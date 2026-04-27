Prophix® lanceert de volgende generatie Prophix One™-agents en markeert het tijdperk van delegatie binnen finance

Met de nieuwste release van agents kunnen financiële teams operationele taken overdragen en zich richten op beslissingen die groei stimuleren

TORONTO, 27 april 2026 /PRNewswire/ -- Prophix®, een wereldwijde leider op het gebied van financieel prestatiebeheer, heeft vandaag de lancering aangekondigd van de tweede generatie AI-agents die beschikbaar zijn op het Prophix One™-platform. Dankzij doelgerichte automatisering, gecombineerd met de betrouwbare datalagen van het platform, zijn deze AI-agents van de tweede generatie ontworpen om de toenemende werkdruk van financiële teams op te vangen.

Volgens Deloitte beschouwt 87% van de CFO's AI als essentieel voor financiële processen in 2026, maar de meeste organisaties zijn nog niet verder gekomen dan de experimenteerfase. Een belangrijke belemmering voor adoptie is de kloof tussen traditionele, op spreadsheets gebaseerde financiële modellen en de beperkingen en potentiële bedrijfsrisico's van open-source AI.

"Financiële teams staan meer dan ooit onder druk om sneller te leveren, met minder middelen en een hogere eis op het vlak van nauwkeurigheid. "In zo'n omgeving betekent 99% nauwkeurigheid eigenlijk 0% vertrouwen en het is het governancefundament onder de AI dat het verschil maakt", aldus Alok Ajmera, CEO van Prophix. "De nieuwste release van Prophix One zet dat governancefundament in de praktijk om, door AI-gedreven financiële inzichten rechtstreeks te integreren in bestaande workflows en de meest complexe resterende operationele taken binnen finance te automatiseren."

De Spring 2026-release van Prophix One introduceert drie vernieuwingen:

Prophix Copilot voor Microsoft Teams levert rolgebaseerde FP&A-inzichten rechtstreeks binnen Microsoft Teams, waardoor leidinggevenden op elk moment toegang krijgen tot betrouwbare financiële antwoorden. Met deze oplossing kunnen financiële teams inzichten opschalen binnen de hele organisatie, zonder de controle over het financieel model uit handen te geven.

Architect Agent versnelt de implementatie van modellen aanzienlijk door klantgegevens en rapporten in enkele uren in plaats van weken om te zetten in een gevalideerd Prophix-model. Gebaseerd op duizenden praktijkimplementaties genereert de agent een model dat klaar is voor onmiddellijke validatie, waardoor de noodzaak tot heropbouw wordt verminderd en de doorlooptijd naar bruikbare inzichten en prognoses aanzienlijk wordt verkort.

versnelt de implementatie van modellen aanzienlijk door klantgegevens en rapporten in enkele uren in plaats van weken om te zetten in een gevalideerd Prophix-model. Gebaseerd op duizenden praktijkimplementaties genereert de agent een model dat klaar is voor onmiddellijke validatie, waardoor de noodzaak tot heropbouw wordt verminderd en de doorlooptijd naar bruikbare inzichten en prognoses aanzienlijk wordt verkort. Prophix One Consolidation Agent (beschikbaar vanaf voorjaar 2026) introduceert query's in natuurlijke taal voor rapportgegevens van audittrails, waardoor financiële teams op aanvraag groepsresultaten kunnen opvragen, belangrijkste bijdragers kunnen identificeren en afwijkende of negatieve saldi kunnen detecteren. De agent is ontworpen met nadruk op nauwkeurigheid en geeft alleen een antwoord wanneer de rapportgegevens een betrouwbaar resultaat ondersteunen, waarbij ook duidelijk de grenzen van de huidige mogelijkheden worden aangegeven.

"Prophix realiseert zijn visie op Autonomous Finance, die aansluit bij de onze: een governancegedreven datafundament dat fungeert als centrale gegevensbron, met daarbovenop een door finance beheerd operationeel model dat gebruikmaakt van een reeks gecontroleerde agents en de diepgaande domeinexpertise die in Prophix is ingebouwd", aldus Craig Schiff, CEO en Lead Analyst bij BPM Partners. "Het eindresultaat is kortere doorlooptijden, betrouwbare resultaten die beschikbaar zijn wanneer en waar nodig, en financiële teams die worden ontlast van routinetaken zodat ze de discussie over resultaten kunnen leiden."

Met de toevoeging van de nieuwste agents stelt het Prophix One-platform financiële teams in staat om in elke fase van de financiële cyclus te werken met meer daadkracht, duidelijkheid en vertrouwen. Door kernprocessen op het gebied van consolidatie, rapportage en datavoorbereiding te stroomlijnen, zorgt AI ervoor dat financiële teams zich minder richten op uitvoering en meer op impact.

"Met Prophix Copilot krijgt in feite elk van mijn programmadirecteuren zijn of haar eigen persoonlijke financieel analist", aldus Eric Naughton, CFO van View Point Health. "Prophix heeft niet alleen een AI-visie gedeeld, maar heeft die ook waargemaakt."

Prophix Copilot voor Microsoft Teams en Architect Agent zijn nu beschikbaar voor alle Prophix One-klanten. De consolidatieagent zal in het voorjaar van 2026 beschikbaar zijn. Ontdek de nieuwste agents op prophix.com/demo.

Over Prophix

Prophix® is een wereldwijde leider op het gebied van financieel prestatiemanagement waarmee financiële teams met duidelijkheid, daadkracht en vertrouwen kunnen leiden. Van planning en budgettering tot prognoses, rapportage, reconciliatie en consolidatie: Prophix brengt alles samen in één intelligent platform.

Prophix One™, het vlaggenschip onder de Autonomous Finance-platformen, combineert AI, automatisering en intuïtieve technologie om complexe processen te vereenvoudigen en finance naar een meer strategische rol te tillen. Met bijna vier decennia aan innovatie en een wereldwijd bereik, met meer dan drieduizend klanten in meer dan honderd landen, is Prophix de vertrouwde partner voor organisaties die finance willen transformeren tot de drijvende kracht achter bedrijfsgroei.

