse principale du projet américain POINTER. « Nous disposons désormais d'une deuxième découverte significative, issue d'une région du monde totalement différente, qui suggère que la formule américaine POINTER peut être adaptée à n'importe qui. »

« Je suis convaincu que nous pouvons tirer parti avec succès de l'intervention structurée du programme américain POINTER pour élargir notre palette d'outils et de ressources afin d'impliquer davantage les communautés latino-américaines et hispaniques aux États-Unis — et, au-delà, d'autres communautés — et que ce programme sera tout aussi efficace », a déclaré M. Baker.

Étant donné que la maladie d'Alzheimer et les autres formes de démence dépendent de multiples facteurs liés à la santé et au mode de vie, les chercheurs estiment que le fait de s'attaquer simultanément à plusieurs facteurs de risque pourrait être le plus bénéfique pour la santé cérébrale. Alors que les taux de démence augmentent dans le monde entier, ces résultats mettent en évidence le potentiel des stratégies concrètes de réduction des risques, fondées sur des programmes accessibles et adaptables axés sur le mode de vie, en particulier dans les régions comprenant des pays à faibles et moyens revenus.

« Les résultats de l'étude LatAm-FINGERS viennent compléter ceux de l'étude américaine POINTER en étendant les données à l'Amérique latine et en renforçant l'argument selon lequel ces interventions comportementales et liées au mode de vie peuvent être adaptées à diverses populations et communautés à travers le monde », a déclaré Heather M. Snyder, Ph.D., , vice-présidente senior chargée des relations médicales et scientifiques à l'Alzheimer's Association.

« L'un des messages clés de cette étude est que la structure et le soutien social jouent un rôle important », a poursuivi Snyder. « Le fait d'agir sur plusieurs facteurs liés au mode de vie peut avoir un impact positif sur la santé cérébrale et pourrait, à terme, être associé à des traitements médicamenteux émergents afin de réduire le déclin cognitif et le risque de démence. »

L'analyse de l'étude a porté sur 1 065 participants répartis sur 12 sites en Argentine, en Bolivie, au Brésil, au Chili, en Colombie, au Costa Rica, en République dominicaine, en Équateur, au Mexique, au Pérou et en Uruguay. Les participants ont été répartis de manière aléatoire dans l'un des deux groupes d'intervention, qui différaient par leur structure, leur intensité et leur niveau de soutien :

Les 539 participants du groupe « Systematic Lifestyle Intervention » (SLI) ont bénéficié d'un accompagnement et d'un soutien continus, comprenant notamment des séances d'exercice physique encadrées, des conseils nutritionnels basés sur une version adaptée du régime MIND, un entraînement cognitif assisté par ordinateur, un suivi des risques cardiovasculaires et 38 réunions de groupe visant à favoriser les liens sociaux et la responsabilisation.

Les 526 participants du groupe « Flexible Lifestyle Intervention » (FLI) ont bénéficié d'une éducation sanitaire périodique et de recommandations générales sur le mode de vie. Au cours de ces deux années, ils ont participé à quatre réunions de groupe au cours desquelles ils ont reçu des conseils sur l'alimentation, l'activité physique, l'engagement cognitif et social ainsi que la gestion des risques vasculaires, sans bénéficier d'un accompagnement ni d'une supervision réguliers.

Au bout de deux ans, les participants du groupe SLI ont montré une amélioration cognitive nettement plus importante que ceux du groupe FLI. Le groupe SLI a affiché une amélioration supérieure de 55 % par rapport au groupe FLI sur un indicateur composite de la cognition globale. Les participants du groupe SLI ont également montré des progrès nettement plus importants en matière de mémoire, de fonctions exécutives et de vitesse de traitement.

LatAm-FINGERS et U.S. POINTER font partie du réseau mondial FINGERS de l' , qui s'appuie sur l'étude finlandaise originale FINGER démontrant que les interventions multidomaines axées sur le mode de vie peuvent contribuer à protéger les fonctions cognitives chez les personnes âgées présentant un risque de déclin.

L'Association Alzheimer a investi plus de 81 millions de dollars dans les programmes « LatAm-FINGERS » et « U.S. POINTER » et a récemment lancé plusieurs initiatives publiques en faveur de la santé cérébrale s'appuyant sur ces résultats, notamment l'outil d'évaluation « Brain Health Habit Builder » de l', la table ronde sur la santé cérébrale de l'Association Alzheimer et l'initiative « Brain Health at Work » de l'Association Alzheimer. L'initiative (re)think your brain™ , lancée récemment, aide les gens à passer de la prise de conscience de l'importance de la santé cérébrale à l'action et propose une « recette » pour adopter des comportements sains, sur la base des résultats de l'étude américaine POINTER.

À propos de l'AAIC

L'AAIC est le plus grand rassemblement mondial de chercheurs du monde entier spécialisés dans la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies entraînant une démence. Dans le cadre du programme de recherche de l'Association Alzheimer, l'AAIC sert de catalyseur pour générer de nouvelles connaissances sur la démence et favoriser une communauté de recherche collégiale vitale.

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À propos de l'Association Alzheimer

L'Association Alzheimer est une organisation mondiale de santé bénévole qui se consacre aux soins, au soutien et à la recherche dans le domaine de la maladie d'Alzheimer. Notre mission est d'ouvrir la voie à l'éradication de la maladie d'Alzheimer et de toutes les autres formes de démence, en accélérant la recherche à l'échelle mondiale, en favorisant la réduction des facteurs de risque et le dépistage précoce, et en optimisant la qualité des soins et de l'accompagnement. Notre vision est celle d'un monde sans la maladie d'Alzheimer ni aucune autre forme de démence®. Visitez alz.org ou appelez le +1 800 272-3900.