Mit der nächsten Generation der Prophix One™ Agenten definiert Prophix®, wie Finanzteams Aufgaben delegieren und automatisieren - neu.

Operative Aufgaben delegieren, strategisch wachsen: Die neue Agenten-Generation macht es möglich.

TORONTO, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- Prophix®, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Financial Performance Management, hat heute die zweite Generation seiner KI-Agenten für die Prophix One™ Plattform vorgestellt. Mit gezielt entwickelter Automatisierung und den vertrauenswürdigen Datenschichten der Plattform sind die neuen Agenten darauf ausgelegt, den wachsenden Anforderungen an Finanzteams gerecht zu werden.

Prophix Logo

Laut Deloitte sehen 87 % der Finanzleiter KI im Jahr 2026 als unverzichtbar für Finanzabläufe, doch die meisten Organisationen sind bislang nicht über die Experimentierphase hinausgekommen. Eine Hürde für die Einführung ist die Kluft zwischen traditionellen tabellenbasierten Finanzmodellen und den Einschränkungen sowie potenziellen Unternehmensrisiken von Open-Source-KI.

„Finanzteams stehen stärker unter Druck denn je, schneller zu liefern, mit schlankeren Ressourcen und bei zugleich höheren Anforderungen an die Genauigkeit. In diesem Umfeld bedeuten 99 % Genauigkeit 0 % Vertrauen – den Unterschied macht die verlässlich gesteuerte Grundlage, auf der die KI aufsetzt", erklärte Alok Ajmera, Geschäftsführer von Prophix. „Die neueste Version von Prophix One setzt genau diese kontrollierte Grundlage ein, bringt KI-gestützte Finanzintelligenz direkt in bestehende Arbeitsabläufe und automatisiert die schwierigsten noch verbleibenden operativen Aufgaben im Finanzbereich."

Das Spring Release 2026 von Prophix One bietet drei Neuerungen:

Prophix Copilot für Microsoft Teams bringt rollenbasierte FP&A-Funktionen direkt dorthin, wo Führungskräfte arbeiten – und gibt ihnen bei Bedarf Zugriff auf verlässliche Finanzdaten. Finanzteams behalten dabei die volle Kontrolle über das Finanzmodell, während sie Erkenntnisse gezielt im Unternehmen teilen.

bringt rollenbasierte FP&A-Funktionen direkt dorthin, wo Führungskräfte arbeiten – und gibt ihnen bei Bedarf Zugriff auf verlässliche Finanzdaten. Finanzteams behalten dabei die volle Kontrolle über das Finanzmodell, während sie Erkenntnisse gezielt im Unternehmen teilen. Der Architekt-Agent beschleunigt die Modellimplementierung erheblich: Er wandelt Kundendaten und Berichte in Stunden statt Wochen in ein validiertes Prophix-Modell um. Auf Basis Tausender realer Implementierungen erstellt der Agent ein sofort validierbares Modell – mit weniger Aufwand beim Aufbau und kürzerer Zeit bis zur ersten verwertbaren Prognose.

beschleunigt die Modellimplementierung erheblich: Er wandelt Kundendaten und Berichte in Stunden statt Wochen in ein validiertes Prophix-Modell um. Auf Basis Tausender realer Implementierungen erstellt der Agent ein sofort validierbares Modell – mit weniger Aufwand beim Aufbau und kürzerer Zeit bis zur ersten verwertbaren Prognose. Der Prophix One Konsolidierungs-Agent (verfügbar im Frühjahr 2026) beantwortet Fragen zu Berichtsdaten aus dem Audit Trail in einfacher Sprache – Finanzteams können damit Gruppensummen abrufen, die größten Einzelbeiträge identifizieren und ungewöhnliche oder negative Salden erkennen. Der Agent wurde auf Genauigkeit ausgelegt: Er antwortet nur, wenn die Datenlage eine sichere Aussage zulässt, und kommuniziert transparent, wo seine aktuellen Möglichkeiten enden.

„ Prophix setzt seine Vision für autonomes Finanzwesen um – und diese Vision deckt sich mit unserer: eine kontrollierte Datengrundlage als führendes System, darauf ein vom Finanzbereich gesteuertes Betriebsmodell mit kontrollierten Agenten und der in Prophix verankerten Fachexpertise. Das Ergebnis: kürzere Zykluszeiten, verlässliche Ergebnisse genau dann, wenn sie gebraucht werden, und Finanzteams, die von Routinearbeit entlastet sind und die strategische Diskussion aktiv mitgestalten", sagte Craig Schiff, Geschäftsführer und leitender Analyst bei BPM Partners. "

Mit den neuesten Agenten ermöglicht die Prophix One Plattform Finanzteams, in jeder Phase des Finanzzyklus mit mehr Kapazität, Klarheit und Zuversicht zu arbeiten. Durch die Optimierung zentraler Prozesse in Konsolidierung, Berichterstattung und Datenaufbereitung hilft KI Finanzteams, weniger Zeit in die Ausführung und mehr in die Wirkung zu investieren.

„Mit Prophix Copilot hat im Grunde jeder meiner Programmverantwortlichen seinen eigenen Finanzanalysten", sagte Eric Naughton, Finanzleiter von View Point Health. „Prophix hat nicht nur eine KI-Vision vorgestellt, sondern sie auch umgesetzt."

Prophix Copilot for Microsoft Teams sowie Architect Agent sind ab sofort für alle Kunden von Prophix One verfügbar. Der Konsolidierungs- Agent wird im Frühjahr 2026 verfügbar sein. Sehen Sie sich die neuesten Agenten in Aktion auf prophix.com/demo an.

Informationen zu Prophix

Prophix® ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Financial Performance Management und befähigt Finanzteams, mit Klarheit, Kapazität und Vertrauen zu arbeiten. Von Planung und Budgetierung bis hin zu Prognosen, Berichterstattung, Kontenabstimmung sowie Konsolidierung vereint Prophix alle Funktionen in einer intelligenten Plattform.

Prophix One™, die führende Plattform für autonomes Finanzmanagement, kombiniert KI, Automatisierung sowie intuitive Technologie, um komplexe Aufgaben zu vereinfachen und das Finanzwesen in eine strategischere Rolle zu heben. Mit fast vier Jahrzehnten Innovation und einer globalen Präsenz mit mehr als 3000 Kunden in über 100 Ländern ist Prophix ein verlässlicher Partner für Unternehmen, die das Finanzwesen zur treibenden Kraft des Unternehmenswachstums machen wollen.

Medienkontakt: Alexandra Morrison, anthonyBarnum Öffentlichkeitsarbeit, [email protected], +1.214.604.9658

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2960514/Prophix_Prophix__Launches_Next_Wave_of_Prophix_One__Agents__Defi.jpg