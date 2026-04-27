Prophix® lance la nouvelle génération d'agents Prophix One™, inaugurant l'ère de la délégation pour la finance

La dernière génération d'agents permet aux équipes finance de déléguer les tâches opérationnelles et de se concentrer sur les décisions stratégiques créatrices de valeur.

TORONTO, 27 avril 2026 /PRNewswire/ -- Prophix®, leader internationnal du pilotage de la performance financière, annonce aujourd'hui la sortie de ses nouveaux agents IA disponibles sur la plateforme Prophix One™. En s'appuyant sur une automatisation ciblée et des données fiables, cette nouvelle génération d'agents IA permet aux équipes finance de répondre efficacement à des exigences toujours croissantes.

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Selon Deloitte, 87% des directeurs financiers considèrent l'IA comme essentielle aux opérations financières en 2026, mais la plupart des entreprises n'ont pas encore dépassé le stade de l'expérimentation. L'un des principaux freins à son adoption réside dans le décalage entre les modèles financiers traditionnels basés sur des feuilles de calcul ainsi que les risques potentiels pour l'entreprise, liés à l'utilisation d'outils IA open-source.

« Les équipes finance sont soumises à une pression croissante: elles doivent produire plus rapidement, avec moins de ressources et un niveau d'exigence toujours plus élevé en matière de précision. Dans ce contexte, 99 % de précision, c'est 0 % de confiance — tout repose sur des données fiables et bien gouvernées », explique Alok Ajmera, CEO de Prophix. « La dernière version de Prophix One met ces fondations au service des équipes finance, en intégrant une intelligence financière alimentée par l'IA directement dans les workflows existants et en automatisant les tâches opérationnelles les plus complexes. »

La version printemps 2026 de Prophix One présente trois avancées majeures:

Prophix Copilot pour Microsoft Teams apporte une intelligence FP&A adaptée aux rôles, directement intégrée dans Microsoft Teams. Il permet aux dirigeants d'accéder à des informations financières fiables à la demande, tout en offrant aux équipes finance la possibilité de diffuser leurs analyses à l'échelle de l'organisation sans perdre le contrôle du modèle financier.

apporte une intelligence FP&A adaptée aux rôles, directement intégrée dans Microsoft Teams. Il permet aux dirigeants d'accéder à des informations financières fiables à la demande, tout en offrant aux équipes finance la possibilité de diffuser leurs analyses à l'échelle de l'organisation sans perdre le contrôle du modèle financier. Architect Agent accélère considérablement le déploiement des modèles en transformant les données et les rapports clients en un modèle Prophix validé en quelques heures au lieu de plusieurs semaines. S'appuyant sur des milliers d'applications réelles, l'agent génère un modèle prêt à être validé immédiatement, réduisant les efforts de reconstruction et accélérant l'accès à des analyses et des prévisions exploitables.

accélère considérablement le déploiement des modèles en transformant les données et les rapports clients en un modèle Prophix validé en quelques heures au lieu de plusieurs semaines. S'appuyant sur des milliers d'applications réelles, l'agent génère un modèle prêt à être validé immédiatement, réduisant les efforts de reconstruction et accélérant l'accès à des analyses et des prévisions exploitables. Prophix One Consolidation Agent (disponible au printemps 2026) introduit des capacités d'interrogation en langage naturel des données issues des rapports d'audit. Il permet aux équipes finance d'obtenir à la demande les totaux consolidés, d'identifier les principaux contributeurs et de détecter des soldes inhabituels ou négatifs. Conçu avec un haut niveau d'exigence en matière de fiabilité, l'agent ne fournit des réponses que lorsque les données permettent une interprétation fiable, et précise clairement les limites de ses capacités.

« Prophix concrétise sa vision d'une finance autonome, en phase avec la nôtre: une base de données gouvernée faisant office de référentiel, associée à un modèle opérationnel piloté par la finance et reposant sur une série d'agents encadrés, ainsi que sur l'expertise approfondie de Prophix, déclare Craig Schiff, CEO et Chief Analyst chez BPM Partners.

Le résultat: des cycles plus rapides, des données fiables accessibles au bon moment et au bon endroit, et des équipes finance libérées des tâches répétitives pour se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. »

Avec l'ajout de ces nouveaux agents, la plateforme Prophix One permet aux équipes finance de gagner en capacité, en clarté et en confiance à chaque étape du cycle financier. En simplifiant les processus clés — consolidation, reporting et préparation des données — l'IA libère les équipes finance, qui peuvent ainsi se concentrer davantage sur l'impact que sur l'exécution.

« Avec Prophix Copilot, chacun de mes directeurs de programme dispose de son propre analyste financier », explique Eric Naughton, directeur financier de View Point Health. « Prophix ne s'est pas contenté de partager une vision de l'IA, il l'a concrétisée. »

Prophix Copilot for Microsoft Teams et Architect Agent sont disponibles dès maintenant pour tous les clients de Prophix One. L'agent de consolidation sera disponible au printemps 2026. Découvrez les nouveaux agents en action sur prophix.com/demo.

À propos de Prophix

Prophix® est un leader internationnal du pilotage de la performance financière, permettant aux équipes finance de diriger avec clarté, capacité et confiance. De la planification à la budgétisation, en passant par les prévisions, le reporting, le rapprochement et la consolidation, Prophix réunit tous ces éléments au sein d'une seule et même plateforme intelligente.

Prophix One™, la plateforme phare de finance autonome, combine l'IA, l'automatisation et la technologie intuitive pour simplifier les tâches complexes et élever la finance à un rôle plus stratégique. Avec près de quatre décennies d'innovation et une présence mondiale au service de plus de 3 000 clients dans plus de 100 pays, Prophix est le partenaire de confiance des entreprises qui souhaitent faire de la finance un véritable levier de croissance.

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