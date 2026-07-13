DE LA ALZHEIMER'S ASSOCIATION INTERNATIONAL CONFERENCE 2026 PROGRAMA DE ESTILO DE VIDA MEJORA LA SALUD CEREBRAL ENTRE ADULTOS MAYORES EN RIESGO DE DEMENCIA EN AMÉRICA LATINA

- Los hallazgos del estudio LatAm-FINGERS confirman y amplían los resultados DEL ENSAYO POINTER de EE. UU.

-- Muestran estrategias estructuradas de reducción del riesgo de demencia adaptables a todas las culturas -

Aspectos clave

El estudio LatAm-FINGERS muestra que las intervenciones de estilo de vida adaptadas a las culturas, los sistemas de salud y las comunidades de América Latina pueden mejorar la memoria, el pensamiento y la función cognitiva general en adultos mayores en riesgo de deterioro cognitivo y demencia.

Los resultados refuerzan los hallazgos del ensayo POINTER de EE. UU. que muestran que una intervención de estilo de vida multicomponente con orientación estructurada, entrenamiento y apoyo entre pares mejora la función cognitiva más que un enfoque autoguiado en adultos mayores en riesgo.

LONDRES, 13 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Iniciativa Latinoamericana para la Intervención en el Estilo de Vida para Prevenir el Deterioro Cognitivo (LatAm-FINGERS), financiada por la Alzheimer's Association, descubrió que dos intervenciones de estilo de vida adaptadas culturalmente mejoraron la memoria, el pensamiento y la función cognitiva general en los adultos mayores con riesgo de demencia en 11 países de América Latina, y los mayores avances se observaron en los participantes que recibieron apoyo y entrenamiento estructurados.

Los hallazgos del estudio de dos años informado hoy en la Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®) 2026 en Londres y en línea se basan y refuerzan los resultados del estudio de EE. UU. para proteger la salud del cerebro a través de la intervención en el estilo de vida para reducir el riesgo (U.S. POINTER), lo que demuestra que las intervenciones de estilo de vida multidominio, incluida la actividad física, la alimentación saludable, el entrenamiento cognitivo y el compromiso social, se pueden adaptar con éxito en diversas culturas, sistemas de salud y comunidades. El estudio también se publica simultáneamente en The Lancet.

"Los resultados demuestran por primera vez en América Latina que las intervenciones de estilo de vida adaptadas culturalmente se pueden implementar con éxito en diversos países y comunidades, y brindan beneficios cognitivos a poblaciones que a menudo están subrepresentadas en la investigación clínica", dijo Lucia Crivelli, Ph.D., autora principal del estudio e investigadora principal en Fleni, un instituto neurológico en Buenos Aires, Argentina.

"No tradujimos simplemente el modelo POINTER de EE. UU. al español y al portugués. Lo adaptamos a las culturas y hábitos locales al tiempo que preservamos sus elementos centrales, haciendo que el programa sea práctico, asequible y factible como estrategia de salud pública ", agregó Crivelli.

Los grupos de trabajo multinacionales con representantes de cada país participante identificaron qué componentes debían permanecer estandarizados y cuáles podrían adaptarse localmente en función de la cultura, el clima, la disponibilidad de alimentos, el acceso a la tecnología y las preferencias de los participantes.

Los programas de actividad física incorporaron actividades culturalmente familiares como salsa y tango, y ejercicio grupal al aire libre en parques públicos. El asesoramiento nutricional adaptó la dieta MIND a las tradiciones alimentarias regionales al confiar más en alimentos como el aguacate, la quinua, el açaí, el aguaymanto, la chía y las semillas de calabaza como alternativas accesibles localmente. Los materiales de estudio se tradujeron y adaptaron culturalmente, con apoyo adicional para los participantes con experiencia digital limitada.

"LatAm-FINGERS incluyó una diversidad racial y étnica significativa, y una amplia gama en educación y estatus socioeconómico (ses). Los resultados demuestran que la salud cerebral se puede mejorar en diversas comunidades que representan diferentes culturas y con acceso variable a los recursos ", dijo Laura D. Baker, Ph.D., profesora de gerontología y geriatría, medicina interna, en la Facultad de Medicina y Defensa de la Salud de la Universidad de Wake Forest, e investigadora principal de U.S. POINTER. "Ahora tenemos un segundo hallazgo sólido en una parte completamente diferente del mundo, lo que sugiere que la fórmula de PUNTEROS de EE. UU. puede adaptarse a cualquier persona".

