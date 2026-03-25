Pudu Robotics presenta la serie PUDU BG1: Definiendo la era de la IA en la limpieza a gran escala

SHENZHEN, China, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, líder mundial en robótica inteligente, anunció hoy el lanzamiento de la serie PUDU BG1, los primeros robots fregadores-secadores de gran tamaño con inteligencia artificial del mundo. Representando un salto estratégico en la cartera de productos de limpieza de Pudu, la serie BG1 redefine fundamentalmente la lógica subyacente de la robótica comercial. Al pasar de la automatización tradicional a una arquitectura verdaderamente nativa de IA, la serie BG1 proporciona un cuidado integral e inteligente de suelos para entornos extensos, incluyendo centros comerciales, almacenes, plantas industriales y centros de transporte.

La introducción de la serie BG1 completa la cartera de productos de limpieza de Pudu. Junto con las series PUDU CC1 y series PUDU MT1, la serie BG1 permite a Pudu ofrecer una solución autónoma integral para todo tipo de escenarios en diez sectores clave a nivel mundial.

Inteligencia nativa de IA: De la ejecución pasiva a la toma de decisiones proactiva

El núcleo de la serie BG1 es su arquitectura nativa de IA. A diferencia de los robots de limpieza automatizados tradicionales que siguen comandos preestablecidos en un modo de "ejecución pasiva", la serie BG1 fue diseñada desde cero para integrar la IA en todo el ciclo de percepción, toma de decisiones y ejecución.

Esta inteligencia se basa en una plataforma de alto rendimiento con arquitectura de doble chip y una unidad de procesamiento con IA. Esta infraestructura de hardware permite al robot superar las limitaciones computacionales de los equipos tradicionales, ofreciendo respuestas en milisegundos para el reconocimiento del entorno, la evaluación de la suciedad y los ajustes operativos, gracias al gran volumen de datos provenientes de su sistema de percepción 3D integrado.

"Limpieza Mágica con IA": El cerebro operativo inteligente

El sistema de Limpieza Mágica con IA, que actúa como el 'cerebro' de la serie BG1, transforma al robot de una herramienta programada a un modo de operación proactiva. Esta inteligencia central coordina tres capacidades principales:

Limpieza localizada mediante IA

Utilizando un campo de visión ultra amplio y visión con IA, la serie BG1 detecta y localiza la suciedad en tiempo real. Este enfoque de "ver y limpiar" garantiza que los entornos de alto tránsito permanezcan impecables sin tener que esperar a que se complete un ciclo programado.

Sistema de dosificación automática impulsado por IA

Equipada con dos depósitos independientes de 7 litros para cada agente y una precisión a nivel de mililitros, la serie BG1 ajusta automáticamente las proporciones de los productos químicos en función del tipo y la gravedad de la suciedad. Esto elimina los errores de dosificación manual y reduce significativamente los costes de consumibles a largo plazo.

Mecanismo adaptativo impulsado por IA

El sistema detecta en tiempo real la presencia de suciedad seca y húmeda. Al detectar derrames líquidos, la serie BG1 retrae instantáneamente los módulos de barrido para evitar que se extiendan. Para manchas difíciles, aumenta automáticamente la presión del cepillo para garantizar una limpieza impecable en una sola pasada.

Pionera en la industria: Limpieza de bordes extensible

Por primera vez en limpieza comercial, la serie BG1 incorpora un cepillo de fregado extensible. Este mecanismo adaptativo con IA integrada permite que el cepillo limpie a ras de paredes y estanterías, eliminando la "zona ciega" común en los robots de fregado tradicionales de gran tamaño y reduciendo drásticamente la necesidad de limpieza manual posterior.

Integración de barrido y fregado para una doble eficiencia

La serie BG1 presenta un sistema integrado de barrido y fregado que mejora fundamentalmente la eficiencia de la limpieza. El módulo de barrido frontal recoge residuos secos como polvo y papel, mientras que el módulo de fregado trasero realiza una limpieza profunda. Esto permite la limpieza simultánea en seco y en húmedo en una sola pasada, eliminando operaciones redundantes.

