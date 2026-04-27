Prophix® lança nova geração de agentes Prophix One™, e inaugura uma nova fase de automação em finanças

A versão mais recente dos agentes permite que as equipes financeiras deleguem tarefas operacionais e foquem em decisões estratégicas que impulsionam o crescimento

TORONTO, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Prophix®, líder global em gestão de desempenho financeiro, anunciou hoje o lançamento da segunda geração de agentes de IA da plataforma Prophix One™.

Com automação desenvolvida especificamente para o contexto financeiro e apoiada por uma base de dados confiável, essa nova geração foi criada para atender às crescentes demandas das equipes de finanças — que precisam fazer mais, com mais rapidez e precisão.

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De acordo com a Deloitte, 87% dos diretores financeiros consideram a IA essencial para as operações financeiras em 2026. Ainda assim, muitas organizações não avançaram além da fase de testes. Um dos principais desafios é a desconexão entre modelos tradicionais baseados em planilhas e as limitações — e riscos — das soluções de IA de código aberto.

"As equipes financeiras estão sob mais pressão do que nunca para entregar resultados com rapidez, menos recursos e maior precisão. Nesse cenário, 99% de acurácia ainda não é suficiente para gerar confiança. O que faz a diferença é uma base de dados governada por trás da IA", explica Alok Ajmera, CEO da Prophix. "A nova versão da Prophix One leva essa base para o dia a dia, trazendo inteligência financeira assistida por IA diretamente para os fluxos de trabalho e automatizando tarefas operacionais críticas."

A versão Spring 2026 da Prophix One apresenta três grandes avanços:

O Prophix Copilot para Microsoft Teams leva inteligência de FP&A diretamente para o Microsoft Teams, permitindo que líderes de negócio acessem informações financeiras confiáveis sob demanda. Assim, o financeiro amplia o acesso aos dados sem perder o controle do modelo.

leva inteligência de FP&A diretamente para o Microsoft Teams, permitindo que líderes de negócio acessem informações financeiras confiáveis sob demanda. Assim, o financeiro amplia o acesso aos dados sem perder o controle do modelo. O Architect Agent Acelera drasticamente a implementação, transformando dados e relatórios do cliente em um modelo Prophix validado em horas — em vez de semanas. Com base em milhares de implementações reais, o agente reduz o esforço manual e antecipa a geração de insights.

Acelera drasticamente a implementação, transformando dados e relatórios do cliente em um modelo Prophix validado em horas — em vez de semanas. Com base em milhares de implementações reais, o agente reduz o esforço manual e antecipa a geração de insights. O Prophix One Consolidation Agent (versão Spring 2026) permite consultar dados de auditoria em linguagem natural, facilitando a análise de resultados consolidados, identificação de variações e detecção de anomalias. O agente responde apenas quando há confiança nos dados e deixa claros os limites de suas análises.

"A Prophix está entregando na prática sua visão de Finanças Autônomas, alinhada à nossa: uma base de dados governada, com um modelo operacional liderado pelo financeiro e apoiado por agentes inteligentes", afirma Craig Schiff, CEO e analista-chefe da bpm Partners. "O resultado são ciclos mais rápidos, informações confiáveis disponíveis no momento certo e equipes financeiras liberadas das tarefas operacionais para atuar de forma mais estratégica."

Com esses novos agentes, a Prophix One permite que as equipes financeiras operem com mais capacidade, clareza e confiança em todas as etapas do ciclo financeiro. Ao otimizar processos como consolidação, relatórios e preparação de dados, a IA reduz o esforço operacional e amplia o impacto estratégico das equipes.

"Com o Prophix Copilot, é como se cada diretor tivesse seu próprio analista financeiro", comenta Eric Naughton, CFO da View Point Health. "A Prophix não apenas apresentou uma visão de IA — ela entregou."

O Prophix Copilot para Microsoft Teams e o Architect Agent já estão disponíveis para clientes Prophix One. O Consolidation Agent será lançado na versão Spring 2026. Veja os mais novos agentes em ação em https://br.prophix.com/demonstracao.

Sobre a Prophix

A Prophix® é líder global em gestão de desempenho financeiro, capacitando as equipes de finanças a liderar com clareza, capacidade e confiança. Do planejamento e orçamento à previsão, relatórios, reconciliação e consolidação, a Prophix reúne tudo em uma plataforma inteligente.

A Prophix One™, a principal plataforma de finanças autônomas, combina IA, automação e tecnologia intuitiva para simplificar o trabalho complexo e elevar as finanças a uma função mais estratégica. Com quase quatro décadas de inovação e uma presença global que atende a mais de 3.000 clientes em mais de 100 países, a Prophix é a parceira confiável para organizações prontas para transformar as finanças na força motriz por trás do crescimento dos negócios.

Contato com a mídia: Gustavo Straube, relações públicas Prophix BR [email protected], +55 41 8833-5244

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FONTE Prophix