"Confío en que podemos usar con éxito la intervención estructurada de U.S. POINTER para expandir nuestras herramientas y recursos para involucrar aún más a las comunidades latinas e hispanas en los Estados Unidos, y más allá de eso a otras comunidades, y el programa será igualmente efectivo", dijo Baker.

Debido a que el Alzheimer y otras demencias están influenciadas por múltiples factores de salud y estilo de vida, los investigadores creen que abordar varios factores de riesgo juntos puede ofrecer el mayor beneficio para la salud cerebral. A medida que las tasas de demencia aumentan en todo el mundo, los hallazgos destacan el potencial de estrategias prácticas de reducción de riesgos con programas accesibles y adaptables basados en el estilo de vida, particularmente en áreas que incluyen países de ingresos bajos y medios.

"Los resultados de LatAm-FINGERS se suman a los hallazgos de U.S. POINTER al extender la evidencia a América Latina y fortalecer el caso de que estas intervenciones conductuales y de estilo de vida pueden adaptarse a diversas poblaciones y comunidades en todo el mundo", dijo Heather M. Snyder, Dra. en Filosofía, vicepresidenta sénior de Relaciones Médicas y Científicas de la Alzheimer's Association.

"Un mensaje clave de este estudio es que la estructura y el apoyo social son importantes", continuó Snyder. "Abordar múltiples factores de estilo de vida puede tener un impacto positivo en la salud cerebral y, eventualmente, puede combinarse con terapias farmacológicas emergentes para reducir el deterioro cognitivo y el riesgo de demencia".

El análisis del estudio incluyó a 1.065 participantes en 12 sitios en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a uno de dos grupos de intervención, que diferían en estructura, intensidad y nivel de apoyo:

Los 539 participantes en el grupo de Intervención Sistemática en el Estilo de Vida (SLI) recibieron entrenamiento y apoyo continuos, que incluyeron ejercicio supervisado, asesoramiento nutricional basado en una dieta MENTAL adaptada, entrenamiento cognitivo computarizado, monitoreo del riesgo cardiovascular y 38 reuniones grupales para la conexión social y la rendición de cuentas.

Los 526 participantes en el grupo de Intervención de Estilo de Vida Flexible (FLI) recibieron educación de salud periódica y recomendaciones generales de estilo de vida. Durante el período de dos años, asistieron a cuatro reuniones de grupo donde recibieron recomendaciones sobre dieta, actividad física, compromiso cognitivo y social y gestión del riesgo vascular sin entrenamiento o supervisión continuos.

Después de dos años, los participantes del grupo SLI demostraron una mejora cognitiva significativamente mayor que los del grupo FLI. El grupo SLI mostró una mejora 55 % mayor en una medida compuesta de cognición global que el grupo FLI. Los participantes del grupo SLI también demostraron mejoras significativamente mayores en la memoria, la función ejecutiva y la velocidad de procesamiento.

LatAm-FINGERS y U.S. POINTER son parte de la red mundial de DEDOS, basada en el ensayo original finlandés de DEDOS que muestra que las intervenciones de estilo de vida multidominio pueden ayudar a proteger la función cognitiva en adultos mayores en riesgo de deterioro.

La Asociación de Alzheimer ha invertido más de $ 81 millones en LatAm-FINGERS y POINTER de EE. UU. y recientemente lanzó varias iniciativas públicas de salud cerebral informadas por estos hallazgos, incluida la herramienta de evaluación Brain Health Habit Builder, la Mesa Redonda de Salud Cerebral de la Asociación de Alzheimer y Brain Health at Work. La iniciativa recientemente lanzada (re)think your brain™ ayuda a las personas a pasar de la conciencia de la salud cerebral a la acción y proporciona una "receta" para comportamientos saludables basados en los resultados de los INDICADORES de EE. UU.

Acerca de AAIC

La AAIC es la mayor congregación mundial de investigadores de todo el mundo centrados en el Alzheimer y otros tipos de enfermedades que causan demencia. Como parte del programa de investigación de la Alzheimer's Association, la AAIC sirve como catalizador para generar nuevos conocimientos sobre la demencia y fomentar una comunidad de investigación vital y colegiada.

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Acerca de la Asociación de Alzheimer

La Alzheimer's Association es una organización mundial de salud voluntaria dedicada al cuidado, apoyo e investigación del Alzheimer. Nuestra misión es liderar el camino para acabar con el Alzheimer y todas las demás demencias, al acelerar la investigación mundial, impulsar la reducción de riesgos y la detección precoz, y maximizar la calidad de la asistencia y el apoyo. Nuestra visión es un mundo sin Alzheimer ni ninguna otra demencia®. Visite alz.org o llame al +1 800.272.3900.

FUENTE Alzheimer’s Association