Pudu Robotics dévoile la série PUDU BG1 : définir l'ère de l'IA native pour le nettoyage à grande échelle

SHENZHEN, Chine, 25 mars 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, leader mondial de la robotique intelligente, a annoncé aujourd'hui le lancement de la série PUDU BG1, les premiers robots laveurs-sécheurs de grande taille IA natifs. Représentant un bond stratégique dans le portefeuille de produits de nettoyage de Pudu, la série BG1 redéfinit fondamentalement la logique sous-jacente de la robotique commerciale. En passant de l'automatisation traditionnelle à une véritable architecture IA-native, la série BG1 assure un entretien complet et intelligent des sols dans des environnements vastes, y compris les complexes commerciaux, les entrepôts, les installations industrielles et les centres de transport.

L'introduction de la série BG1 complète la gamme de produits de nettoyage de Pudu. En complétant les séries PUDU CC1 et PUDU MT1, la série BG1 permet à Pudu de proposer une solution autonome unique et complète pour dix secteurs clés dans le monde entier.

L'intelligence artificielle (IA) : de l'exécution passive à la prise de décision proactive

Le cœur de la série BG1 est son architecture IA-native. Contrairement aux robots de nettoyage automatisés traditionnels qui suivent des commandes préétablies en mode d'exécution passive, la série BG1 a été conçue dès le départ pour intégrer l'IA tout au long du cycle complet de perception, de prise de décision et d'exécution.

Cette intelligence est alimentée par une plateforme de calcul de haut niveau dotée d'une architecture à double puce combinée à une unité de traitement améliorée par l'IA. Cette base matérielle permet au robot de s'affranchir des goulets d'étranglement informatiques propres aux équipements traditionnels et d'apporter des réponses de l'ordre de la milliseconde pour la reconnaissance de l'environnement, l'évaluation des dégâts et les ajustements opérationnels sur la base de flux de données massifs provenant de son système de perception 3D fusionné.

« AI Magic Cleaning » : le cerveau opérationnel intelligent

Considéré comme le « cerveau » de la série BG1, le système AI Magic Cleaning transforme le robot d'un simple outil programmé en robot proactif. Cette centrale de renseignements coordonne trois capacités essentielles :

Le nettoyage ponctuel piloté par l'IA

Grâce à son champ de vision ultra large et à la vision IA, la série BG1 détecte et cible les dégâts en temps réel. Cette approche « détecter et nettoyer » garantit que les environnements très fréquentés restent impeccables sans attendre un cycle complet.

Système de dosage automatique piloté par l'IA

Équipée de deux réservoirs indépendants de 7 litres et d'une précision de l'ordre du millilitre, la série BG1 ajuste automatiquement les proportions de produits en fonction du type de saleté et de la gravité. Cela permet d'éviter les erreurs de dosage manuel et de réduire considérablement les coûts des consommables à long terme.

Mécanisme adaptatif piloté par l'IA

Le système permet de détecter en temps réel les salissures sèches et humides. Dès qu'elle détecte un déversement humide, la série BG1 rétracte instantanément les modules de balayage pour éviter toute propagation. Pour les taches tenaces, elle augmente automatiquement la pression de la brosse pour garantir un nettoyage impeccable en un seul passage.

Une première dans le secteur : nettoyage des bords extensibles

Pour la première fois dans le domaine du nettoyage commercial, la série BG1 est équipée d'une brosse dure extensible. Ce mécanisme adaptatif intégré à l'IA permet à la brosse de nettoyer au plus proche des murs et des étagères, éliminant ainsi la « zone aveugle » commune aux grands robots de nettoyage traditionnels et réduisant considérablement la nécessité d'un nettoyage de finition à la main.

Intégration du balayage et du lavage pour une double efficacité

La série BG1 présente un système intégré de balayeuse-laveuse qui améliore considérablement l'efficacité du nettoyage. Le module de balayage avant recueille les débris secs (la poussière et le papier, par exemple), tandis que le module de lavage arrière effectue un nettoyage en profondeur. Cela permet des nettoyages à sec et humide simultanés en un seul passage, ce qui permet de ne pas répéter les mêmes opérations.

