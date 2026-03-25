Pudu Robotics apresenta a série PUDU BG1: definindo a era da limpeza em grande escala com inteligência artificial integrada

SHENZHEN, China, 25 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Pudu Robotics, empresa líder global em robótica inteligente, anunciou hoje o lançamento da Série PUDU BG1, os primeiros robôs de limpeza e secagem de grandes áreas com IA nativa do mundo. Representando um salto estratégico em seu portfólio de produtos de limpeza, a série BG1 redefine completamente a lógica subjacente à robótica comercial. Ao passar da "automação" tradicional para uma arquitetura verdadeiramente nativa de IA, a série BG1 oferece um cuidado integral e inteligente dos pisos em ambientes amplos, incluindo complexos comerciais, armazéns, fábricas e centros de transporte.

O lançamento da série BG1 completa a linha de produtos de limpeza da Pudu. Somando-se às séries PUDU CC1 e PUDU MT1, a PUDU BG1 permite que a marca ofereça uma solução autônoma completa e abrangente para diversos cenários em dez setores-chave em todo o mundo.

Inteligência nativa de IA: da execução passiva à tomada de decisões proativa

O ponto forte da série BG1 é sua arquitetura nativa de IA. Diferentemente dos robôs de limpeza automatizados tradicionais, que seguem comandos pré-definidos em um modo de "execução passiva", a série BG1 foi totalmente projetada para integrar a IA em todo o ciclo de percepção, tomada de decisão e execução.

Essa inteligência é alimentada por uma plataforma de alto desempenho computacional que utiliza uma arquitetura de dois chips combinada com uma unidade de processamento otimizada por IA. Essa base de hardware permite que o robô contorne os gargalos computacionais dos equipamentos tradicionais, viabilizando respostas na ordem de milissegundos no reconhecimento do ambiente, na avaliação da situação e nos ajustes operacionais, tudo isso com base em fluxos massivos de dados provenientes de seu sistema de percepção 3D integrado.

"AI Magic Cleaning" (limpeza mágica com IA): o cérebro operacional inteligente

Fazendo as vezes de "cérebro" da série BG1, o sistema AI Magic Cleaning converte o robô de uma ferramenta programada em um dispositivo de operação proativa. Essa unidade central de inteligência coordena três funcionalidades principais:

Limpeza localizada controlada por IA

Graças ao seu campo de visão ultra amplo e à visão baseada em IA, a série BG1 detecta e identifica alvos em tempo real. Essa abordagem do tipo "veja e limpe" garante a limpeza impecável de ambientes de alto tráfego, sem a necessidade de esperar pelo ciclo programado completo.

Sistema de dosagem automática controlado por IA

Equipada com dois tanques independentes de 7 litros e precisão na ordem de mililitros, a série BG1 ajusta automaticamente as concentrações químicas de acordo com o tipo e o grau de sujeira. Isso acaba com os erros de dosagem manual e reduz bastante os custos com consumíveis a longo prazo.

Mecanismo adaptativo controlado por IA

O sistema oferece detecção em tempo real de sujeira seca e úmida. Ao detectar derramamentos de líquidos, a série BG1 recolhe instantaneamente os módulos de varredura para evitar a propagação. No caso de manchas difíceis, o aparelho aumenta automaticamente a pressão da escova para garantir uma limpeza impecável em uma única passada.

Inovação no setor: limpeza de bordas extensível

Em uma limpeza comercial, a série BG1 conta com uma escova de esfregar extensível. Esse mecanismo adaptativo com IA integrada permite que a escova limpe bem rente às paredes e prateleiras, eliminando a "zona cega" comum em grandes robôs de limpeza tradicionais e reduzindo consideravelmente a necessidade de limpeza manual posterior.

Integração de varredura e esfregação para dupla eficiência

A série BG1 conta com um sistema integrado de varredura e lavagem que aumenta significativamente a eficiência da limpeza. O módulo de varredura dianteiro recolhe resíduos secos, como poeira e papel, enquanto o módulo de esfregação traseiro executa uma limpeza profunda. Isso permite a limpeza a seco e a limpeza úmida simultaneamente em uma única passagem, eliminando operações redundantes.

