Pudu Robotics تكشف عن سلسلة PUDU BG1: تعريف مفهوم التنظيف على نطاق واسع في عصر الذكاء الاصطناعي

شينزين، الصين ، 25 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "بودو روبوتيكس" (Pudu Robotics)، وهي شركة رائدة عالمية في مجال الروبوتات الذكية ، عن إطلاق سلسلة PUDU BG1، وهي أول روبوتات كبيرة للفرك والتجفيف قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم. تمثل سلسلة BG1 قفزة استراتيجية في محفظة تنظيف Pudu؛ حيث تعيد تعريف المنطق الأساسي للروبوتات التجارية بشكل أساسي. من خلال الانتقال من "الأتمتة" التقليدية إلى بنية قائمة على الذكاء الاصطناعي بالفعل، توفر سلسلة BG1 رعاية شاملة وذكية للأرضيات للبيئات الواسعة ، بما في ذلك مجمعات التجزئة، والمستودعات، والمنشآت الصناعية، ومراكز النقل.

إن طرح سلسلة BG1 يكمل محفظة تنظيف "بودو". من خلال الانضمام إلى سلسلة PUDU CC1 وسلسلة PUDU MT1، تمكن سلسلة BG1 "بودو" من توفير حل شامل ذاتي التشغيل للسيناريوهات الكاملة على مستوى عشر صناعات أساسية في جميع أنحاء العالم.

ذكاء قائم على الذكاء الاصطناعي: من التنفيذ السلبي إلى اتخاذ القرارات استباقيًا

جوهر سلسلة BG1 هو بنيتها القائمة على الذكاء الاصطناعي. على عكس روبوتات التنظيف الآلي التقليدية التي تتبع أوامر محددة مسبقًا في وضع "التنفيذ السلبي" ، تم تصميم سلسلة BG1 من الأساس بغرض دمج الذكاء الاصطناعي طوال دورة الإدراك، واتخاذ القرار، والتنفيذ بأكملها.

يتم تشغيل هذا الذكاء من خلال منصة حوسبة عالية تتميز ببنية مزدوجة الشريحة جنبًا إلى جنب مع وحدة معالجة معززة بالذكاء الاصطناعي. يتيح هذه الأساس من الأجهزة للروبوت تجاوز الاختناقات الحاسوبية للمعدات التقليدية ، مما يتيح استجابات على مستوى ملي ثانية للتعرف على البيئة، وتقييم الفوضى، والتعديلات التشغيلية بناءً على تدفقات البيانات الضخمة من نظام الإدراك ثلاثي الأبعاد المدمج الخاص بها.

"تنظيف سحري بالذكاء الاصطناعي": دماغ تشغيلي ذكي

بوصفه "الدماغ" لسلسلة BG1 ، يحوّل نظام التنظيف السحري بالذكاء الاصطناعي الروبوتات من أداة مجدولة إلى وضع التشغيل الاستباقي. تقوم هذه الاستخبارات المركزية بتنسيق ثلاث قدرات أساسية؛ هي:

تنظيف البقعة المدفوع بالذكاء الاصطناعي

باستخدام رؤية واسعة للغاية لـ "مجال الرؤية" ورؤية بالذكاء الاصطناعي ، تكتشف سلسلة BG1 وتستهدف الفوضى في الوقت الحقيقي. يضمن هذا النهج القائم على مفهوم "الرؤية والتنظيف" أن البيئات ذات حركة البيانات المرتفعة تظل نظيفة دون الانتظار لدورة كاملة مجدولة.

نظام الجرعات التلقائي القائم على الذكاء الاصطناعي

تم تجهيز سلسلة BG1 بخزانات وكلاء مستقلة مزدوجة سعة 7 لتر وبدقة بمستوى مليلتر ، وتقوم تلقائيًا بتعديل النسب الكيميائية بناءً على نوع الأوساخ ومدى قوتها. هذا يزيل أخطاء الجرعات اليدوية ويقلل بشكل كبير من التكاليف الاستهلاكية على المدى الطويل.

آلية التكيف القائمة على الذكاء الاصطناعي

يوفر النظام إمكانية اكتشاف الفوضى الجافة والرطبة في الوقت الفعلي. عند اكتشاف حالات الانسكاب الرطب ، تقوم سلسلة BG1 على الفور بسحب وحدات التنظيف لمنع الانتشار. بالنسبة للبقع العنيدة ، تعزز السلسلة ضغط الفرشاة تلقائيًا لضمان نظافة خالية من البقع.

لأول مرة في الصناعة: تنظيف الحافة القابل للتمديد

في التنظيف التجاري أولاً، تتميز سلسلة BG1 بفرشاة تنظيف قابلة للتمديد. تتيح هذه الآلية التكيفية المتكاملة مع الذكاء الاصطناعي للفرشاة تنظيف الجدران والأرفف بالغسل، مما يلغي "المنطقة العمياء" الشائعة في روبوتات التنظيف الكبيرة التقليدية ويقلل بشكل كبير من الحاجة إلى تنظيف متابعة يدوي.

التكامل بين الكنس والفرك من أجل كفاءة مزدوجة

تقدم سلسلة BG1 نظامًا متكاملاً للكنس والفرك يعزز بشكل أساسي كفاءة التنظيف. تقوم وحدة التنظيف الأمامية بجمع الحطام الجاف مثل الغبار والورق ، بينما تقوم وحدة التنظيف الخلفية بالتنظيف العميق. هذا يتيح التنظيف الجاف والرطب المتزامن في مرور واحد ، مما يلغي العمليات الزائدة عن الحاجة.