Perception 3D avancée pour les environnements complexes

Grâce à la fusion du VSLAM 3D et du LiDAR, la série BG1 assure une cartographie de haute précision et un évitement dynamique des obstacles. Le positionnement reste stable même dans des conditions difficiles, telles que les installations avec d'importantes hauteurs sous plafond, les environnements à faible luminosité ou les zones à forte interférence de signaux.

Entretien en une minute : optimiser l'efficacité opérationnelle

Pour réduire les temps d'arrêt, la brosse à disque de la série BG1 se fixe automatiquement, et il n'est plus utile de la positionner et de la configurer à la main. Associé à une conception conviviale et sans outil pour tous les consommables essentiels, l'entretien courant (y compris le remplacement des brosses et des raclettes) peut être effectué en moins d'une minute sans expertise technique particulière.

Interaction homme-machine améliorée

La série BG1 présente un mode auto-porté escamotable innovant, qui améliore considérablement l'efficacité du déploiement dans les vastes installations. Les utilisateurs peuvent rapidement passer en mode manuel pour une relocalisation rapide, une cartographie initiale à grande vitesse ou une intervention d'urgence. La sécurité est gérée par un système d'alerte audiovisuel intégré qui utilise un éclairage dynamique et des signaux sonores pour alerter les piétons, garantissant ainsi une collaboration homme-robot en toute sécurité dans les espaces publics.

Boucle opérationnelle autonome, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Accompagnée d'une station de travail tout-en-un, la série BG1 réalise des cycles entièrement autonomes d'échange d'eau, de chargement et d'auto-nettoyage. Ce système en boucle fermée garantit la disponibilité de l'appareil 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en faisant une véritable solution autonome pour les besoins de nettoyage à haute intensité.

Présence mondiale

La série PUDU BG1 est dévoilée au monde entier en avril au MODEX 2026 (Atlanta, Hall A, Stand A5527) et à l'Interclean Amsterdam (Hall 7, Stand 320). Rejoignez-nous pour découvrir notre matrice de nettoyage IA-native et une gamme complète de solutions autonomes conçues pour l'avenir du nettoyage intelligent.

Le développement de la série BG1 s'appuie sur des années d'expertise de Pudu Robotics en matière d'algorithmes d'intelligence artificielle, de commande robotique et de perception de l'environnement. Il est encore affiné par des millions d'heures de données opérationnelles réelles accumulées par la série compacte PUDU CC1 et la série moyenne PUDU MT1 dans le monde entier. La série BG1 ne se contente pas de combler une lacune dans le segment du nettoyage à grande échelle, elle représente une évolution majeure de la technologie de base de la marque en la matière.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.pudurobotics.com/en/products/pudu-bg1-series

À propos de Pudu Robotics

Pudu Robotics, leader mondial dans le secteur de la robotique de service commercial, a vocation à faciliter le travail et la vie grâce à l'IA et à la robotique, avec l'ambition de construire une infrastructure robotique intelligente mondiale au service de 10 milliards de personnes dans le monde.

S'appuyant sur trois technologies de base (mobilité, manipulation et intelligence artificielle), Pudu Robotics a mis au point une architecture « One Brain, Multiple Embodiments » (Un cerveau, plusieurs incarnations), une première dans le secteur, en établissant un portefeuille de produits complet qui comprend des robots spécialisés, semi-humanoïdes et humanoïdes.

Actuellement, Pudu propose quatre grandes lignes de produits : la prestation de services, le nettoyage commercial, la livraison industrielle et l'IA incarnée en général. Ses solutions sont largement déployées dans des secteurs tels que la vente au détail, l'hôtellerie, la fabrication et les installations industrielles, l'alimentation et les boissons, les services immobiliers, les soins de santé, le divertissement et le sport, l'éducation et les services publics.

Forte d'une présence dans plus de 80 pays et régions du monde, Pudu Robotics a expédié à ce jour plus de 120 000 unités dans le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2940830/PUDU_BG1_Series_AI_native_Large_Scrubber_dryer_Robots.jpg

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