Percepção tridimensional avançada em ambientes complexos

Movida por uma fusão de VSLAM 3D e LiDAR, a série BG1 oferece mapeamento de alta precisão e desvio dinâmico de obstáculos. Ela mantém um posicionamento estável mesmo em condições adversas, como instalações com tetos elevados, ambientes mal iluminados ou áreas com alta interferência de sinal.

Manutenção expressa: maximizando a eficiência operacional

Para minimizar o tempo de inatividade operacional, a série BG1 possui um sistema de acoplamento automático da escova de disco, eliminando a necessidade de posicionamento e configuração manuais. Graças a um design intuitivo e que dispensa o uso de ferramentas em todos os consumíveis essenciais, a manutenção de rotina — incluindo a substituição das escovas e do rodo — pode ser concluída em menos de um minuto, sem a necessidade de conhecimentos técnicos especializados.

Interação homem-máquina aprimorada

A série BG1 apresenta um inovador modo de condução retrátil, aumentando significativamente a eficiência do uso em instalações de grandes dimensões. Os operadores podem passar rapidamente para o modo de condução manual caso seja necessário um deslocamento rápido, um mapeamento inicial em alta velocidade ou uma intervenção de emergência. A segurança é supervisionada por um sistema integrado de alertas audiovisuais que utiliza sinais luminosos e sonoros dinâmicos para comunicar suas intenções aos pedestres, garantindo uma colaboração segura entre pessoas e robôs em espaços públicos.

Ciclo operacional 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem intervenção humana

Equipada com uma estação de trabalho multifuncional, a série BG1 realiza ciclos totalmente autônomos de troca de água, recarga e autolimpeza. Este sistema de circuito fechado garante que o dispositivo permaneça em modo de espera 24 horas por dia, 7 dias por semana, sendo uma solução verdadeiramente autônoma para necessidades de limpeza de alta intensidade.

Presença global

A série PUDU BG1 será lançada mundialmente em abril deste ano na MODEX 2026 (Atlanta, Pavilhão A, Estande A5527) e na Interclean Amsterdam (Pavilhão 7, Estande 320). Venha conhecer nossa matriz de limpeza nativa de IA e um conjunto completo de soluções autônomas projetadas para o futuro da limpeza inteligente.

O desenvolvimento da série BG1 baseia-se nos anos de experiência da Pudu Robotics em algoritmos de IA, controle robótico e percepção ambiental. Esse sistema é ainda mais aperfeiçoado por milhões de horas de dados operacionais reais acumulados com a série compacta PUDU CC1 e a série de tamanho médio PUDU MT1 em todo o mundo. A série BG1 faz mais do que preencher uma lacuna no segmento de grande porte; ela é uma atualização geracional na tecnologia de limpeza central da marca.

Para mais informações, acesse: https://www.pudurobotics.com/en/products/pudu-bg1-series

Sobre a Pudu Robotics

A Pudu Robotics, líder global no setor de robótica de serviços comerciais, dedica-se a facilitar o trabalho e melhorar a qualidade de vida por meio da inteligência artificial e da robótica, com a visão de construir uma infraestrutura global de robótica inteligente que atenda a 10 bilhões de pessoas em todo o mundo.

Norteada por três tecnologias principais — mobilidade, manipulação e IA —, a Pudu Robotics foi pioneira na criação de uma arquitetura inovadora no setor, denominada "Um Cérebro, Várias Formas", estabelecendo uma linha abrangente de produtos que inclui robôs especializados, semi-humanoides e humanoides.

Atualmente, a Pudu oferece quatro linhas principais de produtos: prestação de serviços, limpeza comercial, entregas industriais e IA integrada em geral. Suas soluções são largamente utilizadas em setores como varejo, hotelaria, instalações industriais e de manufatura, alimentos e bebidas, bens imóveis e serviços imobiliários, saúde, entretenimento e esportes, educação e serviços públicos.

Até o momento, a Pudu Robotics já vendeu mais de 120.000 unidades em todo o mundo, com presença em mais de 80 países e regiões.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2940830/PUDU_BG1_Series_AI_native_Large_Scrubber_dryer_Robots.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2492578/Pudu_Robotics_Logo.jpg

FONTE Pudu Robotics