إدراك ثلاثي الأبعاد متقدم للبيئات المعقدة

مدفوعةً بدمج تقنيتيّ "اكتشاف الضوء وتحديد مداه" (LiDAR) و"تحديد المواقع والربط المتزامن البصري" (VSLAM) بالنظام "ثلاثي الأبعاد" (3D)، تضمن سلسلة BG1 رسم خرائط عالية الدقة وتجنب العقبات الديناميكية. فهي تحافظ على وضع مستقر حتى في ظروف صعبة ، مثل المرافق ذات السقوف العالية ، أو البيئات ذات الإضاءة المنخفضة ، أو المناطق ذات التداخل عالي الإشارة.

الصيانة لمدة دقيقة واحدة: تعظيم الكفاءة التشغيلية

لتقليل وقت التوقف عن العمل ، تتميز سلسلة BG1 بتثبيت الأقراص والفرشاة التلقائي ، مما يلغي الحاجة إلى تحديد المواقع والإعداد يدويًا. بالإضافة إلى تصميم سهل الاستخدام وخالي من الأدوات لجميع المواد الاستهلاكية الحيوية ، يمكن إكمال الصيانة الروتينية، بما في ذلك استبدال الفرشاة والمسحوق، في أقل من دقيقة واحدة دون خبرة تقنية متخصصة.

تفاعل محسن بين الإنسان والآلة

تقدم سلسلة BG1 وضع الركوب المبتكر القابل للرص، مما يحسن بشكل كبير من كفاءة النشر في المرافق الواسعة. يمكن للمشغلين الانتقال بسرعة إلى الركوب اليدوي لإعادة التموضع السريعة أو الربط الأولي عالي السرعة، أو التدخل في حالات الطوارئ. يتم إدارة السلامة من خلال نظام تنبيه سمعي بصري متكامل يستخدم الإضاءة الديناميكية والإشارات الصوتية لإبلاغ النية للمشاة ، مما يضمن التعاون الآمن بين الإنسان والروبوت في الأماكن العامة.

حلقة تشغيل غير بشرية 24/7

بدعم من محطة عمل شاملة ، تحقق سلسلة BG1 دورات مستقلة بالكامل لتبديل المياه، والشحن، والتنظيف الذاتي. يضمن نظام الحلقة المغلقة هذا أن يكون الجهاز في وضع الاستعداد 24/7 ، مما يوفر حلاً غير بشري حقًا لمتطلبات التنظيف عالية الكثافة.

حضور عالمي

تظهر سلسلة BG1 من "بودو" لأول مرة على مستوى العالم في أبريل في معرض MODEX 2026 (أتلانتا ، قاعة [A] ، كابينة A5527) ومعرض Interclean Amsterdam (قاعة 7 ، كابينة 320). انضموا إلينا لاستكشاف مصفوفة التنظيف القائمة على الذكاء الاصطناعي ومجموعة كاملة من الحلول ذاتية التشغيل المصممة لمستقبل التنظيف الذكي.

بُني تطوير سلسلة BG1 على سنوات خبرة "بودو روبوتيكس" في خوارزميات الذكاء الاصطناعي ، والتحكم في الروبوتات ، والإدراك البيئي. يتم تحسينه أكثر من خلال ملايين الساعات من البيانات التشغيلية في العالم الحقيقي المتراكمة من سلسلة PUDU CC1 المدمجة وسلسلة متوسطة الحجم MT1 من "بودو" في جميع أنحاء العالم. سلسلة BG1 تفعل ما هو أكثر من مجرد ملء فجوة في القطاع على نطاق واسع ؛ إنها تمثل ترقية عابرة للأجيال في تكنولوجيا التنظيف الأساسية للعلامة التجارية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب:https://www.pudurobotics.com/en/products/pudu-bg1-series

عن شركة Pudu Robotics

تعمل "بودو روبوتيكس" ، وهي شركة رائدة عالميًا في قطاع الروبوتات الخدمية التجارية ، على تمكين عمل أسهل وحياة أفضل من خلال الذكاء الاصطناعي والروبوتات ، مع رؤية لبناء بنية تحتية عالمية ذكية للروبوتات تخدم 10 مليارات شخص في جميع أنحاء العالم.

وقد قامت شركة "بودو روبوتيكس"، التي بُنيت على ثلاث تقنيات أساسية؛ هي التنقل، والتلاعب، والذكاء الاصطناعي ، بدوري ريادي لبدء إطلاق بنية "دماغ واحد ، تجسيدات متعددة" هي الأولى من نوعها في الصناعة ، مما أدى إلى إنشاء محفظة منتجات شاملة تتضمن روبوتات متخصصة وشبه بشرية وشبه بشرية.

في الوقت الحالي ، تقدم "بودو" أربعة خطوط منتجات رئيسية؛ هي: تقديم الخدمات ، والتنظيف التجاري ، والتسليم الصناعي ، والذكاء الاصطناعي المتجسد العام. يتم نشر حلولها على نطاق واسع في مختلف الصناعات مثل تجارة التجزئة، والضيافة والمرافق الصناعية والتصنيع، والأغذية والمشروبات، وخدمات العقارات والممتلكات، والرعاية الصحية، والترفيه والرياضة، والتعليم، والخدمات العامة.

حتى الآن ، قامت "بودو روبوتيكس" بشحن أكثر من 120،000 وحدة على مستوى العالم ، مع وجود في أكثر من 80 دولة ومنطقة.