Percepción 3D avanzada para entornos complejos

Gracias a la fusión de VSLAM 3D y LiDAR, la serie BG1 garantiza un mapeo de alta precisión y una detección dinámica de obstáculos. Mantiene un posicionamiento estable incluso en condiciones difíciles, como instalaciones con techos altos, entornos con poca luz o áreas con alta interferencia de señal.

Mantenimiento en un minuto: Máxima la eficiencia operativa

Para minimizar el tiempo de inactividad, la serie BG1 incorpora un sistema automático de fijación del cepillo de disco, eliminando la necesidad de posicionamiento y configuración manuales. Junto con un diseño intuitivo y sin herramientas para todos los consumibles críticos, el mantenimiento rutinario, incluyendo el reemplazo del cepillo y la escobilla, se puede completar en menos de un minuto sin necesidad de conocimientos técnicos especializados.

Interacción hombre-máquina mejorada

La serie BG1 introduce un innovador modo de conducción plegable, que mejora significativamente la eficiencia de despliegue en instalaciones extensas. Los operadores pueden pasar rápidamente a la conducción manual para reubicaciones rápidas, mapeo inicial a alta velocidad o intervención de emergencia. La seguridad se gestiona mediante un sistema de alerta audiovisual integrado que utiliza luces dinámicas y señales sonoras para comunicar las intenciones a los peatones, garantizando una colaboración segura entre humanos y robots en espacios públicos.

Ciclo operativo autónomo 24/7

Gracias a una estación de trabajo todo en uno, la serie BG1 logra ciclos totalmente autónomos de intercambio de agua, carga y autolimpieza. Este sistema de circuito cerrado garantiza que el dispositivo esté en espera 24/7, proporcionando una solución verdaderamente autónoma para requisitos de limpieza de alta intensidad.

Presencia global

La serie PUDU BG1 se presenta mundialmente este abril en MODEX 2026 (Atlanta, Pabellón A, Stand A5527) e Interclean Amsterdam (Pabellón 7, Stand 320). Acompáñenos para descubrir nuestra matriz de limpieza con IA y una completa gama de soluciones autónomas diseñadas para el futuro de la limpieza inteligente.

El desarrollo de la serie BG1 se basa en la amplia experiencia de Pudu Robotics en algoritmos de IA, control robótico y percepción ambiental. Además, se perfecciona con millones de horas de datos operativos reales recopilados de las series compactas PUDU CC1 y de tamaño mediano PUDU MT1 en todo el mundo. La serie BG1 no solo cubre una necesidad en el segmento de gran escala, sino que representa una mejora generacional en la tecnología de limpieza principal de la marca.

Para más información, visite: https://www.pudurobotics.com/en/products/pudu-bg1-series

Acerca de Pudu Robotics

Pudu Robotics, líder mundial en el sector de la robótica para servicios comerciales, se dedica a facilitar el trabajo y mejorar la calidad de vida mediante la IA y la robótica, con la visión de construir una infraestructura robótica inteligente global que beneficie a 10.000 millones de personas en todo el mundo.

Basada en tres tecnologías clave —movilidad, manipulación e IA—, Pudu Robotics ha sido pionera en una arquitectura pionera en la industria: "Un cerebro, múltiples encarnaciones". Ha establecido una cartera de productos integral que incluye robots especializados, semihumanoides y humanoides.

Actualmente, Pudu ofrece cuatro líneas de productos principales: prestación de servicios, limpieza comercial, reparto industrial e IA integrada. Sus soluciones se implementan ampliamente en sectores como el comercio minorista, la hostelería, la fabricación e instalaciones industriales, la alimentación y las bebidas, los servicios inmobiliarios, la sanidad, el entretenimiento y el deporte, la educación y los servicios públicos.

Hasta la fecha, Pudu Robotics ha distribuido más de 120.000 unidades a nivel mundial, con presencia en más de 80 países y regiones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2940830/PUDU_BG1_Series_AI_native_Large_Scrubber_dryer_Robots.jpg

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